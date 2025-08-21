สุนารี ราชสีมา เล่ากลโกงมิจฉาชีพ ส่งข้อความโอนเงิน 12 ล้าน แต่รอดเพราะมีสติ-ไม่โลภ
เจอมิจฉาชีพต้องออกมาอัดคลิปเตือนภัย สำหรับ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง สุนารี ราชสีมา ที่เจอกลโกงที่ส่งข้อความโอนเงินเข้าบัญชี ยอดรวม 12 ล้านบาท พร้อมทักเข้ามาว่าโอนเงินผิดบัญชี โดยล่าสุด หลังซ้อมคอนเสิร์ต สามตัวบน คอนเสิร์ต ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย ที่ DDX Digital Studio (ดีแดนซ์ ซ.RCA) ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ถามถึงเรื่องที่มีข้อความโอนเงินเข้าบัญชีหลายล้าน?
“อ๋อ…มิจฉาชีพใช่ไหม ตอนแรกก็ตกใจ แต่ก็รู้ว่าเราไม่ได้มีนัดใครโอนเงินมาให้เรา รวมแล้วตั้ง 12 ล้าน มือถือเราล็อกหน้าจอไว้ มันก็จะมีข้อความขึ้นมาเห็นรางๆ ลอยอยู่หน้ามือถือว่ามีเงินโอนเข้ามา ทั้งหมด 3 ครั้ง รวมแล้ว 12 ล้านกว่า
แล้วก็จะมีข้อความว่ามีคนโอนเงินมาผิดบัญชีหรือเปล่าครับ แต่พอจะกดเข้าไปดูในแมสเสจมันไม่มีข้อความเข้ามาเลย แล้วช่วงที่เราเห็นข้อความจะมีเบอร์หนึ่งที่โทรเข้ามาหาเราซ้ำๆ เหมือนกับว่าถ้าเราตกใจและเปิดเข้าไปดูในแอปฯ ธนาคารของเรา ช่วงนั้นอาจจะมีทริกอะไรที่มันดูดเงินเราได้ แต่ว่าเราไม่ได้เปิดเข้าไปดู เพราะคิดอยู่แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
หลังจากนั้นก็เลยอัดคลิปเตือนภัยให้ทุกคนทราบ แต่ตอนนั้นเราไม่ได้กดไปในบัญชีตัวเองเลย ด้วยความที่เรามีสติและไม่โลภไม่เคยอยากได้อะไร เคยมีคนโทรมาชวนเล่นโน่นเล่นนี่ เราก็บอกไม่เอาค่ะรวยแล้ว นี่คือสาเหตุที่เราไม่เคยตกเป็นเหยื่อเลย
ถามว่าได้ไปแจ้งความไหม ยังไม่ได้ไปแจ้ง ตั้งใจว่าจะไปอยู่ แต่เราก็แคปทุกอย่างไว้แล้ว อีกอย่างเรายังไม่ได้รับความเสียหาย ไม่ได้มีเงินเข้ามาจริงๆ แล้วเราก็รู้ทัน มีสติพอที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของเขา แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคนอื่นโดนแบบนี้ อาจจะเผลอรับสายและกดเข้าไปในแอปฯ ธนาคารก็ได้ ซึ่งไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไง”