ปิดฉากชีวิตคู่ 17 ปี ‘คลาวเดีย’ ยื่นฟ้องหย่าสามีนักธุรกิจชาวพม่า หลังจับได้มีมือที่ 3 เผยทุกข์หนัก ร้องไห้คนเดียวมาเกือบปี
หลังจากที่นักแสดงสาว คลาวเดีย จักรพันธุ์ ได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายที่หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมขอบคุณทีมทนาย ล่าสุดคลาวเดียได้ออกมายอมรับว่ามีปัญหากับสามีนักธุรกิจชาวพม่าจริง หลังใช้ชีวิตด้วยกันมานานกว่า 17 ปี เพราะจับได้ว่าสามีนอกใจเมื่อต้นปี 2567 เมื่อเจอคลาวเดียที่มาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์ “โศกาภิวัฒน์” ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซินีเพล็กซ์ (ชั้น6) ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า
“จริงๆ ยังเป็นสามีอยู่ ยังไม่ได้ถึงกระบวนการนั้น (ยังไม่ได้หย่า?) อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วทั้งสามี ทั้งคลาวเดีย ในส่วนเรื่องที่โพสต์จริงๆ คลาวเดียก็ขอบคุณทีมงาน เวลาคลาวเดียทำงานกับใคร คือเขาเป็นเหมือนเพื่อน เหมือนพี่ด้วย เราโพสต์ขอบคุณ แต่จริงๆ ที่ไปก็หลายรอบแล้ว แต่ว่ายังไม่มีใครมา แต่จริงๆ คลาวเดียพร้อมเปิดนะคะ ยังไกล่เกลี่ยอยู่ก่อนที่จะถึงขั้นตอนต่อไป คือคนเข้าใจว่ามันทุกข์ เพราะว่าปีที่แล้ว 2024 คลาวเดียค่อนข้างหนัก คือเราอยู่กับสามีเรามา 17 ปีซึ่งมันก็เกือบ 2 ทศวรรษ เมื่อเรารู้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเราก็ทุกข์คนเดียว แล้วก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยถึง 11 เดือน เพราะว่าไม่อยากจะเอาเอเนอร์จี้ที่ไม่ดีให้ใครมาทราบ ก็มีหมอนอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ร้องไห้แบบน้ำตาคืนนึงเป็นแสนๆ เม็ด พลิกหมอนไปพลิกหมอนมาแล้วก็เปียกหมดจนเราเก็บไม่ไหวแล้วเหมือนข้างในมันแย่ แล้วงานเราเยอะ เราก็เริ่มเหมือนกับว่าจะไปต่อไม่ได้ ก็เลยต้องปรึกษาเพื่อนสนิทแค่ 2 คน
พอเสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาคุณหมอ เพราะว่าไม่สามารถที่จะนอนหลับได้ ก็เลยต้องไปหาคุณหมอ ทั้งคุณหมอประจำตัวและคุณหมอจิตแพทย์ ก็เข้าใจว่าความทุกข์เป็นยังไง คลาวเดียไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทั้ง 2 คน เพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้ เขาไม่รู้แล้วใครจะรู้แค่นั้นเอง แต่พอเขารู้ คลาวเดียไม่รู้ว่าใครทุกข์เท่าไหร่ แต่ว่าเราก็มีธรรมมะช่วย ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมูฟออน แล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้ แล้วก็อโหสิกรรม คือความทุกข์ไม่มีใครดับได้นอกจากตัวเราเองหรอกค่ะ คลาวเดียมีความรู้สึกว่าจากธันวาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้คลาวเดียค่อยๆ เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา สุขทุกข์ก็คือเรื่องธรรมดา คลาวเดียไม่อยากให้หญิงทั้งสองคนและครอบครัวของเขาจะต้องมาทุกข์เหมือนคลาวเดียเมื่อปีที่แล้ว คลาวเดียเชื่อว่าพอมาถึงจุดนี้เขาจะต้องทุกข์ คลาวเดียไม่อยากให้เขาต้องขนาดนี้ เลยคิดว่าถ้าเรามาหาตรงกลางด้วยกัน แล้วรีบที่จะจัดการทุกอย่างให้เสร็จ แล้วจะได้แยกย้ายกันไปมีชีวิตใหม่ที่ดี ไปมีงานที่ดี โดยที่ไม่ต้องเครียด เพราะว่าเราเครียด 365 วันเต็มๆ เข้าใจว่ามันคืออะไร แต่เขาไม่เข้าใจไง เพราะเขาไม่รู้ว่าทุกข์เท่านั้นเอง”
เขามีคำพูดอะไรที่บอกเรา?
“เขาเรียกว่าถ้าคุณอยู่กันมานานๆ มันก็ต้องทราบถึงความห่างเหิน และคลาวเดียอยากจะทราบชัดเจน ตอนเดือน 9 คลาวเดียก็เริ่มพยายามที่จะคุย แต่คลาวเดียก็ได้รับการปฏิเสธ ได้รับการเบี่ยงเบนประเด็น หรือไม่รู้จะทำยังไง คลาวเดียพยายาม ประมาณ 5 รอบ บางทีคลาวเดียร้องไห้ คลาวเดียก็ไม่ได้รับการเห็นอกเห็นใจ คลาวเดียก็ไม่รู้จะทำยังไง คลาวเดียก็เลยปรึกษาเพื่อนแล้วก็ตัดสินใจว่าเราต้องเดินต่อแล้วล่ะ ไม่เป็นไรจริงๆ คราวเดียวไม่เสียดายเวลาเลย เพราะว่า 16-17 ปีมาเนี่ย เวลาดีๆ ที่คลาวเดียมีกับออง มันมากมายเหลือเกิน เมมโมรี่มันมีเยอะจริงๆ คลาวเดียไม่เสียดายเลย แต่คลาวเดียเข้าใจแล้ว คลาวเดียเลยบอกว่า เราควรกลับมารักตัวเอง แล้วก็ปล่อยทุกคนออกไปจะได้มีชีวิตที่ดีแค่นั้นเอง
แล้วตอนนี้เราไม่ได้คุยกับสามีเลย แต่ก่อนหน้าที่จะมูฟออนก็พูดกัน แต่เราได้รับการปฏิเสธในการที่เราจะคุยกันเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นการฟ้องหย่าด้วย ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เราก็อยากให้ไกล่เกลี่ยเพราะยังมีเวลาอยู่ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไกล่เกลี่ยแล้ว มันก็จะเข้าสู่กระบวนการ ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริง เรากับทางทีมทนายที่เป็นกัลยาณมิตรกัน ทางเราได้เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่จริงๆ เราอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น เราจะพูดตรงนี้เป็นครั้งสุดท้าย เราจะไม่บอกว่าจะไปวันไหนหรืออะไรยังไง เพราะจริงๆ แล้วเราก็ไม่ให้ครอบครัวของเราไปด้วยนอกเหนือจากทนาย เราอยากให้ทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว เพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ส่วนกระบวนการจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ แต่ถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็น่าจะตัดสินชั้นต้นภายในปีนี้ ส่วนรายละเอียดหลังจากการแยกย้ายอันนี้เราขอไม่พูดดีกว่า เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆ แต่ตอนนี้เราโอเคมากแล้วตั้งแต่มกราคมก็ค่อยๆ ดีขึ้น อย่างที่บอกคลาวเดียกลัวว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทุกข์อย่างที่คลาวเดียทุกข์ เพราะว่าเราคิดว่ามันเครียด พอเขารู้ว่าเรารู้ เขาก็ต้องเครียด ถ้าไม่เครียดเราก็คิดว่าค่อนข้างแปลก แต่เราก็เป็นห่วงทางครอบครัวด้วย เราเข้าใจเพราะเราเป็นอย่างนั้นมาปีนึงแล้ว เพราะมันบั่นทอนทั้งร่างกายและสุขภาพจิต ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราเป็น เลยรู้สึกว่าถ้าเราแยกย้ายกันเร็วเราจะได้ไปใช้ชีวิตที่สวยงามกันต่อ
กว่าที่เราจะผ่านมาได้ เราก็ค่อนข้างสะเทือนใจ เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานาน เรามีความทรงจำที่ดีกันเยอะจริงๆ ซึ่งเราก็จะเก็บไว้อยู่ เพราะเราเลือกที่จะเก็บมันเป็นประสบการณ์ที่ดีและเราก็จะไม่ลืมมัน ความรักก็คือยังเป็นสิ่งสวยงามแค่ตัดไป เราก็โฟกัสที่งานแล้วก็คงต้องเลือกแล้วแหละว่าต่อไปเราคงดูคน เราไม่ได้ดูคนที่สถานะทางสังคม เราดูที่ความจริงใจ อาจจะต้องใช้เวลาดูกันนานหน่อยแค่นั้นเอง แต่ตอนนี้เรามุ่งแค่งานและครอบครัวของเรา ถ้าจะมีใหม่ก็ขอให้มีศีลเสมอกัน เราไม่ได้ปิดใจ ในโลกนี้มีอะไรสวยงามรอบตัวเราหมด เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในทุกยุคทุกสมัย เราต้องผ่านมันไปให้ได้ ทุกข์มันมี สุขมันก็มี ชีวิตมันขึ้นลงไม่ว่าอะไรก็ตาม อย่างที่บอกก็อยากให้ทุกคนหายทุกข์ไม่อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนเราหมายถึงอีกสองฝั่งค่ะ ก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่มาคุยกันแล้วหาทางออกด้วยกันแล้วก็รีบไปทำงานกัน ส่วนเหตุผลของเขาคลาวเดียก็ไม่ทราบเลย แต่เรื่องคดีความก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว”