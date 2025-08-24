ธงธง เปิดใจเหตุขับรถชน ยันไม่ได้เมา เคาะฤกษ์บวช 7 วัน อุทิศเจ้ากรรมนายเวร
ตกเป็นข่าวใหญ่โต สร้างความตกใจให้กับเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง สำหรับกรณีตลกอารมณ์ดี ธงธง มกจ๊ก ประสบอุบัติเหตุ ชนกับรถจักรยานยนต์ คนขับบาดเจ็บสาหัส จนคนตีความว่าเมาแล้วขับเกือบพรากชีวิตคู่กรณี ล่าสุดเปิดใจอีกครั้งผ่านรายการดัง “โต๊ะหนูแหม่ม” ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข23 กับพิธีกรตัวแม่ “พี่หนูแหม่ม สุริวิภา” อัปเดตคดีความ พร้อมเคลียร์คิวงานละครซิทคอม บวช7วันเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กรรมเจ้ากรรมนายเวร
ย้อนถามถึงเหตุการณ์ข่าวใหญ่ประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนจักรยานยนต์คู่กรณี?
“ย้อนตอนเหตุการณ์นั้นหนูไปชนมอเตอร์ไซด์ ภาพที่หนูเห็นครั้งแรกหนูเป็นลมเลย หนูเป็นคนเห็นเลือดแล้วเป็นลม ภาพที่เราเห็นคือน้องเค้านอนจมกองเลือดอยู่ จนหนูเป็นลมไป คนที่เป็นไทยมุงก็มาช่วยหนู เอายาดมมาให้ดมจนหนูฟื้นขึ้นมา หนูก็สั่นไปหมด จนพี่ที่เป็นไทยมุงเค้าก็บอกว่าอย่าไปจับ น้องเค้าไปแล้ว หนูก็เป็นลมไปอีกรอบนึงเหมือนเราหน้ามืดค่ะ จนหนูนึกคิดมาได้ว่าหนูมีสร้อยคอที่มีแม่ชี บุญเรือน อยู่ในรถ หนูก็เลยรีบวิ่งไปจับสร้อยและก็อธิฐานตรงนั้น เค้าบอกว่าขอพรใครไม่ได้ให้มาขอพรแม่ชีบุญเรือน หนูก็เลยขอให้น้องมีชีวิตรอด ปลอดภัย เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี้ยมันเกิดได้ยาก คิดว่าน้องเค้ายังทำความดีได้มากกว่านี้ กับการต้องมาตาย อธิฐานจิต ถ้าน้องรอดขึ้นมาได้หนูจะบวช ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเค้า ขอบวชให้แม่ชีบุญเรือน 7 วัน อธิฐานจิตแล้วก็ท่องบทสวด และก็พาส่งโรงพยาบาล”
ภาพที่ออกมาคนตีความว่าเมาแล้วขับ จนเกิดอุบัติเหตุ?
“คนคิดไปแบบนั้นจริงๆ เพราะว่าหนูตื่นเต้นหนูให้สัมภาษณ์ หนูพูดอะไรไม่รู้เรื่อง หนูพูดวนไปวนมา ตั้งสติไม่ถูก ทั้งๆที่เราผ่านการปฏิบัติฝึกจิตมา คือหน้างานทำให้รู้เลยว่าเราด้อยมาก”
ตอนนี้อาการคู่กรณีของเราเป็นยังไงบ้าง?
“ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเค้าบาดเจ็บมาก เพราะเราเห็นเลือดออกมาเยอะมาก อาการก็เป็นไปตามที่คนแถวนั้นเค้ามอง เราก็ตอบคำถามตำรวจไม่ได้ ตำรวจก็ถามว่าคุณธงธงเมาหรือเปล่าครับ ขอตรงแอลกฮอลล์ได้มั้ย หนูก็บอกตรวจได้เลย หนูเป็นคนไม่ดื่ม ตำรวจก็บอกว่าตรวจต่อหน้านักข่าวได้มั้ย หนูก็บอกว่าตรวจได้เลยต่อหน้านักข่าว ภาพข่าวก็เลยออกมา ตอนนี้น้องออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์น้องก็ออก ขาน้องใส่เหล็ก มีแผลช่วงแขน และช่วงกรามที่ต้องผ่าตัด ประกันก็ดูแลทั้งหมด”
ยกเป็นอุทาหรณ์ไว้เตือนใจเราได้เลย?
“ใช่ค่ะ ทำให้เราตระหนักได้ว่า 1.ขับรถเร็วไม่ได้ อุบัติเหตุแน่นอน 2.ขับรถช้าอย่างหนูก็ไม่ได้ สิ่งเดียวที่ต้องมี คือมีสติ ไม่ว่าคุณจะขับช้าหรือเร็วคุณต้องมีสติ ข้างในมันขวัญกระเจิงไปหมด มันกลัวไปหมด กลัวว่าคนนึงต้องมาตายเพราะเรา หนูไม่โอเค”
แล้วมีฤกษ์สำหรับวันบวชหรือยัง?
“วันที่25 ธันวาคมนี้ค่ะ คือบังเอิญหนูได้เรียนพระธรรมกับน้องกิ๊ก มยุริญด้วย ที่วัดพระมหาธาตุ แล้วคอร์สนี้เค้าจะมีเข้ากรรมฐานอยู่แล้ว 7 วัน ไหนๆหนูก็ต้องไปเข้ากรรมฐานอยู่แล้ว เลยถือโอกาสบวชเลย เป็นโอกาสที่ดีเลย”
พอกัลยาณมิตรอย่าง กิ๊ก มยุริญ ทราบว่าเราจะบวชเค้าว่ายังไงบ้าง?
“ดีใจเลย เค้ารีบจัดการให้เลยว่าต้องทำยังไง หาให้เลย น้องกิ๊กเค้าไม่อยากให้หนูสึกด้วยซ้ำ”