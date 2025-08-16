บันเทิง

เคน ภูภูมิ ทุ่มทำสวนทุเรียนกว่า 70 ไร่  ยังไม่พร้อมแต่ง เอสเธอร์ เหตุติดทำงานหนัก

‘เคน ภูภูมิ’ ทุ่มทำสวนทุเรียนกว่า 70 ไร่  ยังไม่พร้อมแต่ง ‘เอสเธอร์’ เหตุติดทำงานหนัก

ความรักหวานเสมอต้นเสมอปลายจริงๆ สำหรับคู่รัก เคน ภูภูมิ และ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ซึ่งก็ทำเอาหลายคนถึงกับรอลุ้นว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีเซอร์ไพรส์แต่งงานกันเมื่อไหร่ ล่าสุดเจอพระเอกหนุ่ม เคน ภูภูมิ ได้มาร่วมงานเปิดตลาด ”Aum Aum” (อั้ม อั้ม) ที่ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมเผยถึงเรื่องที่พระเอกหนุ่มพาเอสเธอร์ไปดูสวนทุเรียนที่เจ้าตัวซุ่มทำมาเกือบ 2 ปีว่า

หุ่นช่วงนี้?

“ก็โอเคครับ เราทำงานถ่ายซีรีส์ที่มันต้องใช้ร่างกายด้วยเราก็เลยต้องฟิตเพื่อถ่ายซีรีส์ครับ พอดีเลยที่ออกกำลังกายพอดีครับ ก็เลยได้ใช้ครับ (หัวเราะ) (เป็นร่างทอง?) พอได้ครับ”

เราฟิตไว้อยู่แล้วหรือเพื่อซีรีส์?

“จริงๆ เราก็เล่นมาอยู่เรื่อยๆ ไม่ค่อยได้โชว์ครับ (เพราะอะไร?) แค่เล่นชอบเฉยๆ ครับ มีลงสตอรี่บ้าง”

พอเราเป็นร่างทองคนข้างๆ ว่ายังไงบ้าง?

“เราร่างทองตลอดอยู่แล้วครับ (สั่งห้ามไหม?) ไม่ครับ ชวนเขามาออกกำลังกายด้วยอยู่ดี (เอสเธอร์ไม่หวงเลย?) เค้าเป็นคนยังงั้นครับ (หัวเราะ) เราก็ไม่ค่อยได้โชว์อยู่แล้ว แต่ก็มีแซวๆ บ้างครับว่าถ่ายรูปถ่ายลงสตอรี่อีกแล้วนะ ก็มีบ้างครับ”

เห็นเพิ่งพาเอสเธอร์ไปดูสวนทุเรียน?

“ใช่ ก็ทำมาเกือบ 2 ปีแล้วครับ มันยากครับ (ปีหน้าจะได้กินหรือยัง?) ได้กินแต่ใบไปก่อนครับ”

มันดูแลรักษามากไหม?

“ผมว่ามันยากตั้งแต่การวางเลย์เอาต์แล้วครับ มันเหมือนเราทำโปรเจ็กต์ในพื้นที่ใหญ่ๆ ครับ ทุกที่ทุกแบบมันต้องสัมพันธ์กันหมด”

กี่ไร่?

“ตอนนี้ทำอยู่ 2 แปลงขนาดกลางก่อน (กี่พันต้น?) ถ้ารวมกันตอนนี้น่าจะประมาณพันสองร้อยต้น แค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วครับค่อยๆ ทำ”

ทำไมถึงเลือกปลูกทุเรียน?

“คือผมอ่ะชอบปลูกต้นไม้ เลี้ยงต้นไม้อยู่แล้ว แล้วผมก็มีความฝันว่าอยากทำสวนผลไม้ มันเหมือนเป็นความสุขของเรา ความสุขของเราเราอยากทำสวนก็เลยทำสวนอะไรดี แล้วมีพื้นที่อยู่ที่หาดใหญ่พอดี ก็เลยโอเคตรงนั้นก็น่าจะเหมาะกับการปลูกทุเรียนนะ”

2 แปลงนี่กี่ไร่?

“2 แปลงตอนนี้ประมาณ 70 กว่าครับ (เดินทั่วไหมครับ?) เดินเหนื่อยครับ คือก็ค่อยๆ ทำไปครับเพราะว่ามันยากครับ ในความรู้สึกคือถ้าเราเก่งพอที่จะควบคุมทุกอย่างได้แล้วก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการค่อยๆ ทำไปก่อน เอาที่เราดูแลไหว”

ต้องดูแลกี่ปี?

“น่าจะประมาณ 4 ปีครึ่ง (2 ปีก็ดูแลตลอดเลยมีปลูกเองด้วยไหม?) มีปลูกเองบ้างครับแต่ก็จะเป็นคนสวนปลูก ก็พยายามจะหารายได้จากทางอื่นมาช่วยสวนด้วย สวนอาจจะต้องทำอย่างอื่นเพื่อเลี้ยงตัวเองให้ได้ด้วย ก็เดี๋ยวค่อยๆ ดูไปครับตอนนี้เซ็ตทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อน”

ลงทุนไปเยอะ?

“ก็ลงทุนประมาณนึงครับ (เรียกนายหัวไหม?) ไม่ครับ ของผมถือว่าเล็กมาก แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับ”

หลายคนบอกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเตรียมแต่งงานเพราะเอสเธอร์เค้าก็บอกว่าเค้าพร้อมแล้ว?

“ก็ถือเป็นช่วงที่เราต้องเหนื่อย เพราะเรายังมีแรงมีแพสชั่นอยู่ในการที่จะทำในสิ่งที่แบบเราชอบ ถ้าเราปล่อยเวลานานไปกว่านี้แล้วไปทำมันน่าจะยาก เพราะมันไม่ได้อยู่ขับรถใกล้ๆ มันต้องใช้แรงกายแรงใจเยอะ”

แล้วที่เอสเค้าบอกว่าเค้าพร้อมแล้ว?

“ผมก็อยากพร้อมเหมือนกันครับ (ยิ้ม) (ติดอะไรอยู่?) ติดทำงานหนักครับ ช่วงนี้ก็แบบทำงานหนักมาก ทั้งผมกับเอสก็ทำงานหนักมากมีหลายๆ อย่างที่ต้องทำ”

มีกำหนดเวลาไหมว่าจะทำไปอีกเมื่อไหร่?

“ก็พยายามจะให้มันเร็วที่สุดครับ หลายๆ อย่างก็อาจจะต้องไปในตามไทม์ไลน์ ก็เดี๋ยวค่อยๆ ไป”

รอทุเรียนออกอีก 2-3 ปี?

“กว่าทุเรียนจะออกก็นานไป ก็ไม่เร็วๆ นี้  (โดนแซวเยอะไหม?) น้องมาช่วยเราทำงานมากกว่า มาช่วยเราถ่ายคอนเทนต์ ก็ต้องขอบคุณด้วย ยังไงก็รอดู”