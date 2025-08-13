อนุโมทนาบุญ ตู่ นพพล ศิลปินแห่งชาติ อุปสมบทแล้ว ได้ฉายาทางธรรม ‘โกมารจิตฺโต’
เข้าพิธีอุปสมบทแล้ว หลังจากที่ ตู่ นพพล โกมารชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ได้ประกาศลาอุปสมบท เพื่อกราบถวายบุญแด่องค์สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่าน ล่าสุดทางเพจ Paujinjong ก็ได้เผยภาพ พร้อมบอกเล่าไว้ว่า
“บวชแล้ว อาตู่ นพพล โกมารชุน ศิลปินแห่งชาติ เข้าพิธีอุปสมบทในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568 ณ วัดปรางค์หลวง ได้ฉายาทางธรรมว่า โกมารจิตฺโต แปลว่า ผู้มีใจบริสุทธิ์ผ่องใส ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกัน”