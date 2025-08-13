บุ๋ม ปนัดดา เผย รัฐบาลจ่อยุบ ศบ.ทก. ในสัปดาห์นี้ แสดงความจริงใจแก้ปัญหา ต่อกัมพูชา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โฆษกจิตอาสา ศบ.ทก. ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ข้อสรุปที่บุ๋มรับทราบมา คือรัฐบาลตั้งใจยุบศบ.ทก. ภายในสัปดาห์นี้เป็นการเร่งด่วน เพื่อแสดงความจริงใจต่อชาวกัมพูชา ว่าประเทศไทยมีเจตนาดีในการแก้ปัญหา และการคงอยู่ของศูนย์ก็เหมือนสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่าทางเราไม่มีความตั้งใจในการสงบศึก
ตัวบุ๋มเองก็คิดว่าสันติภาพคือทางออกที่สำคัญที่สุด เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ไม่มีใครสบายใจที่จะอยู่ในพื้นที่ตึงเครียด ก็ได้แต่คาดหวังว่าครั้งนี้ รัฐบาลจะสามารถเจรจา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและป้องกันอธิปไตยผ่านการทูตอย่างที่ลั่นวาจาไว้ อย่าทำคนไทยผิดหวังนะคะ