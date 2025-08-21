สานฝันให้เป็นจริง “B.I” เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้สว่างไสวไปด้วยพลังและความสนุก
กรี๊ดสนั่นฮอลล์! กับค่ำคืนที่ ID* ต้องจดจำทุกโมเมนต์แห่งความสุขไปอีกแสนนาน กับคอนเสิร์ตเดี่ยว “2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in BANGKOK” ที่ไม่ใช่เพียงแค่คอนเสิร์ต แต่คือ “พาเหรดการเฉลิมฉลองแห่งความฝันและความผูกพัน” ระหว่าง B.I และ ID ชาวไทย ที่ผู้ชมทั้งฮอลล์ต่างส่งเสียงกรี๊ดกระหึ่มในค่ำคืนที่อัดแน่นด้วยความสุข เมื่อ B.I ศิลปินหนุ่มเสน่ห์เกินต้าน ระเบิดโชว์สุดมันบนเวทีเดี่ยวครั้งยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา
การกลับมาประเทศไทยครั้งนี้ B.I จัดเต็มมอบโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ชาว ID ได้อินไปกับทุกอารมณ์ตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม ที่อัดแน่นด้วยความสุข ความสนุก และโมเมนต์น่าประทับใจแบบไม่มีสะดุด ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างเข้มข้น ท่าเต้นเปี่ยมพลัง ไปจนถึงเสน่ห์การเอนเตอร์เทนที่ทำให้แฟนๆ ทั้งร้อง เต้น และโยกตามทุกจังหวะ
ทันทีที่ไฟดับลงฮอลล์ทั้งฮอลล์ก็สว่างไสวด้วยพลังของแฟนๆ ที่พร้อมใจกันลุกขึ้นต้อนรับด้วยการโชว์แท่งไฟ พร้อมเสียงกรี๊ดที่ผสานกับโปรดักชันอลังการบนจอยักษ์ ทำให้บรรยากาศเปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กลายเป็น “พาเหรดแห่งความฝัน” ของบีไออย่างแท้จริง ก่อนที่ B.I จะปรากฎตัวพร้อมคาริสม่าที่สะกดทุกสายตา และอุ่นเครื่องด้วยเพลง “Parade” จุดชนวนพลังของทั้งศิลปินและ ID ไทยให้ระเบิดความมันอย่างพร้อมเพรียง
ตลอดครึ่งแรก B.I ทั้งขนเพลงใหม่จากอัลบั้มล่าสุด และนำเพลงฮิตเก่าๆ มารีมิกซ์ใหม่พร้อมท่าเต้นที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ตอกย้ำภาพลักษณ์ศิลปินที่มีความสามารถรอบด้าน และสามารถสร้างสรรค์โชว์ได้หลากหลายมิติ นอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ที่ทำให้ฮอลล์แทบแตก เมื่อเจ้าตัวแซวแฟนๆ ว่ากรุงเทพฯ ไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่นี่คือกรุงเทพมหานคร! เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากเหล่าแฟนๆ ไม่หยุด
ช่วงแฟนโปรเจกต์ก็เรียกน้ำตาได้ไม่น้อยเมื่อ ID ไทยได้เตรียมวิดีโอการ์ตูนวาดมือที่เล่าการเดินทางตั้งแต่วัยเยาว์ของ B.I จนถึงวันที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ ถ่ายทอดความรักและแรงสนับสนุนที่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอด สร้างบรรยากาศอบอวลด้วยความผูกพัน จนศิลปินเองไม่อาจซ่อนความประทับใจได้
นอกเหนือจากเซ็ตลิสต์สุดมันที่พาแฟนๆ เต้นจนแทบไม่มีช่วงได้นั่งพัก B.I ยังปล่อยวลีเด็ด “ตวีจุลบี!” (เตรียมกระโดด) ที่ทำให้ทั้งฮอลล์โยกไปพร้อมกันอย่างเมามัน และยังจัดเต็มอังกอร์ด้วยเพลงเดโม่ที่ไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อน รวมถึง “Feel Good” เพลงที่เจ้าตัวแต่งขึ้นในประเทศไทยเพื่อมอบให้ ID ไทยโดยเฉพาะ เรียกได้ว่าเป็นของขวัญที่แฟนๆ ไม่มีวันลืม
อีกหนึ่งความพิเศษคือการปรากฏตัวของ Coogie แร็ปเปอร์และนักร้องฮิปฮอปชื่อดังจากเกาหลีใต้ ที่มาช่วยเติมสีสันและเพิ่มความร้อนแรงให้เวทีนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น พร้อมเพลย์ลิสต์เพลงดังอีกมากมายทั้ง “Cosmos”, “Free Fall”, “BTBT”, “Keep me up” และเพลงไตเติลจากอัลบั้มล่าสุด Wonderland อย่าง “Ferris Wheel” ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงซึ้งกินใจอย่าง “Re-Birth” และ “Romance” ที่สะกดใจผู้ชมได้อยู่หมัด
แต่ค่ำคืนนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆ เพราะในช่วงอังกอร์ B.I กลับขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อใกล้ชิดกับทุกโซนของแฟนๆ อย่างทั่วถึง พร้อมมอบแฟนเซอร์วิสแบบจัดหนักทั้งการร้องตามคำขอและเดินทักทายรอบฮอลล์ ส่งท้ายโมเมนต์ฟินจนถึงวินาทีสุดท้าย เป็นการปิดฉากค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบและจะถูกจดจำไปอีกยาวนาน ทั้งสำหรับ B.I และ ID ชาวไทย
