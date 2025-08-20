เป๊ก สัณณ์ชัย ลั่นอย่าให้เจอ ต้นตอปล่อยเฟคนิวส์ลูกสาว เผยเหตุเอาชื่อการันตีช่วย ดิว อริสรา
เป็นอีกหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจและยื่นมือช่วยให้นักแสดงสาว ดิว อริสรา ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้มาได้ในฐานะพี่ชายคนสนิท สำหรับ เป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล โดยล่าสุดในงานอีเวนต์ของแบรนด์ DEEWA ที่ร้านข้าวเหนียว ซอยอารีย์สัมพันธ์7 ในฐานะหนึ่งในผู้บริหารแบรนด์ ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดิว อริสรา พร้อมกันนี้ยังได้เผยถึงกรณีที่ลูกสาว น้องลียา โดนปล่อยเฟคนิวส์ว่ากำลังตั้งท้อง 3 เดือนด้วยว่า
“จริงๆ ดิวเป็นน้องที่สนิทอยู่แล้ว ซึ่งโปรดักซ์ตัวนี้ก็คุยตั้งแต่ดิวอยู่เมืองไทยแล้ว เราสนิทกันก็ต้องช่วยกันเป็นธรรมดา”
อย่างพอมันมีเหตุการณ์นี้แล้วเป็นพรีเซ็นเตอร์ตัวนี้ ตอนนั้นมันมีวิธีจัดการยังไง?
“ก็ได้แต่ให้กำลังใจ เพราะเราก็เห็นน้องเขาเจอปัญหาเยอะ เราก็ต้องเอาใจช่วยเขา ก็ทำให้น้องเขามีทางที่จะมีวันนี้ได้”
เพราะหลายๆ ผลิตภัณฑ์เขาอาจจะยกเลิกสัญญาพรีเซ็นเตอร์ ทำไมพี่เป็กยังไปต่อกับดิว เราเชื่อมั่นอะไรในตัวน้อง?
“ไม่รู้สิ เราจะยกเลิกยังไง เราก็รอเวลาให้น้องเขาเคลียร์ตัวเองให้ได้ มันก็ทำต่อไปได้ เพราะว่าคนเรามันทำผิดมันก็แก้ไขตัวเองได้ ผมว่ามันไม่ต้องผิดแล้วต้องตายไปเลย
เราก็พยายามคุยให้ทุกคนมั่นใจในตัวดิว กลับมาก็ยังจะมีคนที่ซัพพอร์ตดิวได้อยู่ โอเคว่ากระแสส่วนหนึ่งอาจจะลบไปแต่ก็ยังมีกระแสบางส่วนที่ยังรักดิวก็มีเยอะ ก็ให้น้องได้กลับมาเคลียร์ตัวเองในประเทศเราเองมันน่าจะง่ายกว่าที่น้องไปอยู่ต่างประเทศแล้วหาเงินมาใช้หนี้คงลำบาก”
ก็คือเอาชื่อเราไปการันตี?
“จะพูดอย่างนั้นก็ได้ แต่จะพูดในการที่เรา รู้จักกับทุกๆ คนอยู่แล้ว ก็ใช้ความเป็นเราคุย เขาก็อาจจะมั่นใจมากกว่าที่ดิวพูดคนเดียว เราก็รู้ว่าน้องกลับมาก็น่าจะมีโอกาสทำงานใช้หนี้ใช้อะไรได้หมดเร็วขึ้น ถ้าอยู่ต่างประเทศก็ทำอะไรลำบากก็เห็นๆ อยู่”
แสดงว่าพี่เป๊กทำให้ดิวตัดสินใจ กลับมาเมืองไทยเร็วขึ้น?
“จะว่าอย่างนั้นก็ได้ เพราะที่เขากลับมาไม่ได้ เพราะเขายังตกลงกับทางเจ้าหนี้ไม่ได้ แต่พอเราได้ประสานปุ๊บก็เข้าใจกันมากขึ้น ก็โอเค”
วันนี้เห็นเขามาพูดความในใจ พี่เป๊กรู้สึกยังไง?
“เรารู้อยู่แล้วว่าดิวเขารอวันนี้วันที่เขากลับมาแล้วทุกคนให้โอกาสเขาเดินใหม่ เราก็หวังว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตน้องให้ผ่านตรงนี้ไปได้ เพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาด หรือยังไม่ได้คิดก็ให้มันผ่านไป เพราะว่าไม่ได้ไปทำร้ายใครจนเสียหายที่มันจะกลับมาทำให้ดีไม่ได้ ผมมองอย่างนั้น
ผมก็ให้กำลังใจเขาเป็นส่วนใหญ่ ผมว่าทุกคนแหละก็มีการทำพลาดกันในทุกเรื่อง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาพลาดไป ซึ่งเมื่อคนทำพลาด ล้มก็ไม่น่าข้าม ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รุนแรงซะขนาดฆ่าใครตายอะไรแบบนี้”
คนก็รอให้กำลังใจและช่วยซัพพอร์ตดิวดีใจกับน้องไหม?
“ก็ดีใจมาก ถ้าน้องเขาเดินได้เราก็ดีใจ เพราะมันทำให้น้องที่สนิทกับเราคนนึงก้าวข้ามผ่านปัญหาให้ได้เร็วๆ”
หลังจากนี้ดิวจะร่วมกิจกรรมกับทางแบรนด์ยังไงบ้าง?
“ก็ค่อยๆ ให้น้องเขาปรับตัวนิดนึง เพราะเขาเพิ่งกลับมา ไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานก็อาจจะต้องฟื้นตัวนิดหน่อย เพราะว่าไม่ชิน”
เรื่องข่าวปลอมน้องลียา?
“เรื่องข่าวลียา ตัวเราเองโดนข่าวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังเฉยๆ แต่พอวันนี้มาเป็นลูกเราที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ด้วยอายุ 15-16 เอง แล้วมาทำแบบนี้ผมว่ามันมากเกินไป เวรกรรมคงมีจริงมั้งเรื่องพวกนี้ ก็เดี๋ยวน่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเขาดีกว่า”
แสดงว่ามีการใช้กฎหมายมาช่วย?
“ก็อยู่ในกระบวนการในการคิดในสมองอยู่ เพราะจริงๆ แล้วเรื่องพวกนี้ เราก็รู้ว่ามันมีตัวตนและมันก็หายาก แต่ก็รอเวรกรรมจัดการแล้วกัน เล่นเด็ก เล่นเราไม่เป็นไร คือเล่นลูกเรา หรือเล่นเด็กๆ ที่ยังไม่รู้เดียงสาเลย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มันไม่ถูกต้อง แล้วมันเป็นเว็บไม่ดี แล้วก็มาเอารูปเด็กๆ ที่เขากำลังจะเติบโตในทางที่ดีมาทำเสียหายแบบนี้มันไม่ถูกต้อง”
ตัวน้องว่ายังไงบ้าง?
“ตัวน้องเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะ เพราะเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไร เว็บแบบนั้นคืออะไร เราก็พยายามพูดบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นให้น้องเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาแล้วมันมีชื่อเสียงจะเป็นศิลปินนักร้องมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้าง ก็ให้เขาเรียนรู้ไป แต่ก็ต้องบอกว่าคนที่มันคิดทำแบบนี้มันนิสัยไม่ดี ชั่ว เลว ถ้าเจอก็นะ”
ถ้าเจอเขาอยากบอกอะไร?
“อยากให้คิดว่าถ้าเป็นลูกพวกมันเองจะคิดยังไง มันทนไม่ได้หรอก เราเป็นพ่อแม่เราก็รู้สึกไม่ดีมากๆ เพราะว่าลูกเราก็ยังเด็กอยู่เลย ถ้าอายุ 20 กว่าก็ยังว่าไปอย่าง อายุ 16 ท้อง 3 เดือนแล้วทุเรศ แล้วอีกอย่างนึงก็รู้ว่าเราก็อยู่อย่างนี้ มันยังทำแบบนี้ (มันหยามเรา?) พูดแล้วมันก็โมโห เป็นลูกใครใครก็โมโหเชื่อผมเหอะ มึงไปลองทำที่ลูกพี่หนุ่ม กรรชัยบ้างไปจะได้รู้เร็วๆ หน่อยว่าเป็นยังไง มันไม่ได้หรอก เพราะว่าเด็กยังเด็กอยู่ แล้วมาพูดแบบนี้มันทุเรศ เสียหาย”
แสดงว่าพี่เป๊กมั่นใจว่าในกระบวนการทางกฎหมายจะตามตัวเจอ?
“ผมไม่รู้นะ ผมยังไม่อยากพูดตอนนี้ แต่ว่าเวรกรรมมันเห็นๆ อยู่ เดี๋ยวนี้มันติดจรวดอย่างเร็วเลยในทุกๆ เรื่องที่เห็นมาเนี่ย เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่”
น้องลียามีเกราะป้องกันยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น?
“เขารับได้ เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง เขาไม่ได้เสพข่าวพวกนี้มากมาย มีแต่เพื่อนๆ ส่งมาถามอะไรอย่างนั้น ไม่ได้คิดมาก แต่คนที่คิดมากก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย อะไรแบบนี้มันไปถึงพวกเรามากกว่าที่จะไปถึงพวกเด็กๆ
คืออย่าดีกว่า ถ้าจะทำ อย่างพวกเราโอเค รับได้นะ เพราะเอาเราไปเกี่ยวกับเว็บกับผับคนก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องจริงได้ แต่มันแค่เอาเด็กมาขึ้นแล้วให้คนเข้ามาอ่านในคอมเมนต์ว่าเว็บชื่ออะไรแค่นั้นเอง มันแย่ ก็อยากฝากบอกว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเลย หาวิธีการอื่นที่จะโฆษณาดีกว่า อย่าทำกับเด็ก ทำกับคนที่เขามีอายุหน่อย เด็กอายุ 15-16 ไปทำแบบนี้มันนิสัยไม่ดี เดี๋ยวจะเอาบะหมี่มาเฟียไปให้ถึงบ้านนะ”