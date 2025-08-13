‘โฟม’ น้ำตาคลอ เปิดโมเมนต์ก่อนเซอร์ไพรส์ ‘เจมส์ จิรายุ’ บนเครื่องบิน เล่าอาการว่าที่คุณแม่
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม เจมส์ จิรายุ ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าภรรยาสาว โฟม เบญจมาศ กำลังตั้งท้องลูกคนแรก ก็ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนๆ เซอร์ไพรส์กันสุดๆ ล่าสุด สาวโฟม ได้โพสต์คลิปลงในบัญชีติ๊กต็อก benjamasjuly เผยวินาทีบอกข่าวดีกับว่าที่คุณพ่อ ในช่วงที่ทั้งคู่กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียว่า
“ตอนนี้โฟมอยู่ที่เลานจ์กำลังบินไปที่ออสเตรเลีย ไปเที่ยว ทุกคนเห็นไหม (โชว์ที่ตรวจครรภ์) มันขึ้นว่าท้อง แต่ว่าตอนนี้เจมส์ยังไม่รู้ เพราะว่าตื่นเต้นเลยงงๆ เหมือนกัน ไม่รู้จะรู้สึกยังไงเลย กำลังออกจากบ้านแล้วมันไม่มีจังหวะที่จะบอกเขา เราก็งงๆ ทำตัวไม่ถูกเลย กะว่าจะบอกเขาตอนที่ไปถึงออสเตรเลีย ทีนี้โฟมก็เลยปรึกษากับคุณหมอ เพราะว่าโฟมเก็บไข่กับคุณหมออยู่ คุณหมอเขาก็แนะนำว่าให้บอกเลย เพราะว่าอาการโฟมมันเริ่มมา แต่โฟมก็นึกว่าคิดไปเอง มันก็จะมีพะอืดพะอม มีเพลีย มีเวียนหัวและก็แน่นท้อง คุณหมอก็บอกว่าควรจะบอกนะ เพราะตอนแรกว่าจะเก็บไว้ ยังไม่บอก รอหลังเที่ยวแล้วค่อยบอก แล้วเขากลัวโฟมจะยกของหนัก ก็เลยอัดคลิปไว้ก่อนบอกว่าตัวเองมาเข้าห้องน้ำ แล้วคือมันตื่นเต้น เพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าโฟมปรึกษาเรื่องนี้กับคุณหมอมาตลอด เพราะโฟมเป็นคนฮอร์โมนรังไข่ต่ำมาก แล้วอันนี้คือมาเอง
คือเราวางแผนกันอยู่แล้วว่าหลังแต่งงานเราก็กำหนดไว้ว่าถ้าระยะปีนึงยังไม่มี เราก็จะไปทำ เพราะอายุเราก็เริ่มเยอะแล้ว ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ไม่รู้จะบอกเจมส์ช่วงไหน แต่คิดว่าต้องบอกตอนอยู่บนเครื่อง เพราะเดี๋ยวพอลงไปมันจะต้องขับรถไปนอกเมืองแบบอะไรหลายๆ อย่าง ซึ่งเมื่อกี้เท่าที่คุยกับคุณหมอเรื่องนับวัน คุณหมอเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 6 สัปดาห์ 1 เดือนเกือบครึ่ง คือจะร้องไห้ ไม่กล้าร้อง เพราะคนก็เยอะ (น้ำตาคลอ) คือปีนี้วางแผนเที่ยวเยอะมาก งงเลย อะไรยังไงดี มันนึกไม่ถึง เราก็คิดว่าประจำเดือนมาช้าอะไรอย่างเนี้ย ไม่ได้คิดอะไรเลย เพราะว่าออกกำลังกายปกติ ยกเวท ยกหนัก คาดิโอ จนแบบโอเค เดี๋ยวต้องพักก่อน ไม่คิดเลยว่าจะมาเซอร์ไพรส์เจมส์บนเครื่อง แล้วจะตั้งกล้องยังไง เดี๋ยวเก็บภาพมาให้ดูนะคะ”
เมื่ออยู่บนเครื่องว่าที่คุณแม่ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ ยื่นที่ตรวจครรภ์ให้สามีดู โดยเจมส์ก็อึ้งไปพักนึง พร้อมหันหน้าไปถามภรรยาเพื่อความชัวร์ ซึ่งสาวโฟมก็ตอบยืนยันสามีพร้อมทั้งน้ำตา ทำเอาว่าที่คุณพ่อถึงกับยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียว พร้อมกับสวมกอดภรรยาด้วยความดีใจสุดๆ
ทั้งนี้ทั้งคู่ยังได้อัดคลิปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆ โดยมี เต้ย จรินทร์พร, ริว วชิรวิชญ์, จ๋า ยศสินี และ เกรท วรินทร ร่วมในเฟรมด้วย ซึ่งทันทีที่สาวโฟมโชว์ภาพอัลตร้าซาวด์ ก็ทำเอาทุกคนถึงกับร้องออกมาด้วยความดีใจ โดยเฉพาะสาวเต้ยที่ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ โดยเต้ยได้โพสต์คลิปดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า “วินาทีเฉลยตัวละครลับ! @jirayu_jj @11.9.19julyjansep ยินดีด้วยที่สุด! พวกเราดีใจแค่ไหนดูจากเสียงกรี้ด และทุกคนคะ @great_rider10 รู้ก่อนแล้วค่ะ โปรดดูเค้าแอคติ้ง”
@benjamasjuly สรุป น้องมาธรรมชาติ หรือ ivf ??👉🏻👈🏻🫶🏻 #foamisโฟม #jamesjirayu #mom #คุณแม่มือใหม่ ♬ Love – Hoshi-zora