เป๊กซ์ รับได้ข้อมูลมาเยอะ แนะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการ เพื่อเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เหล่าคนดังได้ ออกมาแชร์โพสต์ที่เตือนภัยสาวหลอกลวงคนวงการบันเทิง และนักธุรกิจ สูญเสียอาจจะร้อยล้านนั้น โดยกระแสดังกล่าวได้มีการโยงไปถึงอดีตแฟนของ เป๊กซ์ วงซีล ล่าสุด เจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความว่า
“ช่วงที่ผ่านมา ผมได้รับการติดต่อและบอกเล่าจากผู้ที่เดือดร้อน ด้วยข้อมูลทำนองนี้มานานพอสมควร ซึ่งในจุดที่เป็นเพียงผู้รับสาร ก็คงต้องรอให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงกันไปตามกระบวนการ เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย
หากมีการกระทำผิดจริง ผมก็คงไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครต่อไปอีก คนใกล้ตัวควรจะมีการตักเตือน และแนะนำหนทางที่นำไปสู่ความยุติธรรมกับผู้อื่น หรือหากไม่จริง ก็ถือเป็นโอกาสแสดงความบริสุทธิ์ใจกันไป เพื่อให้ทุกอย่างได้คลี่คลาย
ขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้อีกครั้งครับ”