ดิว อริสรา กลับมาแล้ว ไลฟ์แรก น้ำหวาน ชมสู้งานมาก นาวิน ต้าร์ ขอให้โอกาสและกำลังใจ
หลังจากที่นักแสดงสาว ดิว อริสรา เดินทางกลับมาที่ประเทศไทย เพื่อร่วมงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจคุณพ่อ พร้อมกับประกาศว่าจะไลฟ์สดขายของคู่ กับ ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาสาวของ นาวิน ต้าร์ โดยเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ดิวก็ได้มาไลฟ์ในช่องติ๊กต็อก Khun Numwan และ Mommyduearisara ตามนัด
โดยในช่วงนึงของไลฟ์ น้ำหวานได้พูดถึงดิว อริสรา ว่า “ต้องบอกว่าเราสองคนเป็นแม่ที่สู้งาน มีงานที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่ น้องดิวเป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นน้องดิวเคยเป็นพรีเซ็นเตอร์อาหารเสริมของน้ำหวานตัวนึง แล้วทำกันทั้งวัน น้องดิวก็อยู่ตั้งแต่เช้ายันดึก คือเป็นคนที่สู้งานมากๆ เพราะฉะนั้นน้ำหวานเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนที่สู้งาน เพราะเป็นคนที่ทำงานได้ตลอด 16-18 ชั่วโมง ไม่ต้องนอนก็ได้ แล้วตอนนี้ใครที่เป็นคุณแม่ น้ำหวานเชื่อว่าเข้าใจ มาซัพพอร์ตความเป็นแม่กัน”
ขณะที่ดิวได้เผยว่า “ดิวกลับมาเรียบร้อยแล้ว แล้วดิวก็กลับมาอยู่กับพี่น้ำหวาน-พี่ต้าร์คนแรกเลย และน่าจะเป็นคนเดียวด้วยในตอนนี้ที่ดิวตัดสินใจมาไลฟ์”
ดิวยังเผยอีกว่า “ขอบคุณพี่น้ำหวานกับพี่ต้าร์ด้วย ดิวต้องบอกจริงๆว่า ดิวมาไลฟ์ในวันนี้เพราะเป็นพี่น้ำหวานจริงๆ”
ด้านต้าร์ได้เผยว่า “ขอบคุณน้องดิวมากๆ ที่มาเจอกันในวันนี้ และยอมสละเวลามาเพื่อเราเป็นพิเศษ พี่ต้าร์ก็อยากจะบอกว่าดีใจที่ดิวได้กลับมาแล้ว ต้าร์รู้สึกว่า จากนี้ก็อยากจะให้มีแต่เรื่องดีๆ ที่เข้ามา เพราะว่าดิวก็คือน้องคนนึงที่สู้และพยายามทำให้ดีที่สุด แล้วก็มองไปข้างหน้า และเราก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและพร้อมที่จะให้กำลังใจดิว ให้โอกาสดิวกลับมา”
ด้านน้ำหวานเผยว่า “สำหรับน้ำหวาน น้องดิวยังไงน้องก็เป็นน้องสาว พวกเราเจอกันมาตั้งนานแล้ว และน้ำหวานเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด ทุกคนมีความผิดพลาดเพียงแต่ว่าใครจะอยู่จุดไหน ใครจะอยู่ในมุมที่คนรู้จักหรือไม่รู้จัก แต่น้องดิวเป็นคนในวงการ เพราะฉะนั้นหลายๆ คนรู้จักน้อง คือให้ความผิดพลาดนี้เป็นคนที่สอนน้องและให้น้องมีพลังในการเดินต่อ และน้ำหวานเชื่อว่าโดยพื้นฐานน้องเป็นคนน่ารักอยู่แล้วและเขาเป็นคนสู้ คือเราขอแค่ซัพพอร์ตและช่วยเป็นกำลังใจให้น้อง ให้น้องได้เดินก้าวต่อไปดูแลหลานๆ เพราะว่าน้ำหวานเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ คือสิ่งที่น้ำหวานคุยกับน้องดิวคำแรกเลยคือ น้องสู้เพื่อลูก เพราะเรามีลูกเหมือนกันอยากให้กำลังใจ น้ำหวานว่าไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ตัวน้ำหวานเองก็ผิดพลาด และน้ำหวานเชื่อว่าพี่ๆ ทุกคนเคยมีความผิดพลาดเสมอ เพียงแต่ว่าความผิดพลาดนั้นมันอยู่ในจุดที่คนมองหรือเปล่า คุณจับต้องหรือเปล่า แล้วถ้าคนที่ผิดพลาดแล้วพร้อมที่จะแก้ไข น้ำหวานมั่นใจว่าเขาเป็นคนดี”