ข่าวดีรับวันแม่ ‘ฝ้าย นิชานันท์’ ประกาศตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 เผยท้องนี้ไม่ง่ายเลย
เป็นอีกหนึ่งข่าวดีในวงการบันเทิง เมื่อนักแสดงสาวมากฝีมือ ฝ้าย นิชานันท์ ฝั้นแก้ว ออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนๆ ได้เฮกัน หลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 พร้อมโชว์ภาพอัลตราซาวด์ที่ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนคลับต่างพากันเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม
ซึ่งก่อนหน้านี้ ฝ้ายและสามีได้มักจะมีโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่นให้ได้เห็นกันอยู่เสมอ และครั้งนี้กำลังจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวอีกคน ด้านว่าที่คุณแม่ก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมระบุแคปชั่นสุดซึ้งใต้ภาพว่า
“ท้องนี้ไม่ง่ายเลย ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา failed มาหลายครั้ง (มาก) ทุกรอบคือธรรมชาติทั้งหมด จนแม่ถอดใจแล้วจริงๆ …และแล้วววลูกก็มาอีก มาจริงๆ ขอบคุณลูกที่อดทนรอที่จะมานะลูก ขอให้ตัวน้อยในท้องของหม่ามี๊แข็งแรงที่สุด และเราจะได้เจอกันนะลูก พี่ยูนิรอเล่นกับหนูทุกวันทุกคืนแล้วนะคะ ป่ะป๊าหม่ามี๊รักหนูนะ Our miracle ! “