ธันวา สุริยจักร เปิดสถานะหัวใจ คบสาวนอกวงการ เผยสาเหตุไม่ต่อสัญญาช่อง7
หลังจากโสดมานานกว่า 3 ปี ล่าสุดพระเอกดังอย่าง “ธันวา สุริยจักร” ก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพู พร้อมเผยสาเหตุโบกมือลาวิกหมอชิตที่อยู่มานาน 13 ปี ผ่านรายการ คุยแซ่บshow ทางช่องOne31
ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้ว?
“ครับ เรียบร้อยหมดสัญญากับที่เก่าไปเรียบร้อยแล้ว หมดตั้งแต่ต้นปีนี้ประมาณปลายเดือนเมษา อยู่ช่อง7 มาประมาณ 13-14 ปีแล้วครับ”
สาเหตุเป็นเพราะอะไร?
“ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับ เพราะว่าอยู่มานาน แต่ก็ถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้ว เราก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะออกมาหาประสบการณ์ลองเจออะไรใหม่ๆ ในการทำงาน”
จะเปลี่ยนอาชีพไปเลยหรอ?
“ไม่ได้เปลี่ยนอะไรถึงขนาดนั้นครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องของบทบาท การแสดง ก็ยังเป็นนักแสดงอยู่ แต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนบทบาทให้มันหลากหลายมากขึ้น เพราะว่าปกติแล้วเราก็จะเป็นแบบพระเอกอย่างเดียว ก็คุยกับทางผู้จัดการ ทางคนที่หางานให้ ว่าอยากจะเปลี่ยนบทบาทรับบทใหม่ๆ ที่ไม่ใช่พระเอกก็ได้”
มีบทบาทไหนที่อยากเล่นมากที่สุดในตอนนี้ ?
“จริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษ แค่บทดี แล้วเราเข้าถึงตัวละครได้ บทพ่อบทพี่ชาย อะไรก็ได้ ก็ไม่ถึงขนาดพ่อหรอก แต่ผมรู้สึกว่าไม่อยากจะติดภาพลักษณ์แบบพระเอกอีกแล้ว ตัวร้ายก็ได้ ผมชอบแนวแบบสืบสวนสอบสวนแนวฆาตกรรม อันนี้คือชอบส่วนตัว เราเลยอยากออกมาหาบทบาทใหม่ๆ ที่ไม่ใช่แบบเดิมๆ”
ผู้ใหญ่ที่ช่องว่ายังไงบ้างพอบอกไม่ต่อสัญญา ?
“เราก็ได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ คุยกันด้วยดี เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เราก็บอกเค้า เค้าก็เข้าใจ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย มีงานที่จะต้องโปรโมท กับทางช่อง 7 ผมก็ช่วยโปรโมทเต็มที่”
ยังมีละครเดิมที่ยังไม่ได้ออนแอร์อยู่มั้ย?
“มีละครค้างอยู่สองเรื่องที่ยังไม่ได้ออน แต่ก็จะได้ออนเร็วๆ นี้”
พอเป็นอิสระแล้ว มีช่องอื่นมาทาบทามบ้างไหม?
“ก็มีครับ คุยๆ เรื่องบท ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ถูกใจ ยังไม่ใช่บทที่เราอยากจะเล่น ก็เลยปฏิเสธไปก่อน”
เริ่มมีรับละครที่อื่นบ้างหรือยัง ?
“ยังไม่ได้รับเลย มีหนังสั้นมีอะไรติดต่อมา แต่ก็ขอดูเรื่องบท สิ่งที่เราจะรับมากกว่า ถ้ามีมีบทบาทที่จำเจ ท้าทาย ใช้ฝีมือการแสดงเราก็จะรับเล่น”
เวลาที่เราไม่มีสังกัดแล้วมันเป็นยังไงบ้างหลายเดือนที่ผ่านมา ?
“จริงๆมันก็แอบรู้สึกนิดๆ แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะก็คือเราอยากจะออกมาจากคอมฟอร์ทโซน มันก็เป็นอีกฟิวหนึ่ง เพราะก่อนหน้านี้เราก็จะมีค่าย มีผู้ใหญ่คอยดูแลเรื่องงานให้ แต่พอเราออกมาไม่มีใครช่วยดู เราต้องดูทุกอย่างเอง สิ่งที่ได้มาก็คือเราอิสระทำเต็มที่ เราก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก็ไม่ได้จำกัดเรื่องของค่ายและสัญญา มันก็จะเหมือนแลกกัน”
จุดเริ่มต้นของการเข้าวงการบันเทิง ?
“จริงๆ ผมอยู่ที่ลาว แล้วมีเพื่อนพี่เอ ศุภชัย มาเจอเราที่ลาวและทาบทามเรามา ก็เลยตัดสินใจมาเพราะรู้สึกว่าได้มาทำงานและเรียนด้วย ตอนนั้นอายุ 17-18 ตอนนั้นมาก็มาอยู่ที่บ้านพี่เอก่อน ให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยมาดูว่าเป็นยังไง ก็มีเพื่อนๆ เจนเดียวกัน ก็มีพวกณเดชน์, หมาก ปริญ ที่เป็นเพื่อนๆ มาเรียนด้วยกัน ตอนที่มาทำงานกับพี่เอตอนนั้นผมก็บอกกับพ่อแม่แล้วว่าจะไม่ใช้ขอเงินพ่อแม่แล้ว ซึ่งทำงานได้เงินมาก็คือค่าเทอมของผม ก็ออกจากที่บ้านก็บอกว่าเราจะดูแลตัวเอง”
ตอนนั้นพูดภาษาไทยชัดไหม?
“คือตอนนั้นพูดได้ แต่พอเล่นละครมันจะต่างจากการพูดปกติ มันต้องใช้คำควบกล้ำเก็บรายละเอียดก็เลยต้องไปเรียน เวลาเล่นละครเราต้องพูดให้ชัด จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกที่เล่น แต่เล่นละครกับหนังพร้อมๆ กันเลย”
มาถึงตอนนั้นก็โดนวิจารณ์ชุดใหญ่?
“ตอนนั้นก็โดนหนักเล่นแข็ง เล่นไม่ธรรมชาติ พูดไม่ชัด แต่เมื่อก่อนไม่ได้มีโลกโซเชียลแบบทุกวันนี้ ถ้าไปเช็คต้องไปเช็คที่พันทิป พออ่านเจอเจอก็นอยส์เหมือนกัน เป็นพระเอกเรื่องแรกก็โดนวิจารณ์หนัก เราก็เฟลเหมือนกันเค้าว่าเรา เราก็น้อยใจ มาดูตัวเองว่าเหมาะกับการเป็นพระเอกไหม แต่พอเวลาผ่านไปเราก็แข็งแรงขึ้นเหมือนมูฟออนไวขึ้น พอผ่านจุดหนึ่งไปได้ มันก็ผ่านไปได้เลย แข็งแกร่งขึ้น”
อีกเรื่องหนึ่งที่จะโดนว่าคนจะหาว่าหยิ่ง?
“คือเวลาอยู่ในกองผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใคร โฟกัสในสิ่งที่ทำ บทละคร คือถูกสอนมาว่าให้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจในสิ่งที่ทำและโฟกัสให้ดีที่สุด เพราะด้วยความที่เป็นพระเอกเหมือนบทบาทที่รับมันเยอะ บทบาทต้องเอาให้อยู่ ต้องทำการบ้าน เพราะฉะนั้นอยู่ในกองเราก็เลยต้องโฟกัส เพราะงั้นภาพลักษณ์ที่ออกมาเลยไม่ค่อยเฟรนลี่ นางเอกที่เล่นด้วยกันเยอะๆ เค้าจะเข้าใจ แต่ถ้าคนเล่นด้วยกันไม่กี่ซีนเค้าจะว่าเราทำไมหยิ่งจัง”
หลังจากที่ประสบความสำเร็จครอบครัวของเราที่ลาวเค้าว่ายังไงบ้าง ?
“ครอบครัวก็ดีใจ เป็นครอบครัวธรรมดาที่ทำธุรกิจ ไม่ใช่แค่ครอบครัวผม แต่ญาติพี่น้องก็ภูมิใจ กลับไปทุกครั้งก็อุ่นใจมีความสุข กลับไปคนที่นั่นก็รู้ว่าเราเป็นดารา คือสมัยก่อนทุกครั้งที่ละครออนแอร์ ก็จะดังมาก กลับไปก็จะมีคนรายล้อม ก็ไม่อยากจะออกจากบ้าน ไปกินข้าวทีก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุข มีแซวมีอะไร เค้าก็ๆ จะบอกว่าเราเล่นเก่งขึ้นแล้วนะ”
ตอนนี้โสดหรือไม่โสด ?
“ไม่โสดครับ คุยกับคนนอกวงการ เป็นผู้หญิงอายุมากกว่า”
คุยกันมานานหรือยัง ?
“คุยมานานแล้วครับ ก็ระยะหนึ่ง เจอกันที่ร้านอาหาร ผมปิ๊งเขาก่อน คือร้านนี้เป็นร้านของเพื่อน พอเจอเราก็บอกเพื่อนว่าเราชอบคนนี้เอาอะไรพิเศษให้เค้าหน่อย”
ทำไมถึงเลือกเป็นคนนอกวงการ ?
“คือเวลาเราถึงระยะหนึ่ง เราก็จะคิดถึงเรื่องวางแผนอนาคต แล้วเขามีเป้าหมายเหมือนกัน เวลาคุยแล้วรู้สึกว่าสบายใจ รู้สึกว่าเราจะวางแผนอนาคตไปด้วยกันได้”
กับคนนี้แฟนๆ จะได้เห็น หรือจะเปิดตัวมั้ย?
“จริงๆ ไม่ได้ซีเรียสปิด ไปไหนมาไหนไหนก็ไปด้วยกัน เที่ยวต่างประเทศก็ไปด้วยกัน ชิลๆ ผมก็พาไปเจอเพื่อนพี่ๆ ในวงการก็รู้จัก”
ประทับใจอะไรในตัวสาวคนนี้ที่เราคุยอยู่?
“น่าจะเป็นเรื่องมายเซ็ท วิธีคิด ในการวางแผนอนาคต เรามีหลายสไตล์ที่ใกล้เคียงกันอินโทรเวิร์ตเหมือนกัน ใช้ชีวิตคล้ายๆกัน การวางแผนการเงินอนาคตคล้ายๆกัน ก็เลยรู้สึกว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ดี”