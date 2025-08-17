เอมี่ เล่าโมเมนต์ปล่อยจอยสุด! ร่วมงานแต่งคนสนิท แต่รูปกลายเป็นมีมเพียบ

เอมี่ เล่าโมเมนต์ปล่อยจอยสุด! ร่วมงานแต่งคนสนิท ปรากฏมีมไวรัลมากมาย
เปิดตำนานสร้างมีมจนเป็นไวรัลในโซเชียลอย่างรวดเร็วอีกครั้ง สำหรับ เอมี่ กลิ่นประทุม ที่วันก่อนไปร่วมฉลองงานแต่งงานของ แอน กับ ซี ที่คบหากันมาอย่างยาวนาน โดยมีดารา นักแสดง และคนดังระดับประเทศ ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่งานแถลงข่าว Chef Fest Thailand Season 3 ONE STREET, ONE LEGEND ณ ตลาดนัดเลียบด่วน แดนเนรมิต เอมี่ กลิ่นประทุม ร่วมงานในฐานะพิธีกรดำเนินรายการ และช่วงพักเบรกถ่ายทำ “เอมี่” ได้เล่าโมเมนต์สนุกสุดเหวี่ยงร่วมงานแต่งจนมีมีมออกมามากมายในชั่วข้ามคืน
ตำนานงานแต่ง?
“ฉันก็รับจ้างไปเอ็นเตอร์เทนงานแต่งได้ คือเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอะไรขนาดนั้น ตั้งใจจะไปแสดงความยินดีเฉยๆ แต่ว่าพอไปถึงก็เจอคนนู้นคนนั้นคนนี้ มันก็รวมดาวเด่น (รู้ไหมป๋อมแป๋มกับป๊อกไป?) ไม่รู้ๆ อะไรเลย แต่พอถึงก็ อ้าวๆๆ ตกใจหมด อ่าวแพท”
เจอป๊อกกับป๋อมแป๋ม?
“อุ๊ยดีใจ มีพวก เอมตามใจตุ๊ด คาริสา มีแต่คนเด็ดๆ ทั้งนั้น (แพทกับคาริสา?) เขาเปิดตัวเลยนะ ดิฉันกับพี่ป๊อกก็ถอยนิดนึง แพทก็มีบีฟอร์อาฟเตอร์เหมือนกันนะ”
ออดิชั่นเข้ากลุ่มเรา?
“ได้ยินชื่อเสียงมานาน อย่างแพทคนก็คอมเมนต์บอดว่าอยากให้เจอๆ ซึ่งเรามีโอกาสเจอกันมาแล้วตามที่เที่ยว เป็นเพื่อนของเพื่อน คล้ายๆ กลุ่มเดียวกัน เจอที่งานแล้วก็มาป๊ะกันที่งานแต่ง ส่วนคาริสาเราทำงานด้วยกันมานานแล้ว”
ประกอบร่างกัน 5 คน งานวันนั้นคือ?
“ดิฉันก็ไม่รู้เลยว่ากี่โมงกี่ยาม ผู้จัดการต้องดึงตัวฉันกลับ (ไปไหนต่อ?) ไปบ้านคาริสา คือเขาบอกว่ารีโนเวตบ้าน เขาอยากให้ดูบ้าน แวะไปแป๊บเดียว”
มีภาพจำบนเวทียังไงบ้าง?
“คือจริงๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานมันจะเป็นคลิปต่างๆ ไวรัล ไม่คิดเลย แต่พอไถมือถือเจอแต่คลิปเราวะ เราทำอะไรลงไปมันเป็นงานปิดเนอะ เราไปแสดงความยินดีกับแม่แอน เขาคบกันมาตั้ง 26 ปี เราก็ต้องดีใจกับเขา แสดงความยินดีกับเขาเต็มที่ แล้วก็ให้แขกที่มางานเขาสนุกไปด้วย”
งานปิด แต่ภาพเปิดแล้ว?
“เออ (หัวเราะ) ก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะได้เหมือนกับว่าอยู่ร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วย”
สามีอยู่ข้างๆ เวที?
“สามีร้องเพลงอยู่ ดิฉันก็เลยขึ้นไปเปิดแผ่น ส่งเสริมกัน ไม่งั้นเขาจะร้องไม่ดี เราต้องส่งเสริมให้เขาร้องเพลงดี (มีเรียกลงไหม?) ไม่ เขาดูภูมิใจกับฉันอยู่นะ เมียฉันเอา (จริงเรอะ?) คิดไปเอง (หัวเราะ)”
พอเราเห็นคลิปแล้วยังไงบ้าง?
“ไม่รู้ ก็ตามนั้นเลยค่ะ เราดูสถานที่ดูความเหมาะสมแล้ว ดูว่าเราอยู่กับใครกลับยังไง ดูแลตัวเองให้ได้ ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีสามีมาเพื่อดูตัวเรา ฝากไว้ไว้คิดนะคะ เราจะไปไหน กลับยังไง กลับกับใครต้องคิด ต้องมีคนดูแลเรา เช่น สามีค่ะ”