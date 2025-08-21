‘ฝน ธนสุนทร’ แอดมิตรพ.ด่วน เผยเกิดอุบัติเหตุล้มหน้าบ้าน ทำซี่โครงร้าว 2 ซี่
หลังจากที่เอ แฟนสาวหล่อ ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ฝน ธนสุนทร ได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า นักร้องสาวเกิดอุบัติเหตุล้มหน้าบ้าน ขณะที่กำลังจะเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้าบ้านพักเสียงอีสาน โดยได้โพสต์ภาพ พร้อมระบุข้อความว่า “เมื่อเช้ากำลังจะเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้าบ้านพักเสียงอีสานแล้วฝนเกิดอุบัติเหตุล้มหน้าบ้านค่ะ!!! ตอนนี้ถึงมือหมอแล้วนะคะ เดี๋ยวป๋าเอมาอัพเดตให้ฟังนะคะ”
ล่าสุดเอ ได้โพสต์ภาพฝนขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล พร้อมระบุแคปชั่นว่า
“อัพเดตอาการนะคะ!!!ซี่โครงร้าว 2 ซี่ค่ะ แต่ว่าสามารถสมานเองได้พรุ่งนี้มา Follow up ปอดอีกรอบนึงค่าขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะ”
ADVERTISMENT
โดยมีแฟนๆ เข้ามาส่งกำลังใจให้นักร้องสาวกันอย่างล้นหลาม