สุดเฮ ‘น้องออน-หมอสอง’ จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูก ได้ลูกสาวคนแรก คนดังแห่ยินดีเพียบ
หลังจากที่ ออน สมฤทัย เจ้าของวลีฮิตติดปาก “Thank you Kateyki” และเป็นภรรยาของ หมอสอง นพรัตน์ ศัลยแพทย์ชื่อดังของเมืองไทย ได้ออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนๆ ได้ทราบว่า กำลังตั้งท้องลูกคนแรก ก็ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนๆ ดีใจกับทั้งคู่กันสุดๆ ที่จะได้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างเต็มตัว
ล่าสุด ทั้งคู่ได้โพสต์คลิปขณะไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลมัลดีฟส์ พร้อมกันนี้ทั้งคู่ยังได้จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกอีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก โดยได้มีการฉายภาพอัลตร้าซาวด์ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ ก่อนว่าที่คุณพ่อจะเฉลยว่าได้ลูกสาว
โดยว่าที่คุณแม่ได้เขียนแคปชั่นว่า It’s a GIRL coming soon (อิโมจิเด็ก) ท่ามกลางคนมีชื่อเสียง และแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม