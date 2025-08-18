มายด์ ณภศศิ แจงดราม่าเปิดคลิปกล้องวิดีโอมือสอง น้อมรับคำติ พร้อมแก้ไขไม่ทำผิดซ้ำอีก
หลังจากที่มีประเด็นดราม่ากับคอนเทนต์ของ มายด์ ณภศศิ ที่ทำคลิป “กล้องวิดีโอมือ 2” ลงในติ๊กต็อก โดยเจ้าตัวได้ไปซื้อกล้องวิดีโอมือสอง ก่อนจะนำเทปในวิดีโอไปกู้แปลงไฟล์มาเปิด พบว่ามีคลิปวิดีโอของครอบครัวหนึ่งที่ถ่ายลูกสาวและลูกชายวัย 3-4 ขวบของตัวเองไว้ในปี ค.ศ.1999 พร้อมบอกไว้ว่าเผื่อเจ้าของผ่านมาเห็นและอยากได้เก็บคืนไป แต่ชาวเน็ตบางส่วนกลับมีความเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่ควรนำวิดีโอส่วนตัวของคนอื่นมาเผยแพร่โดยที่เจ้าของไม่อนุญาต
ล่าสุด มายด์ ที่มาร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025 ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ คลับ (โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต) โดยก่อนที่จะเริ่มงานได้ชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นว่า
“ตอนแรกเราก็ใช้เวลาทบทวนตัวเองหนึ่งวันที่เงียบไป หลังจากนั้นผ่านไป 3 วันก็คิดว่าเราต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ เลยได้มีการอัดคลิปลงทางช่องของตัวเอง ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากความไม่รอบคอบของเราและทีมเองจริงๆ พอมานั่งคิดคือเราไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นกับรูปภาพกับวิดีโอของบุคคลอื่น”
“เจตนาตอนแรกที่ลงไปเพราะอยากจะหาคอนเทนต์ที่ให้ดูสนุกหรือสร้างสรรค์ แต่ว่าเราลืมมองอีกหนึ่งนั่นคือความเป็นส่วนตัวของภาพและคลิปของบุคคลเหล่านั้น เรียกว่าเป็นความผิดของเรา พอสุดท้ายเกิดเรื่องก็รู้สึกว่าต้องออกมาขอโทษทั้งคนที่กระทบกับเรื่องนั้น และผู้ติดตามเราที่ผิดหวัง ตอนแรกเราก็รู้สึกแย่มากๆ เหมือนกันที่มีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าผิดหวังในตัวเรา เราได้อ่านและน้อมรับคำติทุกอย่างเลย แต่สุดท้ายเรื่องมันเกิดไปแล้ว สิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดคือเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียน ไม่ทำผิดซ้ำอีก และจะรอบคอบมากขึ้น”
คนที่เป็นเจ้าของกล้องวิดีโอได้ติดต่อกลับมาไหม?
“จริงๆ ก่อนที่จะเกิดเรื่องกล้องวิดีโอ เรามีเป็นภาพนิ่งก่อน อันนั้นเจอตัวเจ้าของรูปคนหนึ่ง แต่ว่าตอนวิดีโอเราลงไม่ถึง 1 วัน เกิดเรื่องขึ้นเราก็ลบออกจากทุกแพลตฟอร์ม เลยยังไม่ได้เจอกัน”
เหตุการณ์นี้ทำให้ต้องระมัดระวังในการทำคอนเทนต์มากขึ้น?
“ถูกต้องค่ะ รู้สึกว่าทุกอย่างมีหลายมุมมองมากๆ บางทีเราอาจจะในมุมตัวเองที่คิดว่ามีเจตนาที่อยากหาเจ้าของคลิป แต่อีกมุมหนึ่งคือมันเป็นสิทธิความเป็นตัวของเขา บางทีวิดีโอมันอาจจะถูกทิ้งไปแล้ว การไปตามหาอะไรแบบนั้นเป็นสิ่งไม่ควรทำ เราคิดน้อยไป เพราะปกติเราจะทำคอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ตัวเอง ไปกิน ไปมู ไปเที่ยว แต่พออยากจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้น หาอะไรที่สร้างสรรค์ ดันเป็นการสร้างสรรค์ในมุมที่ไม่รอบคอบ แล้วหนึ่งอย่างที่ได้จากบทเรียนนี้คือทำให้เราโตขึ้น แม้ว่าเราจะเกิดเรื่องแย่ แต่ในอีกมุมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น จัดการตัวเองได้ขึ้น สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้อีกหนึ่งสเต็ปจริงๆ เพราะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างแรง”
สงกรานต์(เตชะณรงค์)เป็นเซฟโซนให้เรายังไงบ้าง?
“เขาก็ให้กำลังใจสไตล์ผู้ชาย บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เขาก็รู้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี เราก็ได้รับความสตรองจากเขาค่ะ”