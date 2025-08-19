พอลล่า เปิดใจพร้อมรับงานละคร เขินตอบเรื่องหัวใจ ควง เต้ บรม เที่ยวญี่ปุ่นย้อนวัยสุดหวาน
หลังจากที่ พอลล่า เทเลอร์ ได้เปิดตัวเปิดใจว่ากำลังคบหาอยู่กับ เต้ บรม พิจารณ์จิตร นักธุรกิจหนุ่มทายาทเซ็นทรัล ก็มีโมเมนต์น่ารักหวานชื่นออกมาให้แฟนๆ ได้ชมอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะล่าสุด กับทริปย้อนวัยพากันไปเที่ยวสวนสนุกที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เมื่อ พอลล่า มาน่วมงาน “OLAY Ultra Firming ทุกวัน YOUNG ได้อีก” ที่ Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องลูกๆ ไว้ว่า
ชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง?
“ช่วงนี้ก็ดีค่ะเที่ยวเยอะ เป็นช่วงซัมเมอร์ก็ไปนู่นนี่ ไปสนุกค่ะ”
ตอนนี้อยู่ที่ไทยแล้ว?
“ตอนนี้พอลล่าอยู่ที่นี่ แต่ว่าพอลล่าเดินทางเยอะกับเพื่อนกับครอบครัว ไลลาเขาก็เรียนอยู่ที่เมืองนอก ก็มีไปหาเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้น”
วันแม่ปีนี้เป็นยังไงบ้าง?
“ก็อยู่เที่ยวกับลูกๆ ค่ะ จริงๆ ทุกวันก็เป็นวันแม่นะคะ อยู่ด้วยกันทุกวัน everyday is mother’s day”
ทำไมตอนนี้สนุกกับการท่องเที่ยว?
”รู้สึกว่าการท่องเที่ยว การได้เห็นอะไรใหม่ๆ เป็นการเรียนรู้อย่างนึง คือการใช้ชีวิตให้เต็มที่มากค่ะ แต่ก็ยังทำงานค่ะ ตอนทำก็ไม่ได้ถ่ายรูป เก็บรูปไว้ตอนไปเที่ยว“
ตอนนี้มีงานอะไรอยู่บ้าง?
”ตอนนี้พอลล่าทำในอินสตาแกรม แล้วก็เดี๋ยวก็เห็นค่ะ (เดี๋ยวมีโปรเจค?) ก็มีบ้างค่ะ“
แฟนๆ อยากเห็นละคร?
”ก็ไม่ได้ เซย์โน นะคะ ก็ดูรอว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไร รอดูค่ะ (มีติดต่อมาบ้างไหม?) ก็มีบ้าง แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ลงตัว เรื่องวันหรือคิว ประมาณนี้ แต่ว่าก็เปิด (ปีนี้จะมีไหม?) ไม่รู้ค่ะ เดี๋ยวรอดูก่อน“
มีบทบาทไหนที่อยากแสดงเป็นพิเศษไหม?
”มีมาบ้างค่ะ แต่ถ้ามีอะไรที่ 100% เซย์เยสมาก ก็ยังค่ะ รอดูก่อน“
อยู่ไทยทำอะไรเป็นหลัก?
”ตอนนี้ก็อยู่กับเด็กๆ เพิ่งเอาเขามาก็ต้องปรับตัว คนเล็กไม่เคยอยู่เมืองไทยเลย นี่ก็เป็นครั้งแรก แล้วก็ปรับตัวคนโตด้วยเพราะเหมือนต้องอยู่เมืองนอกคนเดียว ทุกอย่างสำหรับพวกเรามันเป็นสิ่งที่ใหม่“
คนเล็กปรับตัวพูดไทยได้บ้างหรือยัง?
”ก็ปรับตัว ทุกคนก็มีวิธีปรับตัวที่ไม่เหมือนกัน ก็ต้องช่วยแต่ละคนในแบบที่ไม่เหมือนกัน“
ปัญหาหลักในการปรับตัวของลูกๆ?
”คนเล็กเรื่องภาษาถึงจะหน้าไทยที่สุด แต่ว่าความไทยได้น้อยที่สุด พูดได้น้อยมากก็กังวล ตอนนี้ก็พูดไทยได้เยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็มีความกังวลของเขา คนกลางก็จะมีความกังวลเหมือนอยู่ในวัย 9-10 ขวบ กำลังสนใจรอบข้าง มันจะมีความกังวลอะไรเข้ามาในชีวิตมากมาย ไม่ได้ปรับตัวเร็วเท่าคนเล็กๆ คนโตก็ไปอยู่เมืองนอกครั้งแรกที่ไม่มีเราอยู่ใกล้ๆ ที่คอยช่วยเขาแก้ปัญหา บางทีเรื่องเล็กๆ อย่างปลอกหมอนต้องเปลี่ยนยัง มันเหมือนหลายอย่างค่ะ รู่ไหมการที่เขาไปอยู่เอง มันทำให้เขาโตมาก สมมุติไม่เจอเขา 2 เดือน แล้วเจอเขาเหมือนเขาโตมากเหมือนบังคับให้เขาต้องโต ก็เป็นสิ่งที่ดีแหละ เขาก็แสดงให้ดูว่าเขาทำได้ ก็ภูมิใจค่ะ“
ในฐานะแม่กังวลเรื่องอะไรมากที่สุด?
”รู้ไหม บางทีก็โทร ผ้าเช็ดตัวแขวนด้วยนะ เปลี่ยนด้วยนะ กินดีๆ นะ อย่ากินแต่ขนม แปรงฟัน เป็นเรื่องนิดๆ หน่อยๆ ส่งแมสเสจไปเตือน แต่เขาก็ไม่ตอบหรอก (หัวเราะ)“
แต่ไลลาลูกสาวคนโตก็ฉายแววเหมือนเรามาก?
”ใช่ค่ะ เอาจริงๆ นะทุกครั้งที่เจอเขาจะตกใจมาก เขาโตเร็วมากเลยอ่ะ กระพริบตาแล้วตัวเท่ากันแล้ว (เหมือนพี่น้องกันแล้ว?) เขาโตมาก บางทีคนเห็นนี่ไลลาหรอ นึกว่าเพื่อนกัน ตัวเท่ากันเลย (กังวลเรื่องหนุ่มๆ ไหม?) ก็ยังนะ ช่วยบอกด้วยนะถ้าใครเห็น (หัวเราะ) แต่ยังค่ะ เป็นสิ่งที่ยังไม่กังวลตอนนี้นะ“
แล้วเรื่องเราล่ะ?
”เรื่องเราหรอ ต้องกังวลด้วยหรอ (ยิ้ม) (หวานมากขึ้นกว่าเดิม?) หรอ ร้อนเลย ชีวิตดีค่ะ มีความสุขค่ะ“
ล่าสุดไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันมา พากันย้อนวัยไปเที่ยวสวนสนุก?
”ถูกต้องค่ะ ชอบค่ะไปได้ตลอดเลย (มีโมเมนต์หวานไหม?) Always (เสมอๆ) เล่นเรฃครื่องเล่นกันทุกอย่างเลย กลัวก็ต้องขึ้นค่ะ เขาก็เล่นด้วยแต่บอกว่าน่ากลัวมาก (หัวเราะ) เราเป็นคนอยากไปค่ะ ชอบ“
เป็นการย้อนวันวาน?
”ใข่ค่ะ เหมือนนินเทนโด มาริโอ้ มันอยู่กับเรามาตั้งแค่เราเด็กๆ ก็เหมือนเราได้ไปอยู่บ้านเขา (เพื่อนแซวไหม?) แซวค่ะ“
พูดถึงเขาแล้วดูสดใสแก้มแดง?
“(ยิ้มหวาน) (เขามาเติมเต็มความสุขให้กับเรา?) ก็ทำให้เรามีความสุขค่ะ ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ ไม่ต้องพูดอะไรมาก”
มีอะไรที่ยังต้องปรับไหม?
“คนเรามันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆ นะคะ ไม่มีวันต้องหยุดปรับ ถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็เหมือนเรา Not tring anymore (ไม่ได้พยายามอีกแล้ว)“
เหมือนปั๊ปปี้เลิฟไหม ด้วยความที่รู้ใจกันอยู่แล้ว?
”มันก็ยังต้องมีปรับแหละค่ะ เพราะว่าผ่านไปนานเหมือนกัน ก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะ ก็อาจจะไม่ได้เชิงปั๊ปปี้เลิฟกันขนาดนั้น เขินอ่ะ (ถามเรื่องนี้แล้วน้อนเลย?) ร้อนค่ะ เปิดแอร์หน่อยๆ”
ยังมีจีบๆ กันไหม?
“ก็เหมือนต้นไม้ต้องเติมน้ำกันเรื่อยๆ ค่ะ”
เขาชินไหมที่ถูกจับตามองเรื่องความรัก?
“เขาเริ่มชินแล้วแหละ เขาไม่ค่อยอะไรหรอก”
หลายๆ คนอยากเห็นข่าวดีของพอลล่า?
“Okay guy next question. (คำถามต่อไปค่ะ)“
จะมีงานคู่บ้างไหม?
”โอ้โห..คนละสายค่ะ“