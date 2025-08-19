‘เฟย ภัทร’ เผยเหตุไม่ต่อสัญญา GMMTV สุดโล่งหลัง ‘อิ้งค์ วรันธร’ เปิดตัวแฟน พร้อมแซวเต็มที่
หลังจากที่นักแสดงหนุ่ม เฟย ภัทร ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ GMMTV ก็ทำเอาแฟนๆ ใจหายเป็นอย่างมาก ล่าสุดเจอหนุ่มเฟยมาร่วมงาน การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025 ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ คลับ (โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต) เจ้าตัวก็เปิดใจถึงสาเหตุไม่ต่อสัญญาช่อง รวมถึงเรื่องที่เพื่อนซี้ อิ้งค์ วรันธร เปิดตัวแฟนหนุ่มกลางคอนเสิร์ต พร้อมเคลียร์สัมพันธ์ โจริญ 4EVE หลังโดนจับตาที่นั่งข้างกัน
ตอนที่ตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญากับจีเอ็มเอ็มทีวี?
“ผมอยู่มานานเหมือนกันก็รู้สึกว่าถึงจุดที่ต้องเดินทางด้วยตัวเองแล้ว พอดีกับหมดสัญญาก็ได้เดินออกมาหาลู่ทางของตัวเอง ซึ่งตอนนี้ธุรกิจก็เยอะแล้ว ยอมรับว่าใช้เวลาใจการตัดสินใจนาน ตอนวันออกมาที่ได้คุยกับพี่ถา(สถาพร)ก็เศร้ามากเหมือนกัน ตอนที่เดินออกจากลานจอดรถก็รู้ว่าที่นี่เหมือนบ้านและก็รักที่นี่มาก แต่หลังจากที่ได้คุยกับหลายๆ คนก็บอกว่าผมออกมาอยู่เองก็น่าจะพอไหว”
แล้วทางพี่ถามีทักท้วงอะไรไหม?
“เขาก็ถามว่าคิดดีแล้วใช่ไหม ที่นี่ก็ยังเป็นบ้านอยู่นะ แต่พี่ถาก็เคารพการตัดสิดใจของเรา เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ไหวก็ยังกลับมาหาได้เสมอ ตอนนี้ก็ยังไหวแต่เหนื่อย พอเป็นอิสระก็ทำทุกอย่างเอง ต่อให้เรามีผู้จัดการใหม่ก็ตาม แต่กระบวนการทำงานทั้งหมดเราต้องคิดเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ”
ตั้งใจเป็นอิสระไปเรื่อยๆ ไม่ได้มองว่าจะไปสังกัดไหนในอนาคต?
“ใช่ครับ คิดว่าเป็นฟรีแลนซ์ต่อไป แล้วตอนนี้ผมทำธุรกิจหลายอย่างด้วย เวลาก็ค่อนข้างน้อยพอสมควร”
ถามถึงคอนเสิร์ต อิ้งค์ วรันธร ที่เขาเปิดตัวแฟนในงาน เราเหมือนโล่งใจเลย?
“มันก็เก็บไว้นาน ผมก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่ จริงๆ ผมก็คุยกับอิ้งค์ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว เขาก็ถามว่ายังไงดีจะพูดดีไหม หรือจะไม่พูดดี พอถึงวันคอนเสิร์ตผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดไหม แต่พอเขาพูดจริงๆ ผมก็แบบถึงเวลาแล้ว เพื่อนได้ปลดปล่อยแล้ว ผมรู้เรื่องของเขามาตลอด ถามว่าอึดอัดไหม ไม่ได้อึดอัด แต่แบบเขินก็เขินไม่สุด แซวก็แซวไม่ได้ แต่หลังจากนี้พร้อมแซวเต็มที่ครับ”
ตอนมีข่าวกับอิ้งค์ แฟนเขาว่ายังไงบ้าง?
“เขาตลกเลย พอรู้ว่าเป็นผมก็โอเคได้เลย สบายมาก ส่วนความหวานของคู่เขาให้ไปถามอิ้งค์เองดีกว่า เขาก็คู่รักทั่วไป ดูแลกันดี ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรขนาดนั้น”
แต่หลายคนหลุดโฟกัสไปที่ โจริญ 4EVE ที่นั่งข้างๆ?
“อ๋อ…น้องครับ มาด้วยกันแล้วก็นั่งข้างกันเฉยๆ บอกเลยว่าไม่ได้มีอะไร น้องเขาก็มาดูด้วยกัน อิ้งค์เขาฝากบอกว่าให้โจริญกับพี่อ๊อฟมานั่งกับเฟย ผมเองก็เห็นคอมเมนต์ที่คนมาทักแหละ แต่ไม่ใช่ครับ”