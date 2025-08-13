แอบรักสไตล์ ‘sarah salola’, ‘ดื่มเพื่อลืม’ จาก MEAN Band x ZEAL และ ‘DUMB.RONG’ ส่งเพลงใหม่
เพลงแอบรักสไตล์ ‘sarah salola’
sarah salola กลับมาพร้อมผลงานล่าสุด “ใจเย็น (Head Over Heels)” เพลงรักแนวป็อป สดใสที่พูดความในใจของคนที่ตกหลุมรัก แต่ยังคิดวนๆ ไม่กล้าบอก แทนใจของคนแอบรัก แบบตรงไปตรงมาแต่แฝงความน่ารักแบบ sarah ได้อย่างลงตัว
เพลงนี้โดดเด่นด้วยเมโลดี้ที่ติดหู ผสมจังหวะโยกเบาๆ ให้อารมณ์สดใสแต่ยังคงเก็บความรู้สึก “ไม่กล้าบอก” ไว้อย่างแนบเนียน ซิงเกิลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ เพราะ sarah มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งเนื้อร้อง ทำนอง ไปจนถึงการโปรดิวซ์เองทุกกระบวนการที่เด่นชัดขึ้นในทุกมิติ ทั้งในด้านเนื้อหาและดนตรีที่โตขึ้นแต่ยังคงความสดใสตามแบบฉบับของ sarah
สามารถรับชมมิวสิควิดีโอเพลง ใจเย็น (Head Over Heels) ได้แล้วและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทุกโซเชียล : Sarah.salola และเฟซบุ๊ก : LOVEiS
‘ดื่มเพื่อลืม’ จาก MEAN Band x ZEAL
การคอลแลป สุดพิเศษระหว่างสองศิลปินผู้ถ่ายทอด เรื่องราวความเศร้าได้ลึกซึ้งในคนละสไตล์ อย่าง ZEAL ตัวแทนแห่งความจัดจ้านในวงเหล้า ผู้พาคนดื่มและปลุกความสนุกในทุกค่ำคืน ผสานกับ MEAN Band เจ้าของบทเพลงเศร้า ที่มักเป็นเสียงสะท้อนของหัวใจที่แตกสลาย กลายเป็นการร่วมมือครั้งใหม่ในเพลง “ดื่มเพื่อลืม” เพลงเศร้ารสเข้มที่เอาใจสายดื่มโดยเฉพาะ
การผสมผสานรสชาติเสียงระหว่างความจัดของร็อกแบบ ZEAL และกลิ่นอายอินดี้ป็อป จาก MEAN Band ได้อย่างลงตัว โดยยังมีกลิ่นอายเฉพาะตัวของทั้งสองวงอย่างชัดเจน ผ่านองค์ประกอบของเพลงนี้ที่เต็มไปด้วยสีสัน “เป๊ก ZEAL” รับบท “พี่ใหญ่ในวงเหล้า” ผู้เปิดแก้วให้เริ่มรินความเศร้า ขณะที่ “โปเต้ MEAN Band” คือ “น้องในวงเหล้า” ที่นั่งอยู่ข้างกัน เพลงนี้จึงเป็นเหมือนการ “ชงเหล้า” ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งสองวงร่วมกันออกแบบ จะเติมความเข้ม เติมหวาน หรือซ่าแค่ไหน ก็เทียบได้กับส่วนผสมของเสียง และอารมณ์ที่ถูกบรรจงใส่ไว้ในเพลงนี้
ติดตามฟังเพลงและชมมิวสิควิดีโอ “ดื่มเพื่อลืม” (Wasted) | MEAN Band X ZEAL ได้แล้ววันนี้ และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทางโซเชียล : LOVEiS
‘DUMB.RONG’ ส่งเพลงใหม่ “ไม่ใช่ที่ของเธอ (Honestly)”
กลับมาอีกครั้งกับบทเพลงเศร้าปะทะความจริงของ 5 หนุ่ม “DUMB.RONG (ดำลง)” จากค่าย tiny ในเครือ LOVEiS Entertainment ที่ครั้งนี้พวกเขาถ่ายทอดความรู้สึกของการ “รัก แต่ต้องยอมปล่อย” ผ่านซิงเกิลล่าสุด “ไม่ใช่ที่ของเธอ (Honestly)”
“อย่าฉุดเขาไว้ตรงนี้ ถ้าที่ของเขา…ไม่ใช่ข้างเรา” เพลงนี้คือเสียงในหัวของใครหลายคน ที่กำลังต่อสู้กับตัวเองในวันที่ต้องตัดใจ…เมื่อรู้ว่าการอยู่ข้างเรา อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอีกต่อไป และบางครั้ง…ความรักก็ไม่ใช่การ “รักษาไว้” แต่คือการปล่อยให้เขากลับไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่จริงๆ
เพลงนี้ยังคงโทนเฉพาะตัวของ DUMB.RONG ผสมผสานความเศร้า และความละมุนในเสียงร้อง มีโทนเสียงที่เหมือน “เสียงในหัว” ของคนที่พยายามตัดใจจากคนที่รัก แม้จะมีซาวด์ดนตรีที่แตกต่างจากงานก่อนหน้า แต่ยังคงกลิ่นอายอันเป็นเอกลักษณ์ของ DUMB.RONG อย่างชัดเจน กับบรรยากาศที่ทั้งลอยละลายและเจ็บลึกในทุกถ้อยคำ ถือเป็นการก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆ ของวง โดยยังคงกลิ่นอายความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน ได้โปรดิวเซอร์จากนักดนตรีมากประสบการณ์อย่าง “เบนซ์” วง Dept มาเติมเต็มให้เพลงนี้ลึกซึ้งมากขึ้น ได้ทีมคุณภาพอย่าง พี่โน่ Dano (LaBel Director Loveis/Juicey), พี่คีย์ (LaBel Director Tiny), พี่ป้อม กีตาร์ Lomosonic, และ พี่เหนือ เหนือวงศ์ ร่วมเสริมในฐานะ Executive Producers ที่มาช่วยให้เพลงนี้เสมือนเสียงในหัวของคนที่ต้องตัดสินใจวางมือลาจาก… คนที่เรารักมากที่สุด
เตรียมรับความเศร้าแบบตรงไปตรงมา ในเพลง ไม่ใช่ที่ของเธอ (Honestly) และในวันที่ 21 สิงหาคม เตรียมรับชม Music Video ตัวเต็มพร้อมกันทั่วประเทศ ทางยูทูป : tinybkkth