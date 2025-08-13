ตามรอย ลีจงซอก-มุนกายอง ในซีรีส์ ‘Law and the City’ กับความรักที่ผลิบานกลางฮ่องกง

ตามรอย ลีจงซอก-มุนกายอง สถานที่ในซีรีส์ ‘Law and the City’ กับความรักที่ผลิบานกลางฮ่องกง
หลังจากที่ซีรีส์ “Law and the City” จากช่อง tvN กวาดเรตติงถล่มทลายคว้าอันดับหนึ่งในซีรีส์สล็อตเสาร์-อาทิตย์ โดยเฉพาะฉากที่สะท้อนถึงความหลังของสองพระนาง ลีจงซอก ที่รับบบท อันจูฮยอง และ มุนกายอง รับบท คังฮีจีในฮ่องกงจนกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโซเชียล
ความโรแมนติกในย่านจิมซาจุ่ย ซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทอดเสน่ห์ของฮ่องกงผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจได้อย่างมีชีวิตชีวา โดยมีการท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board :HKTB) ที่สนับสนุนการถ่ายทำ เขียนบทโดย Lee Seung-hyun กำกับโดย Park Seung-woo ผลิตโดย CJ ENM Studios และ อำนวยการผลิตโดย Chorokbaem Media โดยได้นำเสนอสถานที่สุดไอคอนิกหลายแห่งในฮ่องกง ผ่านซีนอารมณ์สุดเข้มข้นที่เล่าถึงอดีตของตัวละครหลักทั้งสองตัว จนกลายเป็นจุดเช็กอินที่แฟน ๆ ให้ความสนใจ การท่องเที่ยวฮ่องกงจึงไม่รอช้าที่จะเผยสถานที่ถ่ายทำสุดพิเศษเหล่านี้ให้ทุกคนได้ไปสัมผัสด้วยตัวเอง
“เราจะได้เจอกันที่โซลไหม” ประโยคสุดตราตรึง เป็นหนึ่งในฉากที่ทำให้แฟนๆ ฟินกันสุดๆ ที่ สวนสาธารณะในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างกว่า 250 ไร่ ที่นี่มีสนามหญ้ากว้าง ๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ทางเดินเลียบทะเลที่มองเห็นวิวอ่าววิคตอเรียแบบเต็มตา และยังเป็นที่ตั้งของ M+ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยระดับโลกแห่งแรกของเอเชีย และ Xiqu Centre ศูนย์ศิลปะการแสดงขนาดใหญ่ที่สุดในฮ่องกง โดยเฉพาะงิ้วกวางตุ้ง และการแสดงงิ้วแขนงต่างๆในภูมิภาค รับรองว่าถูกใจทั้งสายอาร์ตและสายชิลล์แน่นอน
ใจกลางย่านคอสเวย์เบย์อันคึกคัก มีมุมสงบ ๆ อย่าง สวนวิคตอเรีย โอเอซิสกลางเมืองใหญ่ ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากซึ้งๆ ที่ความรักเริ่มก่อตัวในใจของสองพระนางช่วงที่ทั้งคู่ยังเป็นนักศึกษาวิชากฎหมาย ตอนที่พระเอกช่วยดูแลแผลที่เท้าของนางเอก สวนแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี 1957 และเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งเกาะฮ่องกง ภายในมีทั้งสนามเทนนิส สระว่ายน้ำ และลานกว้าง ให้ทำกิจกรรม หรือจะเดินเล่นสบาย ๆ ก็ฟิน! ที่นี่มักจะมีการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น การจัดแสดงโคมไฟในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ การแข่งขันเรือบังคับ และงานแสดงดอกไม้ ทำให้สวนแห่งนี้เป็นเหมือนจุดนัดพบของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทุกคน ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับย่านช็อปปิงอย่างคอสเวย์เบย์ ทำให้ย่านนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับสายช็อปและสายชิลล์
ฉากบรรเลงเปียโนหน้าอ่าววิคตอเรีย เกิดขึ้นที่ Aqua Spirit Bar บาร์บนดาดฟ้าสุดหรูบนถนน Middle Road ย่านจิมซาจุ่ย ด้วยดีไซน์สุดชิคและวิวพาโนรามาแบบ 360 องศา ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในบาร์ยอดนิยมสำหรับชมวิวเส้นขอบฟ้าอันสวยงามของฮ่องกง นอกจากนั้นยังสามารถชมการแสดงแสงสีเสียง A Symphony of Lights ที่จัดขึ้นทุกวันตอน 20:00 น. ได้จากมุมนี้อย่างสวยงามอีกด้วย บาร์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ฮิตสำหรับเดตสุดโรแมนติกยามค่ำคืน
นอกจากนี้ยังมีโลเคชันอื่นๆ ที่ไม่ควรพลาด อาทิ ArtLane ในย่าน Sai Ying Pun ตรอกสุดอาร์ตที่เต็มไปด้วยภาพกราฟิตีสวย ๆ จากศิลปิน 17 คนทั้งชาวฮ่องกงและต่างชาติ เหมาะสำหรับคนชอบถ่ายรูปสุด ๆ, รถรางฮ่องกง (Hong Kong Tram) หรือที่คนท้องถิ่นมักเรียกว่า ‘Ding Ding’ คือการขนส่งสาธารณะอันเป็นเอกลักษณ์พบเห็นได้บนถนนที่คึกคักของฝั่งเกาะฮ่องกง ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเมืองมามากกว่า 100 ปี, ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หนึ่งในฮับการบินระดับโลกที่ต้อนรับผู้โดยสารมากกว่า 70 ล้านคนต่อปี
จากกระแสการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้น สถานที่ในภาพยนตร์เหล่านี้จึงกลายเป็นจุดหมายที่ต้องมา เยือนของทั้งนักท่องเที่ยวฮ่องกงและนานาชาติ