หลิงหลิง ไม่นอยด์เจอเฟคนิวส์ รู้ตัวว่าไม่ใช่เรื่องจริง วอนเสพข่าวอย่างไตร่ตรอง
ปังสุดฮอตสุดตอนนี้ต้องยกให้ นักแสดงสาว หลิงหลิง คอง ที่ล่าสุดก็ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ให้กับแบรนด์ “HERA” (เฮร่า) และได้มีงานเปิดตัวที่ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้า สยามพารากอน เรียกว่างานเข้ารัวๆ งานแน่นขนาดนี้ก็ยังแบ่งเวลาทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มกับการเปิดร้านข้าวหมูแดงสูตรพิเศษของครอบครัว พร้อมเปิดใจถึงการเป็นต้นแบบความงามที่สาวๆ หลายคนนำรูปไปเป็นเรฟเพอร์เรนต์ในการทำศัลยกรรมเลยทีเดียว
รวมถึงกรณีดราม่าถูกปั่นข่าวเฟคนิวส์หลังไปรับประทานอาหารที่ร้านโอมากาเสะชื่อดัง ร่วมกับ ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 และนางเอกรุ่นพี่ แอน ทองประสม แต่กลับโดนชาวเน็ตกัมพูชานำคลิปไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย พร้อมเขียนข้อความบิดเบือน กล่าวหาว่าแอนและหลิงหลิงกำลัง “ล้อเลียนการทนทุกข์ของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากแก๊สพิษ” จนโดนทัวร์เขมรมาลงอย่างหนักว่า
งานพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆ เลย หัวจรดเท้าตอนนี้เหลืออะไรบ้าง?
“โปรตีนยังไม่เข้าเลยค่ะ หนูกินบ่อยมาก แล้วก็ชุดสปอร์ตก็ยังไม่เข้า ยังเปิดรับเสมอค่ะ สามารถติดต่อได้ทางช่องสามค่ะ (ตอนนี้มีประมาณกี่ตัว?) น่าจะประมาณ 5 หมื่นตัว เฮร่า คือตัวที่ 5 หมื่น (หัวเราะ)”
ธุรกิจตัวเองก็เปิดใหม่เหมือนกัน?
“ใช่ เปิดใหม่ Kwong kee roast เป็นข้าวหมูแดงอยู่ที่ข้างๆ สามย่านเลยค่ะ จริงๆเคยเปิดแล้วช่วงโควิดที่จตุจักรค่ะซึ่งลูกค้าก็ติดแต่ว่าพอสัญญามันหมดไปแล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสทำต่อ”
มีลงไปดูไซด์งานทำร้านเองด้วย?
“ใช่ค่ะ งานเราเราต้องดูแลเองทุกอย่าง”
ข้าวหมูแดงเราพิเศษกว่ายังไง?
“ความพิเศษก็จะอยู่ที่ว่าเป็นสูตรของเราเองค่ะ ที่หมักเองทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลย สูตรของตระกูล คอง ค่ะ ต้องไปกินนะคะตอนนี้มีหมูแดงมีไก่ซึ่งมันนุ่มมากรสชาติจะมีความอร่อย จุ้ยซี่นุ่มหอมซีอิ๊ว กินกับพริกเผาก็จะมีกลิ่นหอมของพริก แล้วก็มีกินกับซอสด้วยเรียกได้ว่าลงตัวรสชาติกลมกล่อมนะคะใครที่สนใจก็สามารถกดสั่งที่ Grab ได้เลยค่ะ“
เสิร์ฟเองด้วยเลยไหม?
”เนื่องจากเรามีพรีเซนเตอร์ 5 หมื่นตัวเลยยังไม่สามารถเสิร์ฟเองได้ (หัวเราะ) แต่ก็มีตอนช่วงโควิดที่เราไปช่วยน้องหนูก็ช่วยเสิร์ฟช่วยสับ สับหมู ปั๊กๆๆๆ แต่ถ้าวันไหนว่างก็จะไปหน้าร้านแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้นั่งกินแค่เปิดออนไลน์อย่างเดียวค่ะ“
ช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีมาเปิดตอนนี้กังวลไหม?
”หลิงมองว่าทุกช่วงก็จะมีโอกาสของมันเอง ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะทำตอนไหน ซึ่งหลิงคิดว่าอย่าคิดเยอะก็ทำเลยดีกว่า แล้วก็อยากต่อยอดให้น้องด้วยซึ่งหมูแดงของน้องก็อร่อยจริง ก็อยากให้ลูกค้าเก่าที่ชื่นชอบก็สามารถกลับมากินได้“
พอมาทำอาหารต้องระมัดระวังละเอียดมากขึ้นไหม กลัวจะมีดราม่าอีกไหม?
”ใช่ ก็ระวังมากขึ้น คือไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ระมัดระวังอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด เรื่องของรสชาติ อะไรต่างๆ ซึ่งหรือรู้สึกว่ารอบนี้หลิงทำเต็มที่แล้วก็หวังว่าคนที่บริโภคลูกค้าจะชอบ“
ร้านเปิดนานแค่ไหนแล้ว?
”เพิ่งเปิดมาน่าจะประมาณเกือบอาทิตย์แล้วค่ะ (ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้าง?) ก็ดีนะคะเห็นบอกว่าอร่อยหมูนุ่ม แต่ว่าวันแรกก็อาจจะรอคิวนานหน่อย ซึ่งพอวันที่สองเราก็ได้แก้ไขจุดนั้นไปแล้ว ต้องขอบคุณแฟนๆ ที่คอยกดสั่ง ทำให้ระบบอาจจะขัดข้องนิดนึงเพราะว่าคนเข้ามากดสั่งเยอะมาก เราก็พยายามแก้ไขจุดนั้นค่ะ“
ถามถึงดราม่าโดนเฟคนิวส์จากฝั่งเพื่อนบ้าน ตอนไปกินข้าวกับ พี่แอน และ คุณดิว?
”ค่ะ ก็เห็นข่าว แต่เราก็แค่ทานข้าวเฉยๆ ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็คือ ข่าวที่เราไม่เห็นเพราะว่ามันคือข่าวที่ไม่จริง เราไปกินข้าวปกติ แล้วมีดรายไอซ์ ซึ่งเราก็ไม่ได้มีเจตนาไปล้ออะไรอย่างนั้น (งงไหมที่ถูกดึงไปโยง?) ส่วนตัวหลิงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะหลิงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่จริง ก็เลยไม่ได้นอยด์มาก แต่พอได้พูดคุยกันกับคุณดิวกับพี่แอนก็เรียกว่าต่างคนต่างให้กำลังใจกัน“
ได้คุยกับพี่แอนยังไงบ้าง?
”พี่แอนก็โทรมาถามว่าตกใจไหมเป็นยังไงบ้าง ซึ่งจริงๆ พี่แอนก็ตกใจพอสมควร เข้าใจว่าพี่แอนก็เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเค้าก็ไม่เคยโดนอะไรแบบนี้ก็เข้าใจได้ค่ะ“
พี่แอนก็โดนถล่มในโซเชียล?
”ใช่ ตอนแรกที่ยังไม่ทราบเหตุผลก็ตกใจ ซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ารู้ว่าเป็นข่าวที่ไม่จริง เป็นความเข้าใจผิด“
อย่างในโซเชียลของเรามีคอมเม้นต์อะไรดราม่าบ้างไหม?
”เอาจริงๆ ไม่เห็นคอมเม้นต์ เห็นแค่ข่าวแล้วก็ไม่ได้ไปอ่านด้วย (แฟนคลับให้กำลังใจยังไงบ้าง?) ไม่รู้หลิงไม่ได้เข้าไปอ่าน หมายถึงว่า เพราะว่ามันเป็นข่าวที่ไม่จริงและเราก็ไม่ได้ตั้งใจล้อคนตายหรือว่าอะไรใดใดก็เลยให้ผ่านๆ ไป แต่แฟนคลับเค้าก็ซัพพอร์ตเราตลอดค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
ช่วงนี้มีเฟคนิวส์เยอะอยากฝากอะไรถึงคนที่เสพข่าวบ้าง?
“ จริงๆต้องบอกว่าสมัยนี้มีมีทั้งเฟคนิวส์ทั้งข่าวจริง ก็แนะนำให้ไปดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ แล้วก็ดูหลายๆ สื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า ให้ไตร่ตรองมากกว่านี้ค่ะ”
ซีรี่ส์ เพียงเธอ เป็นยังไงบ้าง?
“ถ้ากระแส ดีค่ะ แล้วเราก็ชื่นใจว่าคนดูเยอะและชอบ ก็หายเหนื่อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรี่ส์ เพียงเธอ ด้วยค่ะ (บู๊กระหน่ำเลย?) บู๊เยอะค่ะ แต่ตอนนี้ยังน้ำจิ้มๆ มีเยอะกว่านี้ค่ะ”
มีเล่นบู๊เลยได้ฉายา หลิงเต๋อหัว?
“(หัวเราะ) ถามว่าเราดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเราก็ทุ่มเทให้กับฉากแอ็คชั่น เป็นครั้งแรกที่หลิงมาเล่นบทแอ็คชั่นอะไรแบบนี้ ถ้าฟีดแบ็กกลับมาดีหลิงก็ดีใจ”
ต้องฟิตตัวเองยังไงบ้างเพราะใช้พลังเยอะ?
“ใช้พลังเยอะ ใช่ค่ะ มันมีวันนึงที่หลิงตื่นมาหน้าบวม พอแอ็คชั่นปุ๊บหน้าตอบเลย (หัวเราะ) คือโดยปกติหลิงเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเพิ่มมาเป็นพิเศษ เพียงแต่แค่กินให้ถึง กินให้พอ กินให้อร่อย มีความสุขแล้วก็บู๊ต่อได้”
เล่นฉากบู๊ต้องระวังตัวขนาดไหน?
“กลัวค่ะ คือสวยเราไม่กลัวเพราะเรามี เฮร่า ค่ะ (หัวเราะ)”
รู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้คนเอาหน้าเราไปเป็นต้นแบบในการทำศัลยกรรม คนมองว่าเป็นเบ้าหน้าฟ้าประทาน?
“ไม่ขนาดนั้นค่ะ ใช้ เฮร่า ค่ะ (เวลามีคนมาชมเขินไหม?) เขินค่ะ แต่ว่าหลิงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยขนาดนั้น แต่คนมีความสวยในแบบที่ตัวเองเป็นอย่างที่หลิงเคยบอกแหละ ก็ขอบคุณทุกคำติชม”
หรือว่าปฏิเสธยากเพราะหลักฐานอยู่บนหน้า?
“(สะบัดผม) ไม่จริงค่ะ ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะใครที่คิดว่าจะทำหน้าเหมือนหลิงก็คิดดีๆ คิดแล้วคิดอีกค่ะ”