‘ดิว อริสรา’ บินกลับไทยร่วมงานศพคุณพ่อ- เตรียมไลฟ์สดคู่ ‘ไฮโซน้ำหวาน’ พรุ่งนี้
หลังจากนักแสดงสาว ดิว อริสรา เจอมรสุมดราม่าอันหนักหน่วง จนต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศสักพัก และยังต้องเดินหน้าหาเงินเพื่อเคลียร์ปัญหาหนี้สิน โดยการออกมาขายของแบรนด์เนม ขายเบอร์โทรศัพท์ และเปิดธุรกิจขายอาหารครัวบ้านดิว
ล่าสุดสาวดิว จะบินกลับมาที่ประเทศไทยพื่อร่วมงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจคุณพ่อ วิชิต ทองบริสุทธิ์ นอกจากนี้ ดิวยังได้เตรียมขึ้นไลฟ์คู่ กับ ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาสาวของ นาวิน ต้าร์ ในวันพรุ่งนี้ (17 ส.ค. 68) เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องติ๊กต็อก Khun Numwan และ Mommyduearisara
โดยไฮโซน้ำหวาน ได้เผยว่า “ติดต่อกับน้องดิวมาร่วม 2 เดือนแล้ว นัดกันไว้ก่อนน้องจะบินกลับมาไทย เพราะรู้ว่าน้องจะกลับมาร่วมงานศพคุณพ่อ เราพูดคุยเรื่องงานล่วงหน้า และเคยร่วมงานกันมาก่อน จึงมั่นใจในฝีมือของน้อง น้องเองก็มั่นใจในตัวเราเช่นกัน จึงตัดสินใจไลฟ์ด้วยกันครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องกลับมาสตรองอีกครั้งค่ะ”