‘มะตูม’ เผยปมดราม่า ‘ดิว อริสรา’ ขายอาหารแพง ชี้ข้าวของในตลาดราคาสูง เชื่อไม่มีใครอยากเอาเปรียบลูกค้า
หลังจากที่ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร มาร่วมงานและรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเปิดตลาด “Aum Aum” ของ “อั้ม พัชราภา” ที่ ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ เมื่อวานที่ผ่านมา หลังจากเสร็จงานมะตูม ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงเรื่องที่เพื่อนสาว ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ เปิดธุรกิจขายอาหาร ครัวบ้านดิว เพื่อหารายได้ใช้หนี้ แต่โดนดราม่าว่าราคาอาหารค่อนข้างสูงเกินไป พร้อมเผยถึงเรื่องที่มะตูมออกมาอัดคลิป 3 ภาษา พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา
เห็นเพื่อนสาว ดิว อริสรา กลับมาทำงาน ขายอาหารไหม?
“ตูมยังไม่ได้มีโอกาสชิม แต่เห็นเพื่อนลง ดีใจนะ ตอนนี้ศิลปินดารามาขายอาหารกันเยอะมาก มะตูมเองก็ขายหมูฝอย หมูสวรรค์ ตูมมองว่าตอนนี้ศิลปินดาราเริ่มมองหาอาชีพที่ 2-3 แล้ว เพราะว่างานในวงการเริ่มดาวน์ลง อีเวนต์ก็น้อยลง ดีที่เพื่อนเราหาลู่ทางเพื่อใช้หนี้ของตัวเอง”
รู้สึกอย่างไรที่คนมองว่าดาราขายของแพง?
“ไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะคนที่มาตัดสินเรา เขาไม่ได้มาช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเรา ตูมไม่สนใจกับคำที่บอกว่าตกอับแล้ว มาขายหมู ตูมเป็นทูตอยู่เกาหลี แต่กลับมาไทยมาขายหมูอยู่ตลาดของพี่อั้มมันก็คือชีวิตของตูม”
เราเลือกสินค้าอย่างไรมาขาย เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของตัวเอง?
“เลือกที่เราชอบก่อนกินแล้วรู้สึกอร่อย แล้วคุณแม่ชอบ เพราะคุณแม่เป็นคนขาย ลูกเป็นคนลงทุน แม่เป็นคนแรง นี่เป็นธุรกิจแรกที่ตูมกับแม่ทำด้วยกัน อยากให้ซัพพอร์ตนะครับ เปิดตัวที่ตลาดอั้มทีแรกยังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนเลย”
พอเห็นกุ๊บกิ๊บรีวิว สินค้าของดิวรู้สึกอย่างไร ?
“โอเคนะก็รู้สึกดีใจที่เพื่อนซัพพอร์ตกัน คนเราเวลาเจอวิกฤตมันจะรู้ว่าเพื่อนคนไหนซัพพอร์ตและอยู่ข้างเราบ้าง ก็ดีใจครับที่เห็นเพื่อนซัพพอร์ตกันและกัน”
คนมองว่าพอดารามาขายของ ราคามันจะสูงไปหรือเปล่า?
“แน่นอนว่าไม่มีใครขายของแล้วไม่มีกำไร เพราะทุกคนทำธุรกิจ ไม่ต้องดารา ทุกคนบวกกำไรหมด สิ่งสำคัญมันต้องมองเรื่องของวัตถุดิบด้วย บางคนบอกว่าเราสูงจัง แต่พอไปดูวัตถุดิบแล้ว เขาของใช้ของอย่างดี แต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกัน ส่วนตัวมองว่าถูกแพงมันไม่มีใครตั้งราคา มันอยู่ที่ใจเรา ถ้าของอร่อย แพงแค่ไหนเราก็มองว่าถูก ของถูกกินแล้วไม่อร่อย เราก็มองว่ามันแพง ของทุกอย่างคุณจะมองว่าถูก หรือแพง คุณลองชิมก่อน
ทุกวันนี้ข้าวของในตลาดราคาสูง ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันดีกว่า เชื่อว่าไม่มีทุกร้านอยากขายของแพง เอาเปรียบลูกค้าหรอก ทุกคนอยากขายของได้กันหมด ดาราโชคดีที่มีชื่อเสียง เป็นใบเบิกทาง ทำอะไรไม่ต้องลงทุนจ้าง โปรโมตด้วยตัวเองได้เลย อันนี้น่าจะเป็นของดีของคนมีชื่อเสียง แต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถใช้ชื่อเสียงของเราไปแลกหมูฟรีในตลาดได้อยู่ดี”
ซื้อของดิว เพื่อช่วยดิว?
“ตูมใช้คำว่าสนับสนุนดีกว่า แต่จริงๆ ก็มองมุมนั้นได้ครับ ถามว่าได้คุยกับดิวบ้างไหม ไม่ได้คุยเลยครับ”
มีดราม่าว่าไม่สมราคา?
“ไม่ใช่แค่ดิว ทุกคนที่เป็นดาราก็โดนหมด ทุกคนเคยโดนเรื่องของราคาทำไมท้องตลาดราคานี้ พอดารามาขายราคานี้ สั้นๆ ง่ายๆ เงินอยู่กับบัญชีเรา ปากอยู่กับเรา ถ้าเราสั่งมาแล้วรู้สึกว่าอันนี้ไม่คุ้ม ที่ต้องทำคือไม่ต้องสั่งต่อจากนี้ก็พอ”
ถามเรื่องที่ออกมาคอลเอาต์?
“ตอนนั้นอยู่เกาหลีพอดี แล้วก็เห็นฝั่งโน้นเขาออกโครมๆ ตูมไม่ได้ออกมาโจมตีทางประเทศเพื่อนบ้าน หรือทางไหนเลย ถ้าเกิดตั้งใจฟังจริงๆ ตูมอยากแชร์ข้อมูล ที่สื่อของทางเราแชร์บ้าง เพราะว่าพลังสื่อมวลชนบ้านเรา อาจจะไม่แรงเท่าพลังโซเชียลบ้านเขา ณ เวลานั้น มันเป็นช่วงสถานการณ์ที่เรียกว่าสงคราม มันสิ่งสำคัญมากกับการแชร์ข้อเท็จจริง
ตอนนั้นตูมอยู่เกาหลีพอดี คนเกาหลีถามว่าสุดท้ายเราไปโจมตีเขาก่อนเหรอ ความจริงคืออะไร ตูมไม่ได้อยู่ตรงชายแดน ตูมไม่รู้หรอก แต่ตูมเชื่อว่าคนไทย เราไม่มีทางไปหาเรื่องใครก่อน และก็ไม่ยอมให้ใครมาระรานเรา
เรื่องของข้อกฎหมาย หรืออำนาจของผู้ใหญ่ ตูมไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องให้ต่างชาติทั้งสามภาษาได้รู้กันว่าประเทศไทยไม่ได้แย่ ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น”
ตูมบอกคนเกาหลีรักประเทศไทยมาก?
“ตูมมีเพื่อนเป็นคนเวียดนามที่สนิท เพื่อนชาวเกาหลีที่สนิท แล้วคนเกาหลีเกินครึ่ง ซัพพอร์ต และส่งกำลังใจให้ไทยเยอะมาก จริงๆในคลิป ตูมพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ แต่เพื่อนเกาหลีเขา เรียบเรียงเป็นภาษาเกาหลีมาให้ตูมพูด มีการช่วยเหลือ เพราะเขาอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายระรานหรือเป็นฝ่ายรุนแรงนะ อยากให้ต่างชาติเข้าใจ มันมีผลต่อภาพลักษณ์ต่อประเทศและอุตสาหรรมการท่องเที่ยวของประเทศมากๆ
ตูมมองว่าต่อให้ตูมพูดได้ร้อยภาษา ถ้าเกิดเงียบก็ไม่มีประโยชน์พูดกี่ภาษาก็ได้ ขอแค่ออกมาปกป้องประเทศสักนิดตูมก็พอใจแล้ว ตูมไม่ได้อยากให้คนไปต่อว่า หรือไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ออกมานะ เพราะมีเพื่อนศิลปินหลายคนมากที่เขาไม่ได้ออกมาหน้าบ้าน แต่เขาทำหลังบ้านเยอะมาก”
พอเราออกมาพูดเรื่องนี้ โดนโจมตีไหม?
“ยอดฟอลโลว์หายไปเกือบ 100,000 แล้ว มันลงๆ ทุกวัน แต่ว่ายอดฟอลโลว์มันก็ไม่ได้กินได้ มันเหมือนคัดคุณภาพคนด้วย ถ้าคุณอัลฟอลโลว์ตูม เพราะว่าตูมรักชาติ ออกมารักษาประเทศ ตูมก็ต้องปล่อยให้พวกคุณไป ทำอะไรไม่ได้”
รับมือกับคอมเมนต์โจมตีของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร?
“ง่ายๆ เลยนะ เขาเขียนมายาวเป็นหน้ากระดาษ สิ่งที่เราเอาคืนเขาได้คือสไลด์แล้วลบ เพราะว่าเราใช้เวลา 0.5 วินาทีในการลบ แต่เขาใช้เวลานานมากในการเขียน แล้วเราไม่อ่านด้วยซ้ำ เพราะอ่านไม่ออก แต่ชาวต่างชาติบางคน หรือประเทศเพื่อนบ้านบางคนเข้ามาคอมเม้นต์เชิงไม่อคติ ให้ข้อมูล ตูมมองว่าคนในชาติเขาบางคนก็ไม่ได้ชอบผู้นำในบ้านเขาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราอยากให้มาถึงจุดกลางที่สองประเทศหันหน้ามองกันได้ ถ้าวันนี้ยังเป็นไม่ได้ เราก็รอเวลาดีกว่า สุดท้ายแล้วไม่ว่าประเทศไหนจะโจมตีหรือไม่โจมตีเรา คนไทยต้องไม่โจมตีกันเอง ในช่วงเวลาและสถานการณ์แบบนี้ครับ”