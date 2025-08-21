ช่อง 3 แจงเร่งสอบข้อเท็จจริง ปมปัญหาผู้จัดงาน ทำ ออม กรณ์นภัส-แม่ก้อย ร้องไห้บนเวทีที่จีน
เป็นประเด็นร้อนที่กลุ่มแฟนคลับของนางเอกสาว ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ ถึงกับเดือดไม่น้อย หลังจากที่มีภาพของออม และ แม่ก้อย นฤมล คุณแม่ของออม กำลังร้องไห้อยู่ในงานแฟนไซน์ที่เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ออม ได้เดินทางไปร่วมงานแจกลายเซ็นต์ Orm’s First Fansign in Changsha ซึ่งงานเริ่มต้นประมาณเวลา 13.00 น. และลากยาวไปจนถึงเวลา 19.30 น. โดยมีการระบุว่าเป็นการทำงานเกินจากเวลาที่กำหนดไว้ในตอนแรก เหตุเพราะมีการแอบขายตั๋วเบเนฟิตเพิ่มหน้างานโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การอัพราคาตั๋ว ทำให้งานล่าช้า และในช่วงเบเนฟิต ออม ได้มีการออกมาพูดขอโทษแฟนคลับ พร้อมร้องไห้ออกมา จนทำให้แฟนๆ ถึงกับร้องไห้ตามและตะโกนปลอบใจในช่วง Hi-Bye และช่วยกันรีบจบงานให้เร็วที่สุด รวมถึงมีภาพของแม่ก้อยที่อยู่ในงานก็ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
และสำหรับ แฟนๆ ที่ซื้อเบเนฟิตเพิ่มจากหน้างานนั้น แต่ก็ไร้การรับผิดชอบจากผู้จัด จนทำให้เกิดการประท้วงขึ้น และเรื่องราวบานปลายไปถึงการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่ ออม ก็ได้ทำการติดต่อขอความช่วยเหลือจากทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งก็ได้มีการส่งรถมารับออกงานดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ (19 ส.ค.) ออม ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการสื่อสารของทาง มศว. ร่วมกับสถาบันสื่อและนวัตกรรม เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
หลังจากนั้น นางเอกสาว ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่า “ตอนนี้ออมปลอดภัยแล้ว ขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย และเจอกันใหม่โอกาสหน้า ขอบคุณทุกคนจริงๆ นะคะ I’m all safe now. Please go home safely, and let’s meet again next time. Thank you all so much.”
อย่างไรก็ตามทางบ้านแฟนคลับที่จีนของออมได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ได้มีการแจ้งและส่งคำเตือนให้ต้นสังกัดของนางเอกสาวไปแล้วก่อนที่จะมีงานว่าให้มีการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสของผู้จัดอีกที แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ กลับมา
ทั้งนี้เมื่อมีภาพและข้อมูลต่างๆ ออกมานั้น ชาวเน็ตต่างก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงจิตใจของทั้ง ออม และ แม่ก้อย รวมถึงเรียกร้องให้ต้นสังกัดดูแลนักแสดงให้ดีกว่านี้ โดยมีการติดแฮชแท็ก #CH3TreatORMBetter และต้องการให้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว และมาตรการในการรับงานของนักแสดงให้มีมาตรฐานมากกว่านี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ช่อง3 ออกประกาศว่า “ประกาศ กรณีการจัดกิจกรรม ORM FULL MOON Fansign Event In Changsha Announcement: ORM FULL MOON Fansign Event In Changsha”
“แจ้งเพื่อทราบ จากกรณีการจัดกิจกรรม ORM FULL MOON Fansign Event In Changsha เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 (สถานีฯ) ได้คัดเลือกและแต่งตั้งให้บริษัท ทศทิศ มีเดีย จำกัด เป็นผู้จัดงาน ซึ่งในระหว่างการจัดกิจกรรม ทางสถานีฯ พบว่าผู้จัดงานไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัด”
“จึงได้แจ้งกับทางผู้จัดงาน เพื่อขอระงับการดำเนินกิจกรรมบนเวทีในทันที และหาข้อสรุปกับทางผู้จัดงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างครบถ้วน”
“ทางสถานีฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยจะให้ทางผู้จัดงานเป็นผู้ชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3”