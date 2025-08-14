เจอกันที่ศาลเลย เจนนี่ รัชนก โดนชาวเน็ตเม้นต์ด่าแรง ปมแม่ติดหนี้ เนเงิน หลักแสน
หลังจากที่มีประเด็นดราม่า เนเงิน อดีตแฟนโพสต์ข้อความทวงเงิน 1 แสนบาทจากคนที่เรียกว่าแม่ที่หลายคนก็โยงไปว่า เป็น แม่เกตุ แม่ของ นักร้องสาว เจนนี่ รัชนก ซึ่งงานนี้เสียงขอชาวเน็ตก็แตกเป็นสองฝ่าย ทั้งที่เข้าใจและก็ยังมีคนที่สงสัยว่าทำไมเจนนี่ถึงไม่หยิบยื่นเงินช่วยเหลือแม่เพื่อใช้หนี้
โดยล่าสุด เจนนี่ ก็ได้แคปข้อความของชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเม้นต์แรงที่ระบุไว้ว่า
“ถุ้ย ไม่ได้อวดรวย แต่แสน1 ไม่มีปัญญาเอาเงินให้แม่ใช้ ต้องไปยืมคนอื่น นั้นแหละอวดรวย อย่างว่าคนไม่มีเคยมี พอดีก็อวดรวยไง ไม่ต้องอวดรวยตรงไหน”
โดย เจนนี่ ก็ได้บอกเล่าถึงคอมเม้นต์ดังกล่าวไว้ว่า “เมย์ ผู้ตัดสินเจนนี่โดยไม่สนต้นสายปลายเหตุ จริงๆแล้วเมย์ไม่ได้เข้าใจ เมย์แค่เกลียด และเมย์กำลังหาทางระบายโดยการคอมเมนท์เอาสะใจ เอาหนุกหรอย แบบนี้เมย์ต้องเจอกับเจนนี่ที่ศาล เดี๋ยวเจนนี่จะนั่งจับมืออธิบายเรื่องทั้งหมดให้เมย์ฟังด้วยความเข้าใจอย่างละเอียด และเมย์รู้ไว้ด้วยการที่เจนนี่ใจดี ไม่ได้แปลว่าเมย์จะทำอะไรกับเจนนี่ก็ได้ เรื่องบางเรื่องเรามีสิทธิคิด แต่ไม่มีสิทธิ์หมิ่นประมาทคนอื่นแบบนี้ 😊”
พร้อมคอมเม้นต์ระบายความในใจต่อว่า “เจนนี่จะอวดรวยไม่อวดรวย ถ้าเงินที่หามาแบบสุจริตเจนนี่ก็มีสิทธินะเมย์ แต่ประเด็นหนี้สิน เมย์มาบอกว่าเจนนี่ไม่มีปัญญาใช้ เมย์เหยียบหัวใจเจนนี่มากนะ เมย์กำลังจี้ปมที่เจนนี่พยายามมองข้าม เมย์รู้ไหมว่าเจนนี่ต้องสู้กับเรื่องแบบนี้มามากมายแค่ไหน เมย์ไม่น่ารัก
ถ้าเจนนี่แพ้เสียงในหัว โพสต์จากเจนนี่ถึงเมย์จะเป็นอีกแบบนะเมย์
ตอนแรกที่เมย์ว่าเจนนี่ไม่มีปัญญาหาเงินแสนมาจ่ายหนี้ที่เจนนี่ไม่ได้สร้าง ตอนนี้เจนนี่มีปัญญาแล้ว เจนนี่รู้แล้วว่าหาจากไหน ขอบคุณนะเมย์”
ก่อนที่จะเปิดอีกคอมเม้นต์แรงที่คาดว่าน่าจะได้ไปศาลด้วยเหมือนกัน ที่ระบุว่า “อ้าวเห็นไม่ขอลูกเขยใหม่ เห็นว่ารวยยยย..ตกลงปลอมหราา รู้ๆอยู่ ว่าวันที่ตกต่ำสุดๆ มีนายหัวเน เป็นเกาะ ป้องกัน สันดรขุด ได้สันดานขุดไม่ได้ สู้ๆนายหัว คนมาเจอกันตอนสบายกับ คนที่ร่วมทุกข์ตอนที่หนีหัวซุกหัวซุนนะ ความรู้สึกมันต่างกัน ติดตามตอนต่อไปนิ (ขนาดผู้สูงส่ง ยังตกสวรรค์เอาหัวลงไม่เป็นท่านับประสารัยกับพวกขาไพ่ต่ำๆ แค่ดวงดีแค่ระยะหนึ่งเท่านั้น) อย่าท้อกับการทำความดี แต่หนี้ทวงให้ทุกวันอย่าเว้นแม้แต่วินาทีเดียว” และ ”เด่วก็-บหาย เพาะคนที่ถูกกระทำคือ เนเงิน เมียเนเงิน ไปจ้างถ่ายMV มกรา64 เนเงินคุกเข่าขอแต่งงาน เมษายน64ประกาศ ท้อง3เดือนแต่งงานคนใหม่(ป.ล ไปท้องตอนไหนอ่ะ)สมองค่ะสมอง“
โดย เจนนี่ ได้บอกไว้เพียงสั้นๆ ว่า “เมย์ มีเพื่อนนนแล้ววว”