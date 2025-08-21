6 ปีที่รอคอย “POTATO HEAD CONCERT” จัดเต็มครบทุกประสาทสัมผัสเหนือจินตนาการ
ค่ำคืนแห่งความทรงจำกลายเป็นเวทีประวัติศาสตร์ของวงร็อกขวัญใจคนไทยอย่าง POTATO กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี Chang Music Connection presents POTATO HEAD CONCERT #ในหัวมัน จัดขึ้น ณ One Bangkok Forum การแสดงที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความมันบนเวที แต่ถูกออกแบบให้เป็น มหากาพย์การเดินทาง พาผู้ชมหลายหมื่นชีวิตย้อนกลับไปสัมผัสเส้นทางกว่า 20 ปีที่วงได้ฝากเรื่องราวไว้ ภายในงานโปรดักชันทุกรายละเอียดถูกขัดเกลาอย่างประณีต ทั้งแสง สี เสียง และเวทีที่พลิกแพลงเต็มไปด้วยจินตนาการ จนทุกคนรู้สึกเสมือนกำลังเข้าไปอยู่ใน “ในหัวมัน” ของ POTATO อย่างแท้จริง
ตลอดทั้ง 5 วันบรรยากาศด้านหน้าฮอลล์ คึกคักเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการรวมตัวของคนรัก POTATO ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ และเพื่อให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงประสบการณ์ที่ผ่านไป แต่กลายเป็นความทรงจำที่จับต้องได้ ก่อนเข้างานยังมีแจก “Scent of Potato Head” การ์ดหอมกลิ่นพิเศษสุด limited ที่สมาชิกทั้ง 5 ของ POTATO ได้ตั้งใจมอบให้ผู้ชมทุกที่นั่ง เป็นของที่ระลึกที่จะทำให้เมื่อใดก็ตามที่หยิบขึ้นมาสัมผัส กลิ่นนั้นจะปลุกให้ภาพ เสียง และความรู้สึกจากคอนเสิร์ตครั้งนี้หวนกลับมาอย่างชัดเจนอีกครั้ง
คอนเสิร์ตครั้งนี้พิเศษยิ่งกว่าทุกคอนเสิร์ตของ POTATO ที่ผ่านมาคือการรวมเซตเพลงฮิตที่แฟน ๆ ร้องตามกันได้ทุกคำ ไม่ว่าจะเป็น “ขอบคุณที่รักกัน”, “ทิ้งไว้กลางทาง”, “รักแท้ดูแลไม่ได้”, “คนดีไม่มีที่อยู่” และยังเอาใจแฟนเพลงพันธุ์แท้กับเพลงหาฟังยากเพลงปีลึก อย่าง “เร็วมาก”, “กำแพง” หรือ “บันไดเสียง” และ อีกหลายเพลง มาปลุกความทรงจำให้หวนกลับมาอีกครั้ง รวมไปถึงการนำเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุด “จำฉันวันนี้” นำมาร้องในคอนเสิร์ตให้แฟนๆ ได้ฟังก่อนใคร จัดเต็มกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง
ค่ำคืนของ POTATO HEAD CONCERT #ในหัวมัน คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยทั้งความมัน ความอบอุ่น และความทรงจำที่หลากหลาย ย้ำชัดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ รวมทุกความผูกพันที่ POTATO มอบให้แฟนเพลง เติมเต็มด้วยแขกรับเชิญที่ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาอย่างมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็น ป๊อด ธนชัย ไอดอลที่พี่ปั๊บเคยเฝ้ามอง วันนี้ได้มายืนเคียงข้างกันบนเวที แบงค์ ปรีติ เพื่อนรักที่ไม่ใช่แค่ขึ้นมาร้องเพลง แต่คือคนที่เคยแต่งทำนองเพลง “เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป” ที่มอบให้กับ ปีย์ นักร้องนำคนแรก ปู พงษ์สิทธิ์ มาในเพลง “ทุกด้านทุกมุม” ที่เคยร้องร่วมกันในอัลบั้ม และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องร่วมกันบนเวที นนท์ ธนนท์ ถือว่าเป็นแฟนเพลงของวง POTATO และวงเองก็ชอบเสียงร้องของ นนท์ เช่นกันความแตกต่างของสองรุ่น แต่เสียงร้องถูกเชื่อมเข้าหากันอย่างลงตัว
Slot Machine เพื่อนร่วมวงการที่อยู่กันมานานที่มีทั้งเสียงร้องและโชว์อันเป็นเอกลักษณ์ ได้มาโชว์ร่วมกัน ทำให้คนดูทั้งฮอลล์กระโดดตามกันอย่างไม่หยุด น้อย กฤษดา สมัยที่วง POTATO ยังไม่ค่อยมีเพลงมักจะเพลงหยิบของเค้าไปโชว์เสมอ เลยถือโอกาสเชิญมาร่วมโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ อีกหนึ่งช่วงเวลาที่อบอุ่นใจคือการปรากฏตัวของ ฟองเบียร์ ผู้แต่งเพลงฮิตมากมายให้ POTATO ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ครั้งนี้ไม่ได้มาในฐานะนักแต่งเพลงเบื้องหลังเท่านั้น แต่ขึ้นมาโชว์เล่นเปียโนเคียงข้างวงอีกด้วย อีกหนึ่งไฮไลต์กับซิงเกิลล่าสุด “จำฉันวันนี้” บนเวทีใหญ่ครั้งแรก เพลงนี้มีความพิเศษตรงที่ได้ แม็ก The Darkest Romance มารับหน้าที่ทั้งแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และยังร่วมร้องในโชว์ครั้งนี้
ในโชว์รอบสุดท้ายยังมีแขกสุดเซอร์ไพร์ส โอม Cocktail ที่มาร่วมร้องเพลง “รอย” ที่เคยแต่งร่วมกับวง POTATO และอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่วง POTATO เป็นแฟนเพลงมาอย่างยาวนาน โป่ง ปฐมพงศ์ เลยได้โอกาสเชิญมาร่วมร้องเพลง “เพื่อเธอ” พร้อม Featuring กันในเพลง “พระจันทร์ดวงเก่า” ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีซีนพิเศษที่แตกต่างจากทุกโมเมนต์บนเวทีคอนเสิร์ตอื่นๆ คือช่วงที่ ปั๊บ วางกีตาร์ลงแล้วหยิบเครื่อง handpan ขึ้นมาเล่น เสียงใสและกังวาน ทำให้ฮอลล์ทั้งฮอลล์เงียบสงบ สะกดทุกคนให้ตั้งใจฟัง เผยอีกด้านของโชว์ที่ไม่เคยมีมาก่อนของ POTATO และภาพประทับใจเมื่อ โอม มือเบส พาลูกชาย “น้องโปเต้” ขึ้นมาจับเบสในเพลง “ยื้อ” จัดหนักจัดเต็มให้แฟนเพลง
และช่วงเวลาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดใน POTATO HEAD CONCERT #ในหัวมัน คงหนีไม่พ้นการกลับมา รียูเนี่ยนของสามสมาชิกดั้งเดิม วิน-โน้ต-บ๋อม ที่ก้าวขึ้นเวทีอีกครั้งในรอบกว่า 15 ปี ร้องเพลงร่วมกัน ทำเอาคนดูในฮอลล์เซอร์ไพร์สกับซีนที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น งานนี้ ปั๊บ กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ กับมิตรภาพที่เขายืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมวงดั้งเดิม ทำให้คนดูอินไปด้วย เสียงหนึ่งจากแฟนเพลงดังทะลุขึ้นมาว่า “ตายตาหลับแล้ว!” เป็นคำพูดที่เหมือนแทนใจใครหลาย ๆ คนในคืนนั้น เพราะการกลับมาของ วิน โน้ต และ บ๋อม คือภาพที่แฟน ๆ เฝ้ารอคอยมานาน
อีกหนึ่งในความโดดเด่นที่ยกระดับ POTATO HEAD CONCERT #ในหัวมัน ให้เหนือกว่าคอนเสิร์ตทั่วไป คือการออกแบบประสบการณ์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ประทับใจตั้งแต่เดินเข้างาน ผู้ชมไม่เพียงแค่ได้ชมมิติแสง สี และเสียง โปรดักชันที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน หากยังถูกปลุกให้ตื่นด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า รูป จากเวทีและวิชวลที่เต็มไปด้วยจินตนาการ, รส จากลูกอมที่ทีมงานตั้งใจมอบให้ผู้ชมทุกที่นั่ง, กลิ่น ที่ถูกออกแบบให้ปล่อยออกมาระหว่างโชว์ และการ์ดหอม ‘Scent of Potato Head’ ที่จัดทำขึ้นพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้, เสียง ดนตรีที่ซาวด์ดีกระหึ่มทุกโน้ต และ สัมผัส ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อพี่ปั๊บลงไปหาคนดูทุกโซน ทำให้แฟนเพลงอยู่ใกล้ชิดกับศิลปิน ทุกองค์ประกอบโอบล้อมอารมณ์ให้ผู้ชมอินไปกับทุกบทเพลง ราวกับได้ก้าวเข้าสู่โลกจินตนการในหัวของวง POTATO ผลงานทั้งหมดนี้คือฝีมือการสร้างสรรค์ของ GAYRAY ทีมงานคุณภาพจาก GMM SHOW
สำหรับแฟนเพลงของวง "POTATO HEAD CONCERT #ในหัวมัน" คือคอนเสิร์ตที่รอคอยกันมานานถึง 6 ปี การกลับมาครั้งนี้ คือการพาย้อนกลับไปอยู่ท่ามกลางทุกความทรงจำที่เดินร่วมมากับวงตลอดกว่า 20 ปี มันกลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความหมาย ที่ได้เขียนบันทึกบทใหม่ของ POTATO ไปพร้อมกัน เรื่องราวของการเดินทางยังดำเนินต่อไปกับเพลงใหม่ "จำฉันวันนี้" ที่วงฝากไว้ให้ฟังกันต่อทั้งทาง YouTube: genierock และทุกช่องทางสตรีมมิ่ง