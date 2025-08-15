เซิ้งสนั่นเม็กซิโก Thai Festival ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ สร้างปรากฏการณ์เทศกาลไทย
เมื่อวันที่ 9–10 สิงหาคม 2568 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดงาน “Thai Festival” ณ ศูนย์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิโก ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานตลอดสองวันทะลุหมื่นคน สร้างปรากฏการณ์เทศกาลไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดในเม็กซิโก พร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–เม็กซิโกอย่างยิ่งใหญ่
ไฮไลท์บนเวทีเริ่มจากศิลปินหมอลำร่วมสมัย “Molam Idol” ขนเพลงจังหวะมันส์เสิร์ฟชาวเม็กซิโกให้เซิ้งกันต่อเนื่องกว่าหนึ่งชั่วโมง ก่อนส่งต่อความสนุกให้กับศิลปิน T-Pop “JRBubblegum” ที่มีแฟนคลับมาร่วมร้องและเต้นจนแน่นพื้นที่การแสดง
นอกจากโชว์บนเวที ผู้ชมยังได้ร่วมกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเต็มที่ ทั้งการประกวด T-Pop Cover Dance ครั้งแรกในเม็กซิโก เวิร์กชอปวาดและระบายสีหน้ากากมวยปล้ำ Lucha Libre ด้วยลายไทย การแข่งขันทำส้มตำ และการแสดงมวยไทยจากนักชกชาวเม็กซิโกร่วมร้อยชีวิต
อีกหนึ่งสีสันของงานคือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสดโดยศิลปินสตรีทอาร์ตชาวไทย “TRK” ที่ผสมผสานลวดลายและสัญลักษณ์จากทั้งไทยและเม็กซิโกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว สะท้อนสายสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศผ่านศิลปะร่วมสมัย
ภายในงานยังมีบูธกว่า 20 บูธ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนไทยในเม็กซิโก อาทิ บูธส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดย ททท. บูธ Thai Select ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และซุ้มจำหน่ายอาหาร–หัตถกรรมไทย ซึ่งทุกบูธได้รับความสนใจจนแน่นขนัดตลอดสองวัน
งานครั้งนี้ตอกย้ำพลัง Soft Power ไทยที่กำลังมาแรงในเม็กซิโก และสะท้อนว่ากระแสความนิยมในวัฒนธรรมไทยสามารถสร้างอิมแพคได้อย่างชัดเจน แม้สองประเทศจะอยู่ห่างกันครึ่งโลก แต่เม็กซิโกก็เป็นอีกหนึ่งตลาดสำคัญของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมซอฟพาวเวอร์อย่างต่อเนื่องในหลายมิติ และงานนี้ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวบรวมทุกแขนงที่สถานทูตฯ เคยนำเสนอไว้ มาบรรจบกันอย่างครบถ้วนในงานเดียว สร้างความประทับใจและเสียงเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานนี้อีก