จัดคอนเสิร์ตพิเศษ ฝากฟ้าราชินีลูกทุ่ง ผ่องศรี วรนุช สานตำนานเพลงของแผ่นดิน
“อยากร้องเพลงด้วยกันสักหนึ่งเทป แต่ไม่ทัน ท่านจากไปเสียก่อน” ลูกทุ่งหญิงคนดัง หญิง ธิติกานต์ ย้อนนึกถึงความฝันของตัวเองในการร้องเพลงกับ แม่ผ่องศรี วรนุช ที่เคยบอกกับรายการสารพันลั่นทุ่ง(บางเขน) ทางไทยพีบีเอส เอาไว้ แต่ท้ายที่สุดด้วยหลายปัจจัย เทปบันทึกรายการนั้นไม่ได้เกิดขึ้น ยังเป็นทั้งความเสียดาย และเสียใจของหญิงมาจนถึงวันนี้
หากจะบอกว่า ผ่องศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยลูกทุ่ง) ปี 2535 เป็นทั้งครู ทั้งแม่ ทั้งปูชนียบุคคลที่คนลูกทุ่งทุกคนให้ความเคารพก็คงไม่ผิดนัก เมื่อแม่ผ่องจากไป หนึ่งในสิ่งที่ลูกหลานเพื่อนพ้องลูกทุ่งทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงเป็นครั้งสุดท้าย ก็คือการจัดคอนเสิร์ตครั้งพิเศษ “ฝากฟ้าราชินีลูกทุ่ง ผ่องศรี วรนุช สานตำนานเพลงของแผ่นดิน” โดยรายการสารพันลั่นทุ่ง(บางเขน) ไทยพีบีเอส เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ร่วมกันใช้เสียงเพลงฝากความรัก นำโดย พ่อชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2541 แม่สมศรี ม่วงศรเขียว, แม่เรียม ดาราน้อย, หญิง ธิติกานต์, ช้างเผือก เชือกไท, รุ่ง สุริยา, ดวงพร พงศ์ผาสุก ศิษย์และลูกบุญธรรมอย่าง ดวงใจ วรนุช, น้ำผึ้ง พรพะเยา, ตอง ปัญนัชญา และลูกทุ่งเยาวชน ลิลลี่ ภาพิมล ที่อายุเพียง 7 ขวบ แต่ก็ยังร้องเพลงแม่ผ่องแสดงถึงความเป็นอมตะแม้ตัวแม่จะจากไป
หญิง ธิติกานต์ บอกว่า “ประทับใจในผลงานเพลงของคุณแม่ผ่องศรี เพราะทุกผลงานเพลงเป็นอมตะและอยู่ในความทรงจำทั้งหมด สิ่งที่เสียดายมากที่สุดคือ เคยเกือบมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณแม่ เพราะฝันอยากร้องเพลงด้วยกัน แล้วก็ขอเป็นอีกคนหนึ่ง ที่สัญญากับตัวเองว่า จะสืบสานงานเพลงของแม่ต่อไป”
ส่วนพ่อชัยชนะ บุญนะโชติ บอกว่า “ผมกับผ่องศรี วรนุช รักใคร่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง เพราะว่าเคยร้องเพลงร่วมกันหลายเพลง อย่างสัมพันธ์รักนักเพลง ใจน้อยจริงน้อง ซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ก็ได้ขับร้องเพลงของผ่องศรีสองเพลงด้วยกัน คือ บางกอกน้อย และน้ำค้างเดือนหก” ซึ่งคำพูดที่บอกว่ารักกันเหมือนพี่น้อง ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วผ่านการกระทำ เพราะ “ครอบครัวบูญนะโชติ” ถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลแม่ผ่องศรีในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ในคอนเสิร์ตมีผู้ร่วมงานนับร้อยคน ร่วมขับร้องบทเพลงอมตะของราชินีเพลงลูกทุ่ง เช่น ฝนหนาวสาวครวญ, น้ำค้างเดือนหก, กินข้าวกับน้ำพริก ฯลฯ ซึ่งภาพความประทับใจและความผูกพันต่อศิลปินแห่งชาติ ราชินีลูกทุ่งหญิงคนแรกของไทย จะถูกนำมาถ่ายทอดอีกครั้งในรายการสารพันลั่นทุ่ง(บางเขน) วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส (ช่องหมายเลข 3) โดยเป็นวันก่อนพิธีพระราชทานเพลิงศพของแม่ผ่องศรี วรนุช วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 17.30 น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม