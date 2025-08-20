หม่ำ จกม๊ก ไม่คิดหยุดทำงานลั่นอยู่ในสายเลือด หวั่นอยู่ไม่ทันหลานแต่ง หมั่นหาหมอเช็คร่างกาย
มีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตามแบบรัวๆ สำหรับ นักแสดงตลกรุ่นใหญ่ หม่ำ จกม๊ก หรือ หม่ำ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ที่ล่าสุดก็มีผลงานกับ Netflix เรื่อง “เขาชุมทอง คะนองชุมโจร” ที่จัดงานแถลงข่าวที่ลาน The Storeys Square ชั้น G ศูนย์การค้า One Bangkok โดยเจ้าตัวได้มีการอัพเดตเรื่องสุขภาพ หลังป่วยเป็น ไวรัสตับอักเสบบี พร้อมเล่าถึงชีวิตประจำวันที่ต้องระวังเรื่องการลื่นล้มในห้องน้ำ รวมถึงการปรับไลฟ์สไตล์เพื่อดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆ หวังที่จะอยู่ดูหลานแต่งงาน
อัพเดตชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้าง?
“ก็โอเคนะครับ สบายๆ (มีอะไรที่เป็นห่วงบ้างไหม?) กลัวจะล้มในห้องน้ำอย่างเดียว เพราะบางทีกินๆ อยู่ก็ลืมเดินเข้าห้องน้ำ หลังๆ ก็ไม่ล็อคประตูแล้ว กลัวลื่นล้มในห้องน้ำ”
ล่าสุดไปหาหมอเป็นไงบ้าง?
“นานมาแล้วครับ ใครเอามาลงก็ไม่รู้ มันจะ 2-3 ปีมาแล้วที่ล้มตอนสงกรานต์ซี่โครงเดาะไป 3 ซี่ บางทีตอนดึกตื่นเข้าห้องน้ำ บางทีลืมเปิดไฟตอนอาบน้ำ เข้าห้องน้ำก็ไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิม อาจจะเป็นตามวัย ตอนเช้าตื่นมาก็สะลึมสะลือกลัวอย่างเดียวนี่แหละ”
แล้วพี่มดว่าไงบ้าง?
“เราตื่นเขาก็ตื่นด้วย เขาจะคอยดูเราจะเปิดประตูไว้ ถ้าล้มเขาก็คงได้ยินหรือเขาอยากให้เราล้มก็ไม่รู้(ยิ้มๆ)”
ทำไมมาช่วงนี้ถึงกลัวลื่นล้มในห้องน้ำ?
“ก็เห็นในข่าวเพื่อนฝูง คุณพ่อที่อายุ 60 ขึ้นไปเนี่ยจะลื่นล้มหัวน็อคกันทั้งนั้น ก็เลยระวังตัวเดินช้าๆ เข้าห้องน้ำก็จะช้าๆ ตอนนี้ตื่นนอนก็ไม่ลุกขึ้นต้องนั่งพัก 4-5 นาที”
พี่หม่ำได้ไปเช็คความดันบ้างไหม?
“มีอยู่แล้วกินยาไวรัสบีกับยาความดันอยู่ (ไวรัสบีนี้เป็นโรคประจำตัวเหรอ?) เป็นทั้งบ้าน เป็นพันธุกรรม”
ปีนี้เรา 60 แล้วค่อนข้างกังวลเรื่องสุขภาพเป็นหลักมาก?
“ก็เป็นห่วงทานยาตามหมอ แล้วก็หมั่นไปเช็คสุขภาพทุกปี เพิ่มความมั่นใจ อยากอยู่กับหลานไปนานๆ เมื่อวานหลานมาก็นั่งเล่นอยู่กับหลานทั้งวัน กลัวอยู่ไม่ทันหลานแต่งงาน”
ตั้งเป้าว่าไง หลานแต่งงาน-รับปริญญา?
“อยากอยู่ให้ถึงหลานแต่งงานครับ (พี่หม่ำทำพินัยกรรมไว้ด้วย บางคนก็มองว่าเป็นการแช่งตัวเอง?) ไม่หรอกครับ คนเรามันก็คิดไปเอง เห็นครอบครัวอื่นทะเลาะกันเรื่องเงินทองเลยกลัวพี่น้องทะเลาะกัน ก็เลยแบ่งให้เป็นสัดส่วนทั้งคู่”
ให้ลูก 2 คนแล้วรวมพี่มดได้ไหม?
“เขามีสมบัติของเขาเยอะอยู่แล้ว เขาขโมยของผมไปเยอะครับ (จริงจังเรื่องสุขภาพมากขึ้นพี่มดเขาว่ายังไงบ้าง?) ภรรยาเขาก็ไปหาหมอมาปกติดี เขาก็กังวลเขาก็ 57-58 แล้ว หมอบอกให้พักผ่อนเยอะๆ ก็ไม่มีอะไรให้กินยาตามปกติ”
พี่หม่ำนอนวันละกี่ชั่วโมง?
“เดี๋ยวนี้นอนเยอะนะ เป็น 10 ชั่วโมง นอน 20:00 น ตื่นตี4 ตี5 กว่าก็หลับอีกรอบมาตื่น 8 โมงกว่า นอน 2 รอบ (หรือว่าเราเป็นวัยเกษียณด้วยใช่ไหม?) น่าจะใช่นะ (แล้วอย่างนี้ไลฟ์สไตล์ชีวิตต้องเปลี่ยนไหม?) ต้องเปลี่ยนสิ เรื่องอาหารด้วย กินอะไรที่อ่อนลง กินเผ็ดก็ลดลง (มีหงุดหงิดบ้างไหม?) ก็เป็นตามวัย อย่าไปหงุดหงิดกับมันเดี๋ยวโรคตามมา”
ชอบมีข่าวลือว่าเสีย ว่าตาย ข่าวปลอมบ่อยๆ?
“มันไม่รู้อ่ะ แต่ตอนนี้อยากอยู่ดูหลานประสบความสำเร็จ (มีคุยกับเขาบ้างไหม?) เขายังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่”
แล้วลูกๆ ว่ายังไงบ้าง?
“ลูกก็โอเค เดือนนึงเจอกัน 5-6 ครั้งถ่ายหม่ำกับหม่ำช่องของเอ็ม แล้วก็มาหม่ำฟู้ดแฟร์ตามห้างต่างๆ ทุกเดือน”
พี่หม่ำก็จะทำงานต่อไปใช่ไหม?
“ก็ทำไปเรื่อยๆ มันอยู่ในสายเลือดเรา หยุดงานไปมันก็เหงาๆ ตั้งแต่ทำหนังเสร็จ 4 เรื่อง ที่ฉายไปเมื่อกี้ นาครักมากม๊ากมาก นี่ก็มา netflix อีกแล้ว แล้วก็มีหนังของแจ็คแฟนฉันเรื่องนึง แล้วก็อี๊ดโปงลางอีกเรื่องนึงนะ”
แสดงว่าไม่ได้หายไปจากหน้าจอหรือวงการ?
“มันไปไหนไม่ได้แล้ว เราก็จะตายไปพร้อมกับมันนั่นแหละ”
แล้วเราแบ่งคิวไปถ่ายยังไงเรื่องสุขภาพเรา?
“ถ่าย 5 เดือนหยุด 5 เดือน ถ้า 6 เดือนหยุด 6 เดือนเตรียมงานอีก ตอนนี้ก็มี “เขาชุมทองคะนองชุมโจร” วันที่ 21 สิงหานี้ บ่าย2 ดูกันได้ครับ”
ที่เลือกเอาหนังไปฉายในพื้นที่ติดชายแดน?
“เรื่อง นาครักมากม๊ากมาก เขาหัวเราะน้ำหูน้ำตาไหล สุดท้ายเขาก็ร้องไห้เหมือนกันนะทหารอ่ะ (ทำไมอ่ะ?) มันซึ้งไง ก็ดีใจเหมือนไปอวยพรให้ทหารมีกำลังใจไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาหนังไปฉาย ใจจริงอยากไปด้วยแต่มันยุ่ง อยากทำกับข้าวให้เขากินด้วยไปตำส้มตำ ไก่ย่าง คงจะมีความสุข”
ฟีดแบ๊กที่ทีมงานส่งกลับมาแสดงว่าเขามีความสุข?
“ครอบครัวถ่ายมาให้ดู ทหารเขาก็ยิ้มเขาจะได้คลายเครียด บางคนก็น้ำตาซึมนะ เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะ “เขาชุมทองคะนองชุมโจร” ดูสุดท้ายด้วยมีน้ำตาซึมนะ พักหลังหนังทุกเรื่องจะออกดราม่า“
หลังๆมันหักมุมเลยนะ?
“เราบ่อน้ำตาตื้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวกับเพื่อนมันจะรู้สึกได้ เดี๋ยวมีดราม่าอีกเลยนะเร็วๆ นี้คอยดูจะไม่ตลกเลย (ไม่ขายขำแล้ว?) ไม่ขายขำเลย เดี๋ยวคอยดูเลย อยากให้เขาเห็นในมุมมองของเราด้วย หม่ำมันต้องยิ้มใช่ไหมล่ะ ที่นี้จะไม่ได้ยิ้มแต่เราไม่ได้แสดงเองเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวตัวเรา เราเลยไม่ได้แสดงเองกลัวคนคาดหวังเห็นหน้าเราต้องยิ้ม อยากให้เห็นมุมมองดราม่าของเราก็มีนะ ปลายปีนี้ใช้ปลายปี69”
อะไรที่มันทำหักมุมขนาดนี้?
“ชอบดูหนังดราม่านะ เวลาดูหนัง มีซีนต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัวในหนังเรายังร้องไห้เลย (แสดงว่าพื้นฐานเราเป็นคนอ่อนไหวง่าย?) ถ้าดูข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมจะไม่ดูเลยไม่อยากเห็นแม่เขาพูดน้ำตาไหลแล้วตามงานศพที่เขาอ่านประวัติเวลาเห็นจะร้องไห้เขาเลย รู้สึกเหมือนเมียเราตายญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับเรา (สมมุตินะ) แต่เนี่ยผมมันไม่ตายง่ายหรอก”
มีสั่งเสียเมียแล้วไว้?
“คิดทุกวันว่าถ้าตื่นมาเมียเราไม่อยู่เราจะอยู่ยังไง (แล้วเมียเขาคิดกลับกันไหม?) เขาก็คิดเหมือนกันเขาก็อยู่ห่างเราไม่ได้ บางทีถ่ายหนัง 7-8 วันก็โทรตามขนาดไปทำงานกับลูก ถามจะกลับเมื่อไหร่เขาคิดถึงแล้วด้วยหน้าตาเราดีด้วยแหละ (หัวเราะ)”
จะไปฮ่องกงดีไหม?
“ไปทุกปีนั่นแหละไปช้อปปิ้ง ตอนหลังฮ่องกงไม่ไปด้วยกลัวเสียตังค์ค่ากระเป๋าอย่าง1-2ใบ (แล้วเชียงรายไปไหม?) เชียงรายไปมาแล้วครับ (สรุปเป็นมุกหรือเป็นเรื่องจริง?) เป็นเรื่องจริงครับ แต่มันนานมาแล้ว สมัยทำคาเฟ่ ช่วง 29-30 ช่วงนั้นก็กำลังหน้าตาดีเลย (แล้วช่วงนี้สามารถไปเชียงรายได้อยู่ไหม?) ไปได้ ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้ว มันเป็นช่วงวัยรุ่น ตลกก็มีกันทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียว”