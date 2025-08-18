หลิง-ออม สุดปลื้ม คว้ารางวัลงาน Weibo ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ต ลั่นถ้าได้อีกจะเก็บเงินซื้อตู้โชว์
หลังจากที่คู่จิ้นสุดฮอต หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง ควง ออม – กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ ขึ้นไปรับรางวัลในงาน Weibo Cultural Exchange Night in Thailand 2025 โดยหลิงหลิง ได้คว้ารางวัล “Weibo Thailand Annual Most Trending Artist” ขณะที่ออม คว้ารางวัล “Weibo Thailand Annual Most Anticipated Artist” มาครองได้สำเร็จ ท่ามกลางความภาคภูมิใจของแฟนๆ
ล่าสุดทั้งคู่มาร่วมงาน DO DAY DREAM: Innovate for a Better Future ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ว่า
ล่าสุดไปงานรับรางวัลมา เป็นยังไงบ้างกับรางวัลนี้?
หลิง: “ก็รู้สึกดีใจค่ะ weibo เป็นแอพพ์ของจีน ซึ่งจริงๆ เราก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลนัก แต่ว่าด้วยที่เรามีแฟนอินเตอร์ก็เลยไปหัดเล่น แล้วไม่มีคิดว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ แล้วเราก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนอินเตอร์ใน weibo ก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้รับรางวัลและเป็นเกียรติมากๆ ก็ขอขอบคุณทาง weibo และก็แฟนๆ ที่คอยซัพพอร์ต กดถูกกดผิดบ้าง บางครั้งก็คอมเมนต์ให้ตัวเองบ้าง ก็ขอบคุณความเข้าใจ เดี๋ยวจะไปหาบ่อยๆ ใน weibo”
ออม: “คือดีใจมาก ไม่คิดว่าเราจะวันนี้ เรามีวันนี้ได้นอกจากผู้ใหญ่ก็คือแฟนๆ ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆ ในไทย หรือแฟนๆ ต่างชาติ เมื่อวาน weibo ก็ชวนเราไปรับรางวัล ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ แฟนๆ บอกว่าอยากให้ออมเล่น weibo บ่อยๆ แต่ออมบอกว่าออมเล่นไม่ถนัดแต่จะพยายามเข้าไปให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้”
เขาเรียกร้องให้ทำอะไรบ้าง อัพคลิป อัพรูป?
ออม: ใช่ อัพอะไรใน weibo หน่อย (เช่นรูปที่ถ่ายไปแล้วก็ยังไม่ได้อัพ?) ในส่วนนั้นอาจจะยัง คือหนูเป็นคนชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปแล้วบางครั้งถ่ายแล้วก็เก็บไว้คนเดียวไม่แบ่งให้ใคร”
มีเยอะไหมที่ถ่าย?
ออม : “เยอะมาก ลองถามแฟนๆ เดี๋ยวแฟนๆ เขาจะแบบโมโหนะ เพราะว่าหนูชอบบอกว่าหนูจะปล่อย แล้วหนูก็ไม่กล้าปล่อยอะไรอย่างนี้”
เล่าโมเมนต์วันนั้นให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไปจุ๊บแก้ม?
ออม : “ไม่มีอะไรก็คอนเกรททูเลชั่นนะคะซิส แล้วก็จุ๊บหนึ่งที (เพราะปกติเราก็จุ๊บบ่อยเวลาแสดงความยินดี?) จริงค่ะ”
หลิง “ปกติน้องออมไม่จุ๊บ (ยิ้ม) ”
ออม “น้องออมจุ๊บหัว”
หลิง “คือเจ่เจ้ก็เขินไง แต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆ คือเราก็แสดงความยินดีกับน้องออมด้วยก็ดีใจมากๆ กับรางวัลที่น้องออมได้รับ”
น้องออมได้เจอคุณเจสสิก้า?
ออม: “ใช่ เดินผ่านกัน เขาสวยมากเลย จริงๆ เจอนักแสดงหลายๆ ท่านเลยนะ มีความสุขได้เจอคนเยอะ”
ตอนนี้เหมือนเราถูกยกให้เป็นคู่จิ้นที่กวาดรางวัล หลังจากนี้น้อมรับไหม?
หลิง: “เพิ่งได้รับ (ยิ้ม) เพิ่งออกงานครั้งที่ 2 เอง”
ออม: “ได้หมดถ้าสดชื่น”
เตรียมตู้โชว์รางวัลหรือยัง?
หลิง: “ยังไม่มีตู้รางวัล คือต้องบอกว่าทุกรางวัลมันเกิดจากแรงซัพพอร์ต ของแฟนๆ ก็ต้องขอบคุณ ถ้าได้รับงานที่ 3 จะเก็บตังค์ซื้อตู้”
ออม: “เช่นกัน จริงๆ อย่างที่พี่หลิงบอกเลยว่ามันมาจากแรงซัพพอร์ตทุกคน ไม่ว่าจะเป็นจากแรงโหวต หรือว่ากรรมการเลือก ก็ไม่แน่ใจว่างานไหนยังไงบ้าง ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้เราได้รับรางวัลน่ารักๆ กุ๊กกิ๊กๆ
แสดงว่าบ้านใหม่อาจจะมีตู้โชว์รางวัล?
ออม: “ใช่ มีสิทธิ์เดินเข้ามาแล้วเจออะไรอย่างนี้”
พูดถึงซีรีส์เพียงเธอล่าสุดขึ้นเทรนด์โลกไปแล้ว?
หลิง: “ขึ้นทุกอีพีเลย you are the best แฟน ก็ขอบคุณแฟนๆ ที่ช่วยกันเทรนด์เพียงเธอในเอ็กซ์ ถ้าง่วงก็นอนบ้าง ไม่ติด”
ออม: “จริง จะบอกว่าถ้าเทรนด์จนไม่ไหวแล้วก็นอนนะ เพราะว่าบางคนออมเห็นเขาออกมาเทรนด์แล้วยังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างนี้ พักนะเอาแบบจอยๆ ก็ได้”
พอตื่นมาแล้วเห็นแฟนๆ ยังเทรนด์อยู่ ก็คือตกใจเลย?
ออม: “แต่บางครั้งตัวเองก็ยังไม่นอน เพราะ หนึ่งในนั้นคือฉันเอง”
บางคนบอกว่าดูซีรีส์ ตาดูแต่มือปัดอยู่?
หลิง: “หูฟังมือกด ตาสองข้าง ข้างบนหนึ่ง ข้างล่างหนึ่ง แฟนๆ เก่งนะ ขอบคุณมากๆนะคะ”
ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลย?
หลิง: “ใช่ วีคนี้น่าจะอีพี 6 ก็ 5 อีพีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับดีมาก ขอบคุณทุกคนที่ชอบเพียงเธอนะคะ ขอบคุณมากๆ”
ออม: “ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะคะ”
งานกีฬาสี Girls Cup ?
หลิง: “วันที่ 30 เดือนนี้ ช่อง 3 จัด Girls Cup ซึ่งเป็นครั้งแรกของทางช่อง 3 เมื่อกี้ก็มีหลายความคิดเห็นให้หลิงล้มมวยกับห้ามล้มมวย ตอนนี้ก็ยังอยู่ในการตัดสินใจอยู่นะคะ ยังสรุปไม่ได้”
ออม: “เป็นอะไรที่ค่อนข้างลุ้น แต่ว่าเล่นเต็มที่เลยออมว่า ไม่ต้องอ่อนให้ออมก็ได้”