บันเทิง

อั้ม พัชราภา เคลียร์ลือร่วมงานช่องวัน หันลุยธุรกิจเปิดตลาด ‘Aum Aum’

เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่แฟนๆ ยังรอให้คัมแบ็กกลับมาเล่นละครอีกครั้ง สำหรับ อั้ม พัชราภา แถมยังมีข่าวลือว่าจะหันไปเล่นละครให้กับทางช่องวัน ล่าสุด เจ้าตัวได้เปิดอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ เปิดตลาด ”Aum Aum” (อั้ม อั้ม) ที่ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ ที่จะจัด 15-24 สิงหาคมนี้ ก่อนจะเปิดใจว่า

ที่ไปที่มาของตลาดนี้?
“เห็นพี่เอประสบความสำเร็จเราก็อยากจะไปขโมยความสำเร็จเค้ามา เราเป็นเพื่อนที่ดี คือจริงๆ แล้วเบื้องหลังพี่เอก็ช่วยเหลืออั้มตลอด ก็เอาร้านมาลงมาลงแล้วก็มีร้านของอั้มด้วย”

มีการนัดประชุมจริงจังด้วย?
“ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าอั้มเหนื่อยมาก ตั้งแต่เช้า 7 โมงดูแลน้องหมาเสร็จแล้วก็ประชุมงาน ก็โทรศัพท์ตรวจงาน คือมันแบบทั้งวันอั้มหมดเวลาแล้ว”

มีวิธีเลือกแต่ละร้านยังไง?
“ทางเราก็เลือกไปด้วยทางซีคอนก็เลือกไปด้วย สังเกตว่าถ้าเห็นร้านเราจะมีร้านเด็ดๆ ทั้งนั้นเลย คือต้องร้านที่อร่อยจริงๆ (เป็นร้านที่ชอบคัดมาแล้ว?) ใช่ค่ะ คัดมาแล้วจริงๆ”

อลังการมาก?
“ของตกแต่งใหญ่ๆ คือต้องมองจากมุมข้างบนจะเห็นว่าของตกแต่งอลังการมาก คือเสียหน้าไม่ได้เสียเงินได้นิดหน่อย (คือก็ไม่ได้หวังกำไร?) อยากแม่ค้าได้เงิน อยากให้ลูกค้าได้ราคาพิเศษ”

คนมาเยอะมากวันนี้?
“ดีใจค่ะ เพื่อนก็มาเยอะยังทักทายไม่ทั่วถึงเลย คือมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงเป็นครั้งแรกของอั้ม”

เป็นยังไงบ้างความใฝ่ฝันที่อยากเป็นเจ้าแม่ตลาด?
“จริงๆ แล้วถ้าสังเกตว่าใครเป็นนักข่าวรุ่นเก่าจะรู้ว่าอั้มชอบการค้าขาย แต่พอมาทำงานตรงนี้ไม่มีเวลาเลย แต่ตอนนี้ได้มีเวลาอยากหาอะไรทำ ความตั้งใจตอนนี้อยากเปิดร้านอาหารแถวบ้าน ใกล้ๆ บ้านเรา ตื่นเช้ามาก็เข้าร้านที่เราชอบ อาหารอร่อย รออันนี้เข้าที่ก่อน”

มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหม?
“คือไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว แต่แค่รักษายังไงให้เป็นคุณภาพแบบนี้ตลอดไป ตอนนี้เรามีทั้งสี่ที่ติดต่อกันแล้วนะคะ (เห็นว่าอยากทำทุกเดือนเลย?) ตอนนี้มีทุกเดือนแล้วค่ะ”

ถามเรื่องความจริงจัง?
“จริงจังสิคะเพราะว่าชอบอยู่แล้ว ปกติชอบไปเดินตามห้างต่างๆ ซื้ออาหารกลับมาก็ชอบอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอยากเปิดแล้วเห็นพี่เอเปิดก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเปิด”

พูดถึงโชว์เมื่อกี้?
“จริงๆ ตอนอั้มไปซ้อมมันมีเยอะกว่านี้ แต่ถ้าเห็นในจอที่หันซ้ายหันขวาคือคนเบียดซ้ายขวามากเลย แล้วพี่ๆ แดนซ์เซอร์ก็กระจัดกระจายไปเลยเราก็เข้าไม่ได้ ขอครั้งหน้านะคะ”

ทำไมรอบนี้ถึงใจอ่อนเต้น?
“ก็เพราะว่าเป็นงานเรา เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะจริงๆ แล้วอั้มเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการใส่ส้นสูงมากๆ แต่วันนี้ไม่ได้ใส่สูงมากสังเกตว่าจะเตี้ยลงหน่อย (เมื่อกี้มียกตัว?) อันนั้นง่ายๆ ไม่มีอะไร”

ถ้าจัดงานทุกเดือนก็ต้องเต้นทุกเดือน?
“ไม่ต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้มันคือเปิดตัวอั้มก็พยายามใช้ตัวเองให้เต็มที่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของตลาดในครั้งนี้ ส่วนครั้งหน้าก็จะเป็นคนอื่นที่เราจะต้องไปเชิญมา”

แต่คนคาดหวังอยากเห็นเราเต้น?
“ได้ค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้ารอดูก่อนว่าจะเป็นยังไง แต่ก็อยากจะมีปีละครั้งที่โชว์ คงไม่ได้บ่อยก็อยากจะให้ศิลปินอื่นๆ เราก็อยากจะดูคนอื่นๆ บ้าง ก็จะเอาท่านอื่นมาแต่ก็ยังไม่รู้จะลงตัวที่ใคร”

ย้ำอีกทีว่าตลาดจัดที่ไหน?
“ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 15-24 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่ห้างเปิดจนถึงสี่ทุ่มเลย (ความพิเศษ?) ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คือแน่นอยู่แล้วก็จะเจอเราแล้วก็เพื่อนๆ เรา ทุกวันจะมีเพื่อนๆ ดารามาค่ะ”

แล้ววันนี้มีอะไรมาแจก?
“อั้มมีบูธของตัวเองด้วย มันคือไส้กรอกซอสทรัฟเฟิล เป็นร้าน monster by tong x aum นะคะ”

ถามเรื่องละครครึ่งปีหลัง?
“ตอนนี้รับอะไรไม่ได้เลยมีงานอีก 4 ที่ มีงานอีก 4 เดือน และอาจกำลังอยากเปิดร้านอาหารใกล้บ้าน เพราะว่าอยากตื่นมาแล้วก็เข้าร้านเลย แต่ร้านขออีกแป๊บนึงขอดูก่อน ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนอะต้องค่อยๆ ดูไป”

เป็นอาหารประเภทไหน?
“จริงๆ ชอบขนม เป็นคนชอบทานของหวาน แล้วก็ชอบส้มตำ”

มีข่าวลือจะไปเล่นช่องวัน?
“ไม่มีค่ะๆ (เค้ามีติดต่อไหมก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราเป็นอิสระ?) ไม่ใช่ค่ะ”

แสดงว่าครึ่งปีหลังเราไม่รับละคร?
“ก็คือถ้าอันนี้เข้าที่ก็สามารถทำอะไรก็ได้ แต่อันนี้มันเป็นครั้งแรกเราต้องดูสองถึงสามครั้งว่าเข้าที่ (แต่วันนี้มันดูเข้าที่?) ก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป”

พาร์ตของการแสดงมองยังไงบ้าง?
“ยังค่ะ ยังไม่วางแผนเลย อันนี้ก็เหนื่อยแล้วทุกวันนี้ไม่ได้นอนเลย ตอนนี้ก็วุ่นวายกับอันนี้อยู่จริงๆ”

มีโอกาสจะได้ดูมั้ย?
“ถ้าว่างแล้วอยู่ตัวอะไรก็ทำได้ อะไรก็สามารถเป็นไปได้ค่ะ”

พอเป็นอิสระมีหลายๆ ค่ายมาทาบทามไหม?
“มีบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังไปคุยต้องบอกก่อน (มีเข้ามาเยอะไหม?) ไม่เยอะค่ะ”

ก็รอตลาดสำเร็จแล้วก็เปิดร้านอาหาร?
“ใช่ค่ะ อยากทำอะไรพวกนี้ก่อน (ไม่ทิ้งเนาะยังอยากเล่นอยู่?) เล่นค่ะๆ (มีเบอร์พี่ป้อนมีบอยโทรมาไหม?) ไม่มีค่ะ พูดตรงนี้”