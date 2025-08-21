“KUN” ส่งซิงเกิลใหม่, “A2O MAY” ปล่อยเพลงสุดเร้าใจ และ เทศกาลดนตรี “วันปล่อยเสือ ปี5”
“KUN” ส่งซิงเกิลใหม่สุดซึ้ง “Jasmine”
KUN ศิลปินมากความสามารถ ผู้เป็นทั้ง นักร้อง, โปรดิวเซอร์ และเจ้าพ่อแฟชั่น เผยซิงเกิลล่าสุด Jasmine ให้ได้ฟังทางระบบสตรีมมิ่งหลักทุกแพลตฟอร์ม พร้อมกับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งในฐานะศิลปินระดับโลก เพลงนี้ดำดิ่งสู่เสียงเพลงแนว retro-soul อันเข้มข้นและจังหวะอันน่าหลงใหลที่ผสมผสานกับความเท่แบบฟังก์ งานโปรดักชั่นมีความงดงามราวกับภาพยนตร์แต่ยังให้ความรู้สึกใกล้ชิด โดยโอบกอดผู้ฟังด้วยบรรยากาศค่ำคืนอันล่องลอย ซึ่งให้ความรู้สึกทั้งเปราะบางและเย้ายวนในเวลาเดียวกัน
“การไล่ตามความรักที่ปั้นแต่งขึ้นมา ทำให้คุณตระหนักได้ว่าภาพลวงตาก็มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงคุณได้ ทำนองเพลงแว่บเข้ามาทันทีที่ผมได้ยินจังหวะ แล้วก็รู้สึกอินไปกับมัน…” KUN เผยความรู้สึกเมื่อพูดถึงเพลงนี้ “นั่นเป็นจุดเริ่มต้น แล้วทุกอย่างก็พัฒนาตามมาอย่างรวดเร็ว มันเป็นกระบวนการที่แตกต่างจาก ‘Deadman’ ที่เริ่มจากการวางคอนเซ็ปต์ก่อน”
“A2O MAY” ปล่อยเพลงสุดเร้าใจ
เกิร์ลกรุ๊ประดับโลกเจนใหม่ A2O MAY (เอทูโอ เมย์) คัมแบกกับซิงเกิลใหม่สุดเร้าใจ “B.B.B (Bigger Badder Better) [feat. A2O LTG]” “B.B.B” สมชื่อที่จะยิ่งใหญ่ขึ้น, แสบขึ้น และดีขึ้นกว่าเดิม ยุคต่อไปถือเป็นก้าวสำคัญในภารกิจของวงที่จะปฏิวัติวงการเพลงโลกด้วย “B.B.B” ที่โดดเด่นด้วยงานภาพอันน่าทึ่งและดนตรีที่ท้าทายกรอบเดิมๆ
“B.B.B (Bigger Badder Better) [feat. A2O LTG]” เป็นเพลงเร้าใจที่โดนใจวัยรุ่นยุคนี้ – ด้วยการถ่ายทอดความมั่นใจ , การแสดงออกถึงตัวตนและความเก๋แบบไม่แคร์ใคร พร้อมขับเคลื่อนด้วยจังหวะป๊อปติดหูและเนื้อร้องสุดมั่น อย่าง “I’m bigger, badder, better than the cool kids” (ฉันแกร่งกว่า , แสบกว่า และดีกว่าพวกเด็กเจ๋งๆ ซะอีก) และ “Don’t need nobody to follow” (ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาตาม) เพลงนี้เฉลิมฉลองการมีอำนาจด้วยตัวเองและโอบกอดตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ด้วยท่อนฮุกที่ยากจะต้านทานและมุมมองที่ไม่กลัวเกรง B.B.B จึงไม่ใช่แค่เพลงเพลงหนึ่ง – แต่มันคือแรงขับเคลื่อนสำหรับวัยรุ่นที่พร้อมจะโดดเด่นและฉายแววออกมา
เทศกาลดนตรี “วันปล่อยเสือ ปี5”
“วันปล่อยเสือ” เทศกาลดนตรีในสไตล์ค่ายลูกเสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดย HEAVY ORGANIZER (เฮฟวี่ ออแกไนซ์เซอร์) ผู้จัดเทศกาลดนตรีหลากหลายแนวสุดบ้าคลั่ง นำโดย คุณบุรินทร์ทร แซ่ล้อ หรือ “เฮง โคตรอินดี้” ซึ่งในปีนี้ ภูมิใจนำเสนอความมันส์สุดยิ่งใหญ่อีกครั้งกับ “LEO presents วันปล่อยเสือ ปี5 ตอน จงมันส์ดี” หลังจากเปิดรายชื่อศิลปินกว่า 70 ชีวิต ที่พร้อมเสิร์ฟความมันส์ผ่านดนตรีแบบไม่จำกัดแนว จัดเต็ม 2 วัน 4 เวที ใน วันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2568 นี้ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ซึ่งทาง เฮฟวี่ฯ ได้ปล่อยโปรมาเสิร์ฟชาวเสือเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของความมันส์แบบยั่งยืนไปด้วยกันแบบสบายกระเป๋า กับโปรล่าสุด “โปรเสือคู่ 1แถม1” ในราคาเพียง 2,000 บาท เท่านั้น (จากราคาเต็มท่านละ 2,000 บาท) ซึ่งราคานี้เข้างานได้ทั้ง 2 วันเลยทีเดียว โดยเปิดจำหน่าย “โปรเสือคู่ 1แถม1” ตั้งแต่วันนี้ ทาง I HAVE TICKET ขอบอกว่าราคานี้มีจำนวนจำกัดมาเร็วหมดเร็วแน่นอน
เฮฟวี่ฯ ขอชวนชาวเสือทุกคนมาร่วมกันสัมผัสความมันส์แบบยั่งยืนไปด้วยกันใน“LEO presents วันปล่อยเสือ ปี5 ตอน จงมันส์ดี” วันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 นี้ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี งานนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง สามารถติดตามรายละเอียด พร้อมโปรสุดพิเศษอื่นๆได้ทาง เฟซบุ๊ก : วันปล่อยเสือ