โมเมนต์แห่งความภูมิใจ ศิลปินนักแสดงไทย คว้ารางวัลใหญ่ Weibo Gala 2025

โมเมนต์ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย เมื่อ Weibo แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจากประเทศจีน จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025” หรือ “WEIBO GALA 2025” เป็นงานที่รวมเหล่าดาราศิลปินทั่วทั้งเอเชีย มาร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่นี้ เพื่อฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยในงานนี้เต็มไปด้วยความคึกคักจากเหล่าแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งนี้มี ศิลปินดาราไทยคว้ารางวัลไปได้หลายคน

ทั้ง บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล คว้ารางวัล Weibo Thailand Most Influential Male Singer Overseas ซึ่งมอบให้กับศิลปินชาวไทยที่ทรงอิทธิพลด้านผลงานเพลงและกระแสความนิยมจากแฟนคลับต่างประเทศที่ติดตามและสนับสนุนผ่านแพลตฟอร์ม Weibo

ด้าน พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร คว้ารางวัล Weibo Thailand Most Influential Overseas luminary of the stage ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีความสามารถและเสน่ห์บนเวทีที่ตรึงใจแฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวจีนเป็นอย่างมาก

ขณะที่ซีรีส์ Shine จากค่าย BeOnCloud โดยนักแสดงนำ อย่าง อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ คว้ารางวัล Weibo Thailand Most Outstanding Actor และ มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง คว้ารางวัล Weibo Gala 2025 Role Model Actor ขณะที่ ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้บริหารและผู้กำกับจาก BeOnCloud รับรางวัล Best TV Drama Director ซึ่งปีนี้มีผู้กำกับไทยเพียงสองคนเท่านั้นที่ได้รับเกียรติ

ด้าน 2 สาวจาก CHANGE2561 ลูกหมี-ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร ได้ขึ้นรับรางวัล Weibo Thailand Most Leapfrogging Artist ที่มอบให้กับศิลปินไทยผู้มีพัฒนาการก้าวกระโดดแห่งปี และ ซอนญ่า-ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน รับรางวัล Weibo Thailand Most Shining Artist  หรือ ศิลปินไทยผู้โดดเด่นที่สุดแห่งปี อีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยอย่างแท้จริง