มินนี่ i-dle ตื่นเต้นประกบคู่ ณเดชน์ เล่นหนังเรื่องแรก จากแฟนคลับสู่ฝันที่เป็นจริง
สร้างความฮือฮาแบบสุดๆ เมื่อ GDH ประกาศว่าได้ร่วมมือกับบริษัท Sony Pictures Entertainment เตรียมนำเรื่อง 50 First Dates มาทำใหม่ โดยได้พระเอกระดับท็อปของไทย อย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ และ มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์ หรือ มินนี่ i-dle มารับบทนำ
โดยล่าสุด มินนี่ i-dle ได้มาร่วมงาน ‘OPPO Reno14 Series 5G Reno Fan Fest’ ณ เกษร อัมรินทร์ ชั้น G พร้อมเล่าความรู้สึกที่ได้เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตว่า
เล่นภาพยนตร์เรื่องแรก?
“เดี๋ยวมินนี่กำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของมินนี่เลยนะคะเรื่อง 50 First Dates ค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆ นะคะที่จะได้ร่วมงานกับทาง GDH แล้วก็พี่ณเดชน์ ด้วยนะคะ และด้วยความที่เราก็เป็นแฟนหนัง GDH มาตั้งแต่ไหนแต่ไหร่ รู้สึกว่าแบบเป็นความฝันเป็นจริงก็รู้สึกใจมากๆ ที่ทาง GDH เลือกให้หนูมาเป็นนางเอกนะคะ แล้วก็เรื่องแรกแล้วก็คู่กับพี่ณเดชน์เลย ตื่นเต้นแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่ณเดชน์อยู่แล้วด้วย ก็รู้สึกว่าต้องสนุกมากๆ แน่ๆ ยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามรอชม”
ที่ไปที่มาของโปรเจ็กต์นี้?
“ความจริงก็คุยกันมาซักพักแล้วนะคะ แล้วก็โดยความที่เราก็มีตารางงานวงที่ค่อนข้างยุ่งด้วย ตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าคิวไม่ตรงจะแบบไม่ได้ถ่ายรึเปล่า แต่ว่าทาง GDH ก็คือพี่ๆ ทีมงานน่ารักมากนะคะ ก็พยายามจัดตารางคิวให้หนูกับพี่ณเดชน์ได้ถ่ายร่วมกัน ซึ่งกว่าจะจัดตารางคิวได้ก็ค่อนข้างยากมากๆ แต่สุดท้ายก็ลงตัวนะคะจะเริ่มเปิดกล้องเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ตอนนี้ก็เตรียมตัว”
ตื่นเต้นไหม?
“มากค่ะ หนังเรื่องนี้เคยดูตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้ว พอรู้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้ก็ไปดูเพิ่มอีก ก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่น่ารัก แล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่เป็นหนังในใจของใครหลายๆ คนเลย น้องยุคใหม่ที่อาจจะไม่เคยดูถ้าดูเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เราจะทำก็อาจจะรีเลทแล้วก็น่าจะสนุกมากขึ้น”
มีการพูดคุยกับพี่ณเดชน์บ้างหรือยัง?
“ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุย ยังไม่ได้เจอค่ะ แต่เดี๋ยวน่าจะได้เจอเร็วๆ นี้ค่ะ ก็ตื่นเต้น (เคยดูผลงานเค้าไหม?) ดูค่ะ คือก็เหมือนกับที่ทุกคน พี่ณเดชน์ก็คือทุกคนรู้จักอยู่แล้ว ตอนก่อนหนูไปเกาหลีก็เคยมีโอกาสดูละครพี่ณเดชน์อยู่แล้ว คือเราค่อนข้างเป็นแฟนหนังไทยอยู่แล้ว ติดตามมาเรื่อยๆ ค่ะ”
แล้วตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้าง?
“ตอนนี้ก็พยายามจะฟิตร่างกายนะคะ เพราะว่าดูคิวแล้วค่อนข้างที่จะแน่นมากคือหนูต้องบินไปบินมา เห็นคิวแล้วต้องฟิตร่างกายเพราะรู้สึกว่าอาจจะก็ไม่ให้ป่วยอะไรแบบนี้ค่ะ เหมือนเราเวลาจำกัดเนาะ ช่วงที่ถ่ายได้เราก็ต้องเอาให้มันได้อ่ะค่ะ”
งานเยอะแบบนี้เราแบ่งเวลายังไงบ้าง?
“ถ้าแยกร่างได้หนูอยากแยกร่างมากเลยค่ะตอนนี้ รู้สึกว่าก็พยายามใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุด อยางล่าสุดก่อนหนูจะทำอะไร อย่างขึ้นเครื่องบิน หรือสมมติต้องอ่านบท ถ้ามีเวลาก็จะคอยทำการบ้านประมาณนี้ ใช้เวลาให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยความที่เรามีเวลาค่อนข้างจำกัด”
เห็นว่าเพิ่งไปอเมริกามาด้วย?
“ล่าสุดเพิ่งกลับมาเมืองไทยนะคะอยู่หนึ่งคืนแล้วก็บินไปอเมริกาต่อ แล้วก็อยู่ไม่ถึงสองวันนะคะ อยู่ประมาณ 40 ชั่วโมงแล้วก็ไปเกาหลีต่อ แล้วหนูเพิ่งถึงเมื่อคืนเดี๋ยวคืนนี้หนูก็บินกลับไปอีก แล้วเดี๋ยวไปญี่ปุ่นต่อ คือแบบว่าค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินเยอะมากๆ ค่ะ แต่มันทำให้เราใช้เวลาให้คุ้มค่าจริงๆ รู้สึกว่าอยู่ในเมืองไทย 40 ชั่วโมงโอเคเราจะทำอะไรเราต้องทำให้มันคุ้ม”
รอบนี้ได้ไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือยัง?
“ยังค่ะเสร็จงานนี้จะไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ไปสนามบินเลยค่ะ (เพิ่งผ่านวันแม่มามีของขวัญชิ้นพิเศษอะไรให้คุณแม่?) ก็เดี๋ยวจะไปฉลองกัน ย้อนหลัง 1 วันเดี๋ยวไปจองร้านอาหารไว้ไปทานกับพี่ชายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณแม่เพิ่งมาหาที่เกาหลี ก็เลยเหมือนพาคุณแม่ไปดินเนอร์ 2 คนล่วงหน้า”
ความคาดหวังกับภาพยนตรเรื่องแรกของเรา?
“อันดับแรกคาดหวังกับตัวเองให้เล่นออกมาได้ดีที่สุด ก็หวังว่าแฟนๆ จะชอบกัน ก็รู้สึกว่าอยากให้ด้วยความที่เป็นหนังครั้งแรกของมินนี่ด้วย และคิดว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่หลายๆ คนน่าจะจับตามองแล้วก็รอ อยากให้ออกมาดีที่สุด ไม่อยากให้ผิดหวัง อยากให้ทุกคนได้รับความน่ารักแล้วก็ความสนุกความซึ้งของหนังเรื่องนี้กลับไป ฝากติดตามด้วยนะคะ”