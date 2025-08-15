พี สะเดิด ยันหายป่วยมะเร็งเต้านมมา 20 ปีแล้ว ตอนนี้แข็งแรงดี ขอบคุณทุกความห่วงใย

‘พี สะเดิด’ ยันหายป่วยมะเร็งเต้านม มา 20 ปีแล้ว ตอนนี้แข็งแรงดี ขอบคุณทุกความห่วงใย
หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง พี สะเดิด ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังว่า ต้องต่อสู้และเผชิญกับโรคร้ายอย่างมะเร็งเต้านมมานานเกือบ 20 ปี ซึ่งหลังจากทราบข่าว แฟนๆ ก็ส่งกำลังใจให้นักร้องดังกันอย่างท่วมท้น
ล่าสุดหนุ่มพี ก็ได้อัดคลิปอัพเดตถึงอาการป่วยผ่านทางอินสตาแกรมว่า
“ตื่นมาวันนี้ฟีดเต็มหน้าจอไปหมดเลย แล้วก็มีพี่ๆ น้องๆ โทรเข้ามาด้วยความเป็นกังวลและห่วงใยเรื่องที่ผมเป็นมะเร็ง จริงๆ ผมหายแล้ว 20 ปีผ่านมาแล้ว ยืนยันว่าหายจริงๆ ไปตรวจเช็กร่างกายตลอดและไม่มีเชื้อแล้ว ขอบคุณมากๆ ที่ห่วงใยกันนะครับ
ทั้งนี้เจ้าตัวยังได้เขียนข้อความอีกว่า “ผมแข็งแรงดีครับ ข่าวที่ฟีดเยอะมากคือข่าว เก่า ผมหายมา 20 ปีแล้วครับ ตอนนี้แข็งแรงดีครับ ยังลุยงานอยู่ทุกวัน ขอบคุณในความห่วงใยของพี่น้องทุกคนครับ”
