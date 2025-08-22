‘ดิว ปิ่นกมล-แม่ก้อย’ แจงปม ‘ออม กรณ์นภัส’ ร่ำไห้ในงานแฟนไซน์ที่จีน ยันช่องดูแลศิลปินเต็มที่
หลังจากที่มีภาพของนักแสดงชื่อดัง ออม กรณ์นภัส ร้องไห้ขณะไปร่วมงานแฟนไซน์ที่เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยสาเหตุเกิดจากโดนผู้จัดงานเทกะทันหัน และยังมีการแอบขายตั๋วเบเนฟิตเพิ่มหน้างานโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการอัพราคาตั๋ว ทำให้งานล่าช้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้ออมและแม่ก้อย นฤมล ถึงกับร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งก็ได้มีการส่งรถมารับออกจากงานดังกล่าว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านทางช่อง 3 ได้ออกมาร่อนจดหมายชี้แจงว่าจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยจะให้ทางผู้จัดงานเป็นผู้ชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
ขณะที่ทางผู้บริหารของช่อง 3 คุณ ดิว ปิ่นกมล ได้ชี้แจงผ่านสตอรี่ไอจีว่า “จากเหตุการณ์งาน ORM FULL MOON Changsha ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางนี้นะคะ ทางผู้จัดงานได้เข้ามาเสนองาน ผ่านการพิจารณาตามระบบขั้นตอนของทางช่อง เหมือนกับผู้จัดทุกบริษัท
ทั้งนี้ ทางทีมได้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทออร์แกไนซ์ที่เข้าร่วมงานกับทางผู้จัด ซึ่งได้รับการยืนยันเป็นเอกสาร และได้ผ่านการยืนยันจากผู้จัดที่ให้ความมั่นใจกับเรา ว่าเป็นทีมที่ทำงานไว้วางใจได้ และจะไม่ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมาแน่นอน และจากการตรวจสอบรายชื่อก็ไม่ใช่บริษัทที่ทางช่องเคยร่วมงานด้วย และเคยมีปัญหาในอดีต มีการตรวจครบทุกขั้นตอน จึงได้ตกลงทำเอกสารสัญญา เพื่อร่วมงานกันต่อไป ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางไปถึง ได้มีการรายงานและปรึกษาแนวทางของทุกปัญหากันมาโดยตลอด เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที ท้ายนี้ทีมงานทุกคนผู้รับผิดชอบรู้สึกเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไว้ ณ ที่นี้ด้วย”
ต่อมาแม่ก้อย ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านสตอรี่ไอจีเช่นเดียวกันว่า “จากที่คุณแม่ได้เห็นข้อความของคุณดิว ที่ต้องออกมาอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับกระแสวิจารณ์ต้นสังกัด คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจ จึงอยากใช้พื้นที่นี้ เพื่ออธิบายถึงที่มาของการรับงานครั้งนี้
คุณแม่ขอเรียนว่า จุดเริ่มต้นของการรับงานครั้งนี้มาจากคุณแม่เอง ซึ่งไม่เคยมีอยู่ในแพลนของช่อง ซึ่งงานนี้คุณแม่และน้องต้องไปทำงานกับมหาลัยอยู่แล้ว เลยเป็นคนเสนอช่องว่าอยากจะรับงานนี้เอง โดยเป็นผู้ประสาน และได้แนะนำเอเจนซี่ที่เคยมีโอกาสร่วมงานด้วยหลายครั้ง โดยที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาใดๆ กับทางช่องและศิลปิน
ด้วยความเชื่อใจในเอเจนซี่ และเมื่อทำการตรวจสอบรายชื่อผู้จัดงานแล้ว ไม่ปรากฏว่าเป็นรายชื่อที่เคยมีปัญหามาก่อน จึงมีการตัดสินใจเลือกรับงาน ทางช่องได้ดูแลศิลปินอย่างเต็มที่และด้วยความรักมาโดยตลอด คุณแม่อยากจะขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังได้รับความเมตตาและการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเดิมค่ะ”