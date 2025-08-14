เปิดสายสัมพันธ์ของระบอบอำนาจนิยม ผ่าน นิทรรศการ’ดาราภิวัตน์-ภูมิทัศน์เงา’
เปิดเผยสายสัมพันธ์ของระบอบอำนาจนิยม พร้อมจินตนาการถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันข้ามพรมแดน นิทรรศการ “ดาราภิวัตน์-ภูมิทัศน์เงา” (Constellation of Complicity) คัดสรรโดย : เมียนมา พีซ มิวเซียม ศิลปิน : คาร์ลา โมทาเชมี, คาเลด ดาววา, ซัคกา, ไซ ชาห์รซาด โอรัง, ไทซิยา ครูโกวิค, วาซิลี โบกาตอฟ และ ทูมาจ ซาเลฮี จัดแสดงตั้แต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 19 ตุลาคม 2568 ที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระบอบอำนาจนิยมไม่ได้ดำรงอยู่โดยลำพัง หากแต่สัมพันธ์กัน พัฒนาเป็นระบบ และมักได้รับการยอมรับอย่างเงียบงัน นิทรรศการ ดาราภิวัตน์-ภูมิทัศน์เงา รวบรวมศิลปินจากเมียนมา อิหร่าน รัสเซีย ซีเรีย ชุมชนที่ถูกทำให้พลัดถิ่น และภูมิภาคที่มีข้อเรียกร้องด้านวัฒนธรรมและการปกครองตนเอง เพื่อตีแผ่โครงสร้างที่เชื่อมโยงกันและจังหวะเคลื่อนไหวอันซับซ้อนของความขัดแย้งโดยรัฐในโลกปัจจุบัน ผ่านผลงานศิลปะจัดวาง ภาพถ่าย ศิลปะเสียง และการแทรกแซงพื้นที่ นิทรรศการติดตามร่องรอยความร่วมมือระหว่างรัฐข้ามพรมแดน ทั้งการซื้อขายยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีสอดส่อง การรับรองทางการทูต และการลบล้างทางวัฒนธรรม ระบบเหล่านี้มักถูกนำเสนอในนามของการปกครอง ความมั่นคง หรือขนบธรรมเนียม แต่ศิลปินในนิทรรศการโต้กลับด้วยการทำให้ความสมรู้ร่วมคิดไม่เพียงปรากฏให้เห็น แต่ยังรู้สึกได้
แต่ละผลงานคือน้ำเสียงของการต่อต้าน ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมในฐานะความทรงจำ อารมณ์ขันเชิงเสียดสีในฐานะการโต้กลับ และคำให้การที่กลายเป็นโครงสร้างทางศิลปะ เมื่อนำมารวมกัน พวกเขาเปล่งประกายเป็นกลุ่มดาว ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการมองอำนาจไม่ใช่ในฐานะโครงสร้างตายตัว หากแต่เป็นเครือข่ายของความเชื่อมโยงและแนวร่วมอันเงียบงันที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
นิทรรศการไม่ได้นำเสนอเรื่องเล่าแบบเส้นตรง หากเชื้อเชิญให้ผู้ชมพิจารณาตำแหน่งแห่งที่ของตนภายในพลวัตระดับโลกเหล่านี้ พร้อมเรียกร้องให้เรารับฟัง รับรู้ และร่วมรับผิดชอบ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการยืนหยัดในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง In the Mother’s Arms โดย ไทซิยา ครูโกวิค และ วาซิลี โบกาตอฟ : ผลงานจัดวางเสียงที่ชวนสะเทือนอารมณ์ ถ่ายทอดเสียงเพลงกล่อมเด็กจากแม่สู่ลูกที่ใช้เนื้อหาจากสัญญาซื้อขายยุทโธปกรณ์ระหว่างรัสเซียกับเมียนมา โดยเปลี่ยนเป็นเพลงกล่อมเด็กด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ถ่ายทอดผ่านเปลเด็กที่ตั้งโดดเดี่ยวกลางห้อง เสียงเพลงจากภาษารัสเซียดังก้องไปทั่วห้อง สะท้อนการเริ่มต้นของลัทธิทหารตั้งแต่ลืมตาดูโลก พร้อมตั้งคำถามว่า เรากล่อมตัวเองให้หลงลืมความจริงอะไรไปบ้าง?
Music is Not a Crime โดย คาร์ลา โมทาเชมี : กราฟฟิตี้ดิจิทัลสดุดี ทูมาจ ซาเลฮี นักเคลื่อนไหวชาวอิหร่าน ผู้ใช้เสียงเพลงเป็นการต่อต้านรัฐ ผลงานนี้แสดงพลังของถ้อยคำ การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ และจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมจำนนต่ออำนาจนิยม
Si?ge โดย คาเลด ดาววา : ประติมากรรมสำริดขนาด 35x14x13 ซม. ถ่ายทอดภาพร่างมนุษย์ที่ถูกกดทับอยู่ในโครงสร้างของแท่งอิฐ เปรียบเสมือนการถูกคุมขังทั้งทางกายภาพและจิตใจ ศิลปินนำเสนอประสบการณ์จากการลี้ภัยและการต่อสู้เพื่อดำรงอยู่ในโครงสร้างที่กดขี่ ทั้งในประเทศต้นทางและในโลกตะวันตก นิทรรศการที่ยืนยันว่าศิลปะยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่สุดท้ายที่ยากจะถูกควบคุมภายใต้ระเบียบของอำนาจ