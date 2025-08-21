ถอนฟ้องยกชุด ดิว อริสรา คืนของครบ สร้อยบูการี 7 ล้าน-กระเป๋าแอร์เมส 3.4 ล้าน

ดิว อริสรา คืนของครบ สร้อยบูการี 7 ล้าน – กระเป๋าแอร์เมส 3.4 ล้าน – ถอนฟ้องยกชุด จบคดีดราม่ายืมแบรนด์เนมจำนำ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความของ ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ ได้นัดนางสาวณัฐจุฑา ปุณณธนาวัฒน์ ตัวแทนบริษัทแบรนด์เนม มันนี่ จำกัด นายวิฑูรย์ เก่งงาน นายอรรถชัย แจ้งอรุณ ทนายของ เมย์ วาสนา และ นายพีรันธร วีระภรณ์พิมล ตัวแทน เบนซ์ อารีรัตน์ เพื่อนดิวที่รับฝากกระเป๋า เพื่อนำสร้อยบูการี ราคา 7 ล้าน และ กระเป๋าแอร์เมส 2 ใบ ราคา 3.4 ล้าน ที่ยืมจากเมย์ วาสนา แล้วนำไปจำนำ
ทนายเอี้ยง กล่าวว่า วันนี้ได้นัดทุกฝ่ายมาเพื่อเจรจาในการส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดที่ยืมคุณเมย์แล้วนำไปจำนำ ซึ่งสร้อยบูการี ทางบริษัทแบรนด์เนมมันนี่ได้นำมาคืนต่อหน้าพนักงานสอบสวนโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบด้วย รวมถึงกระเป๋าแอร์เมส 2 ใบที่คุณดิวนำไปจำนำกับเพื่อนด้วย ก็นำมาคืนให้ในวันนี้เช่นกัน
“หลังจากที่มีการคืนทรัพย์สินกันทั้งหมด ทางคู่กรณีทั้งบริษัทแบรนด์เนมมันนี่ เมย์วาสนา และตัวแทนกระเป๋าที่นำไปจำนำ ก็จะไปถอนฟ้องทั้งหมด โดยคดียักยอกทรัพย์ ของฝั่งกองปราบที่คุณเมย์แจ้งความไว้ ก็ได้มีการถอนฟ้องกันในวันนี้”
ทนายเอี้ยง กล่าวอีกว่า 2 คู่กรณีทั้ง บริษัทแบรนด์เนมมันนี่ และเพื่อนที่รับฝากกระเป๋านั้น ทางคุณดิวได้มีการทำบันทึกชำระหนี้ ทั้งหมดภายในหนึ่งปี โดยจะจ่าย 1 แสนบาท ใน 6 เดือนแรก และหลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละ 2 แสน ซึ่งจะจ่ายแบบนี้ทั้ง 2 เจ้า
ทนายเอี้ยง ยังขอบคุณทุกคนและบอกว่า คุณดิวอยากมาด้วยตัวเองแต่วันนี้ติดธุระ ซึ่งคุณดิวได้ฝากผมขอบคุณและขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น และวันนี้คุณก็แสดงเจตนาตั้งแต่แรกให้เห็นแล้วว่าตั้งใจคืนทรัพย์สินทุกคน หลังจากนี้คุณดิวคงต้องไปทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหาเงินมาชำระตามยอดและเวลาที่ตกลงกันไว้ผมเชื่อว่าคุณดิวจะทำได้
ด้านทนายอรรถชัย กล่าวว่า คุณเมย์เพิ่งกลับจากต่างประเทศได้ ซึ่งรายละเอียดจะขอให้ทุกคนรอฟังจากปากคุณเมย์ เพราะตนเป็นเพียงตัวแทนมารับหน้าที่ทำรับของคืนเท่านั้น แต่ขอบคุณตำรวจทุกคนที่ดูแลคดีนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ และได้ของคืนกลับมาครบ และนอกจากนี้วันนี้ยังได้นำเงินจำนวน 1.75 ล้าน มาให้กับบริษัทแบรนด์เนมที่เป็นเงินที่เหลือของกระเป๋านำมาจ่ายช่วยคุณดิว ซึ่งเงินจำนวนนี้ คุณดิวก็จะไปชดใช้กับทางคุณเมย์หลังจากนี้อีก
ทนายวิฑูรย์ ก็บอกว่าหลังจากที่ได้คุยกันที่ศาลวันก่อนก็ได้ทำเรื่องในการถอนฟ้องในชั้นศาลแล้วและจะทำเรื่องถอนแจ้งความที่สน.ปทุมวันด้วย
นางสาวณัฐจุฑา ตัวแทนบริษัท แบรนด์เนมมันนี่ กล่าวว่า รู้สึกสบายใจและขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี เพราะก่อนหน้านี้บริษัทถูกสังคมตำหนิเรื่องคืนของให้คุณเมย์แต่อยากให้สังคมเข้าใจ มันเป็นเรื่องของธุรกิจในเมื่อนำเงินมาคืนแล้ว เราก็ยินดีคืนสร้อยบูการีที่เราดูแลเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้ให้กับเจ้าของที่แท้จริง
นายพีรันธร ตัวแทน เบนซ์ อารีรัตน์ กล่าวว่าหลังจากที่ได้รับเงิน จำนวนหนึ่งจากคุณบิวก็นำกระเป๋ามาคืนให้กับทางตัวแทนของคุณเมย์ วาสนา ส่วนเดือนที่เหลือได้มีการทำสัญญาผ่อนจ่ายกับคุณดิว แต่หากภายในหนึ่งปีคุณดิว ไม่สามารถผ่อนได้ครบ อาจจะต้องมีการฟ้องทางแพ่งกันในอนาคต
นายพีรันธร กล่าวอีกว่า ตอนแรกที่คุณเบนซ์รับกระเป๋ามาจากคุณดิวตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าของคนอื่น และก็รับฝากตามประสาคนสนิทที่เป็นเพื่อนกัน แต่พอเกิดเรื่องทางเราก็ไปแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงที่สน.ดอนเมือง ซึ่งหลังจากนี้ก็จะไปถอนแจ้งความเช่นกัน
ขณะที่ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ ทนายตัวแทนทุกฝ่ายได้จับมือร่วมกันเพื่อส่งสัญญาณว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีมีการคืนของและถอนแจ้งความกันแล้ว