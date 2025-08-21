ลำเพลิน วงศกร ชนะคดี ศาลสั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา คู่กรณีเมาแล้วขับชนรถตู้

หมอหมอชื่อดัง ลำเพลิน วงศกร ชนะคดี คู่กรณีเมาแล้วขับชนรถตู้ ศาลสั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา
จากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2568 ที่ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยลูกทุ่งหมอลำหนุ่ม ลำเพลิน วงศกร ประสบเหตุรถตู้ของตนถูกชนจากคู่กรณีเมาแล้วขับ ขณะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต ทำให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บรุนแรง เส้นเอ็นไหปลาร้าฉีกขาด และต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน
ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 68 ลำเพลินได้อัปเดตความคืบหน้าผ่านเพจ “ลำเพลิน วงศกร แกรมมี่โกลด์” ระบุว่า ศาลได้ตัดสินสั่งจำคุกคู่กรณีเมาแล้วขับ 3 ปี ไม่รอลงอาญา โดยจำเลยรับสารภาพ จึงลดโทษเหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน
ลำเพลิน วงศกร ยังเผยความรู้สึกว่า ตนยินดีให้ความช่วยเหลือครอบครัวคู่กรณี เนื่องจากมีลูกน้อย เพื่อให้ครอบครัวไม่ต้องกังวลขณะรับโทษ พร้อมฝากเป็นบทเรียนสังคมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตตนเองและผู้อื่น #เมาไม่ขับ