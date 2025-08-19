บันเทิง

‘ดิว อริสรา’ โพสต์ซึ้งถึง ‘ทนายเอี้ยง’ ยกเป็นผู้พิทักษ์ ที่ยืนเคียงข้างทุกวิกฤต ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

หลังจากที่นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความของนักแสดงสาว ดิว อริสรา ได้มีการเจรจาชำระหนี้ค่าจำนำสร้อยเพชรบูการี โดยได้นำเงินมาจ่ายครึ่งหนึ่ง จำนวน 3.5 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 3.5 ล้าน ก็จะทำบันทึกผ่อนชำระหนี้กันไป ภายใน 1 ปี ซึ่งด้านบริษัทแบรนด์เนมมันนี่ ก็ยินดีที่จะถอนฟ้อง พร้อมจะประสานคืนสร้อยให้กับเมย์ วาสนา คาดว่าในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดิว อริสราจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.00 น.-14.00 น

ล่าสุดดิว อริสรา ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ทนายเอี้ยงลงในอินสตาแกรม พร้อมข้อความขอบคุณทนายเอี้ยงที่ยืนเคียงข้างตนในทุกวิกฤต โดยดิวได้เผยว่า

“ในทุกวิกฤตที่ผ่านมา ดิวโชคดีที่ได้เจอทนายที่ไม่ใช่แค่ทนาย แต่เป็นเหมือนพี่ชายและครอบครัวที่อยู่เคียงข้างดิวด้วยความรัก ความจริงใจ และความซื่อตรง

“พี่เอี้ยง นิติศักดิ์ มีขวด”

คือทนายที่ทำเพื่อดิวอย่างเต็มที่ ทุ่มเททุกทางเพื่อให้ดิวผ่านเรื่องยากๆ ไปได้ และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาช่วยดิวให้ค่อยๆ ยืนขึ้นได้อย่างมั่นคง มันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะได้เจอคนที่ทำงานด้วย ‘หัวใจ’ มากกว่าผลประโยชน์ หรือ การเป็นทนายหิวแสงที่ทำหน้าที่ทนายจนเลยบทบาทของทนายที่ดีที่ควรเป็น แต่ทนายท่านนี้คือคนที่ดิวเชื่อมั่นอย่างที่สุด เพราะเขาไม่เคยทอดทิ้ง ไม่เคยลังเลที่จะสู้เพื่อเรา

คนเราจะรู้คุณค่าของ ‘ผู้พิทักษ์’ ก็ในวันที่เรากำลังล้ม และดิวก็ได้เจอผู้พิทักษ์คนนั้นแล้ว ทนายที่ยืนเคียงข้างดิวทุกย่างก้าว ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน แต่กลับทุ่มเททุกอย่างด้วยความรัก ความจริงใจ และความซื่อตรง จนดิวผ่านทุกวิกฤตมาได้ทีละก้าว

วันนี้ดิวอยากจะขอบคุณพี่เอี้ยงจากใจ และอยากบอกต่อ… เผื่อใครที่กำลังมองหาทนายที่ไม่ใช่แค่เก่งในวิชาชีพ แต่เก่งในหัวใจด้วย ต้องคนนี้เท่านั้น

และนอกจากทนายเอี้ยง ดิวขอขอบคุณทุกๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส และเปิดทางให้ดูได้กลับมาทำงานหาเงินใช้หนี้ ขอขอบคุณสำหรับทุกโอกาสจริงๆ ค่ะ”