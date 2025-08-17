ลีโอ เผยได้ ไรอัล เป็นแรงบันดาลใจ ตามฝันให้ครอบครัว ขอบคุณความรักจากแฟนคลับ
ที่สุดของขวัญใจพ่อยกแม่ยกรุ่นเดอะ นาทีนี้ต้องยกป้ายไฟให้กับ สองหนุ่มลูกทุ่งเลือดใหม่ ไรอัล กาจบัณฑิต และรุ่นน้องหน้าหล่อดีต่อใจ ลีโอ อธิป โสดา ที่แจ้งเกิดมาจากรายการดังไมค์หมดหนี้ จนสร้างปรากฏการณ์ความฮอต งานนี้รวมทีมกันมาจับเข่าเม้าท์ผ่านรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข23 กับพิธีกรตัวแม่ “พี่หนูแหม่ม สุริวิภา” เผยถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จ และข้อความจากใจที่ขอขอบคุณทุกกำลังใจถึงเอฟซีรุ่นเดอะ
กลายเป็นสองหนุ่มที่แจ้งเกิดจากรายการ เราเป็นนักร้องเดินสายทั้งคู่ รู้จักกันมาก่อนมั้ย?
ไรอัล : รู้จักกันมาเกือบ10ปีแล้ว เคยเจอกันตามเวทีประกวดร้องเพลง จะสลับกันแล้วแต่ว่าเวทีไหนทำดี เวทีไหนทำไม่ดี
พอ ไรอัล เข้าสู่เวทีการประกวดไมค์หมดหนี้ได้เห็นมั้ย?
ลีโอ : เห็นครับ แต่ช่วงแรกไม่มีโอกาสได้ติดตามเท่าไร พออยู่ไปเห็นว่าพี่เค้าอยู่นาน เพราะพอพี่อัลมาไมค์หมดหนี้ ก็หายไปจากเวทีการประกวด ยังมีแค่ผมคนเดียวที่ยังประกวดอยู่ ก็อยากรู้ว่าพี่เค้าเป็นยังไงบ้าง ได้เห็นว่าพี่เค้าเก่งมาก
ความสำเร็จของพี่เค้าเป็นแรงบันดาลใจเรายังไงบ้าง?
ลีโอ : เป็นแรงบันดาลใจครับ เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย จริงๆตอนประกวดเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันซักเท่าไร ต่างคนต่างประกวดต่างทำหน้าที่ของตัวเอง พอเห็นพี่ไรอัลอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จ ก็รู้สึกชื่นชมและมองดูเป็นแบบอย่าง
จำวันแรกได้มั้ยที่มาไมค์หมดหนี้แล้วเจอไอดอลเรา?
ลีโอ : จำได้ เราดูอยู่แล้วว่าพี่ไรอัลอยู่ที่รายการ และประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะได้มาอยู่ในรายการเดียวกัน เราก็มาตามฝันกับครอบครัว จนได้มาในรายการไมค์หมดหนี้ รู้สึกดีใจได้มาชาเลนจ์ตัวเอง ตอนนั้นกดดันเพราะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้น เลยต้องซุ่มซ้อม เรากดดันเราตื่นเต้นเพราะเราต้องการพัฒนาตัวเอง
มีปรึกษาพูดคุยขอคำแนะนำบ้างมั้ย?
ลีโอ : มีครับ มีถามเรื่องเพลง พอเราเริ่มอยู่นานๆไปเพลงเราก็หมดไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไร
ไรอัล : ให้คำปรึกษาเป็นบ้างครั้ง ก็ให้ร้องไปเหอะเพลงอะไรก็ร้องไป อย่าไปคิดเยอะ ผู้ชายอาจจะไม่คุ้นชินกับเพลงผู้หญิง แต่มันก็จำเป็นต้องร้องถ้าหมดสต๊อกแล้ว
ล่าสุดเห็นว่าเพิ่งถึงวันเกิดลีโอ มีแม่ๆมาร่วมอวยพรเยอะมาก?
ลีโอ : เพิ่งผ่านมาครับวันที่7 สิงหาฯ ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยากมอบความสุขความอบอุ่นให้กัน ทุกๆปีที่ผ่านมา เป็น 3 ปีแล้วที่ทุกคนให้ความอบอุ่นแก่กัน ในการที่ผมมีฟู๊ดทรัคมาเลี้ยงพี่ๆเวิร์คพอยท์ เป็น 3 ปี แล้วที่อบอุ่นเหมือนเดิม และก็หนาแน่นกันมากกว่าเดิมด้วยต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับ”
ไรอัลเองก็เหมือนกัน เวลาวันเกิดทีความรักล้นเหลือมากเหมือนอีเวนต์ฟู๊ดทรัค?
ไรอัล : นั่นแหละครับ ต้องขอบคุณจริงๆ ขอบคุณทุกครั้งเลยที่นึกถึง คือทุกอย่างที่ได้มาเลยมันคือความรัก ไปไหนไปไกลไปใกล้เค้าก็มาหาเราทุกครั้ง คือเราก็เป็นห่วงด้วยอายุของแต่ละท่าน คือบางท่าก็ปวดขาปวดแข้งนั่งรถนาน 12 ชั่วโมงไปลงใต้อะไรแบบนี้ นั่งกันไปเชียร์เราคือยอม ยอมใจถ้าเค้าไม่รักเราเค้า การจะนั่งรถไป 12 ชั่วโมงเพื่อเจอคนคนเดียว 1 ชั่วโมง ถ้าไม่ทำด้วยใจ มันยาก