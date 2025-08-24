ชูษี เดินสายธรรมอโหสิกรรม คืนดีลูกสาว บูม รับจิตตกเสียใจหนักจนเคยคิดสั้น
หลังจากที่ตลกดัง ชูษี เชิญยิ้ม เคยไลฟ์สดประกาศตัดขาดลูกสาว บูม ชญาภา นักร้องลูกทุ่งสาวดาวรุ่งที่เกิดจากภรรยาเก่า นก วนิดา จนระยะเวลาก้าวผ่านสู่ปีที่6 ที่ตัดขาดความสัมพันธ์ จนฟ้าหลังฝนเป็นใจ เมื่อ ชูษี เฟดตัวเองออกจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรม ไปเป็นลูกศิษย์พระวัดดัง จนอโหสิกรรมอดีตความช้ำกับลูกสาว โดยมีหลานสาว น้องใบบุญ เป็นกาวใจคนสำคัญ ล่าสุดพร้อมหน้าพร้อมตาควงแขนคืนดี มาเปิดใจผ่านรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” กับพิธีกรตัวแม่ พี่หนูแหม่ม สุริวิภา กว่าจะมีวันนี้
ขอถามเหตุการณ์ย้อนไป6ปีที่ผ่านมา ทำไมถึงไลฟ์ตัดขาดกับลูกสาว?
ชูษี : เหตุการณ์วันนั้นก็เกิดจากความปัญญาอ่อน ไม่มีสติ
บูม: ได้เห็นคลิปตอนนั้นรู้สึกว่าแรง ปกติพ่อไม่เคยพูดมึงกูกับหนู มีวันนั้นเรารู้สึกผิดหวังมาก จริงๆอยากลบคลิปนั้นออกได้เพราะหนูมีแอคเค้าท์เค้า แต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยเอาไว้
ชูษี : ประจานพ่อมัน ความชั่วร้ายมันจะได้อยู่บนโลกใบนี้
ไม่ได้พูดคุย ตัดขาดกันนานแค่ไหน?
ชูษี : เค้านับ ผมไม่ได้นับ
บูม : 6 ปีค่ะ เชื่อมั้ยว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่ข้างหนูเลยเพราะว่าพ่อเค้าเป็นตลกมาเฟีย คือเค้าให้เลือกเลยว่าถ้ามี นก วนิดา มีบูม ก็ไม่มีเค้า แล้วตอนนั้นมีงานที่กลุ่มเราต้องทำด้วยกันเจ้าภาพเค้าจะเรียกงานซ้ำๆ ก็ไม่มีหนูเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
หนูรับมือยังไง เห็นว่าเครียดถึงเข้าโรงพยาบาล?
บูม : เครียดค่ะ เข้าโรงพยาบาล เหมือนมันผิดหวังมาก ผิดหวัง เสียใจกินก็ไม่ได้ คือนอนก็ไม่ได้สามวันติด ก็เลยตัดสินใจเข้าไปทำแบบทดสอบ แบบสอบถามโรงพยาบาลศรีธัญญา สรุปแล้วพยาบาลรีบโทรเข้ามาบอกว่าให้รีบเข้ามารักษามีคิวว่างอยู่ เพราะว่าอาการมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้ว พอเจอคุณหมอ คุณหมอบอกว่าโชคดีมากที่หนูค่อนข้างรู้ตัวเร็วและมีสติ ไม่ฆ่าตัวเองตายไปก่อน
ตอนนั้นมันมีคิดบ้างมั้ยกับการตัดสินใจฆ่าตัวตาย?
บูม : มีคิดค่ะ คิดว่าจะตายยังไงดี จะทำแบบไหนดี คิดว่าจะขับรถชนเลยดีมั้ย หรือว่ากินยาอะไรแบบนี้
ชูษี : มารผู้มีฤทธิ์ คือความคิดของเราเอง
แล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกันเลยหรอ?
บูม : หนูพิมพ์ข้อความ ส่งข้อความ เพราะโทรแล้วเค้าไม่รับ เค้าบล็อคเฟส บล็อคไลน์ ไปหาที่บ้าน เค้าอยู่นะคะแต่เค้าเห็นหนูเค้าวิ่งหนีหนู
มีใครช่วยประสานรอยร้าวในช่วง6 ปีที่ผ่านมา?
ชูษี : ไม่มีทาง ตอนนั้นอัตตาเต็มถัง เต็มจักรวาล แม้แต่พี่แอ๊ด คาราบาว ป๋าพยัพ คําพันธุ์ หลอกให้ไปเจอ พอพี่เห็นพี่เดินหนีเลย
ในระหว่างที่รักษาตัว รักษาใจแล้วเราอยากเจอพ่อมั้ย?
บูม : ช่วงแรกๆอยากเจอค่ะ อยากเจออยากเค้าไปขอโทษ แต่เรามีแต่ความช้ำใจกลับมา จนทุกคนบอกว่าไม่ต้องทำแล้ว เดี๋ยวปล่อยให้เวลามันดีขึ้นตอนนี้เราต้องรักษาใจของเราเองก่อน ไม่งั้นตัวบูมจะแย่
ทุกวันนี้จะต้องกินยารักษาตัวเองอยู่มั้ย?
บูม : ไม่ได้กินแล้วค่ะ ตั้งแต่มีน้อง ก็ปรึกษาหมอ หมอบอกว่าให้ลองดูไปก่อน เริ่มจากหยุดยาได้เราก็ค่อยๆ ห่าง แล้วก็หยุดได้ไปเลย
ในที่สุดก็ได้เจอหน้ากัน ได้อโหสิกรรมกัน?
บูม : คือหนูแอบถามพี่ปอ (ภรรยาใหม่) ว่าพ่อว่าไงบ้าง ที่หนูมีน้อง เค้าก็จะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเข้ามาเถอะพ่อเค้ารักอยู่แล้ว วันที่ไปหนูก็คิดในใจอยู่แล้ววันนั้นท้องก็โตใกล้จะคลอด พอเดินเข้าไปใกล้เค้าก็ยิ้มเลย เราก็เดินเข้าไปกอดซื้อพวงมาลัยไปขอโทษนะพ่อพ่ออโหสิกรรมให้หนูนะ เค้าบอกว่าเค้าไม่ได้โกรธอะไรแล้ว เพราะอโหสิกรรมนานแล้ว หนูว่าหลวงตามีส่วนเยอะมาก เพราะว่าก่อนที่หนูจะขอโทษครั้งนั้นหนูขอโทษบ่อยมาก ผลักบ้างเดินหนีบ้างให้ออกไป