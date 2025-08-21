อัยการเกาหลี ขอศาลจำคุก ฮวางจองอึม นักแสดงดัง ยักยอกทรัพย์ 4,300 ล้านวอน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม AllKpop รายงานว่า อัยการได้ขอให้ลงโทษจำคุกนักแสดงสาว ฮวางจองอึม วัย 40 ปี เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งถูกพิจารณาคดีในข้อหาฉ้อโกงเงินประมาณ 4.34 พันล้านวอน หรือราว 100 ล้านบาท จากบริษัทบันเทิงของเธอเอง
สำนักงานอัยการเขตเชจูได้เรียกร้องให้มีการลงโทษจำคุกในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ต่อหน้าผู้พิพากษา อิมแจนัม แผนกคดีอาญา 2 ของศาลเขตเชจู
ฮวางจองอึม ถูกตั้งข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติการลงโทษที่รุนแรงสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง
อัยการระบุว่า ระหว่างต้นปี 2565 – เดือนธันวาคมของปีนั้น ฮวางได้ยักยอกเงินของบริษัทรวม 4.34 พันล้านวอน จาก Hunminjeongeum Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทครอบครัวที่เธอถือหุ้น 100% โดยเงินประมาณ 700 ล้านวอน หรือราว 16.3 ล้านบาท ถูกนำไปใช้เป็นเงินทดรองชั่วคราว ขณะที่เงินเกือบ 4.2 พันล้านวอน ถูกนำไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
นักแสดงสาวยอมรับข้อกล่าวหาในการพิจารณาคดีครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ต่อมาเธอได้ประกาศผ่านบริษัทตัวแทนว่า ได้ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเป็นสองงวดในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 5 มิถุนายน พร้อมยื่นเอกสารประกอบต่อศาล
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ฮวางได้อธิบายแรงจูงใจของเธอว่า “ฉันก่อตั้งและบริหารบริษัทเพื่อสนับสนุนอาชีพนักแสดงของฉัน ด้วยความหวังว่าจะทำให้บริษัทเติบโต ฉันได้รับการสนับสนุนจากคนรู้จักให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลราวปี 2021 ฉันเชื่อว่ามันจะช่วยเพิ่มเงินทุนของบริษัท ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจลงทุนอย่างผิดพลาด แม้ว่าจะขาดความเข้าใจที่ถูกต้องก็ตาม แม้ว่าเงินทุนจะอยู่ในชื่อของบริษัท แต่มันก็เป็นรายได้จากกิจกรรมของฉันเอง ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่รอบคอบของฉัน”
ทั้งนี้ การพิจารณาคดีของฮวางมีกำหนดเกิดขึ้นในเดือนกันยายน