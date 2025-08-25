ซีรีส์-ละครไทยที่สุดยอดนิยม บนเวที FEED X KHAOSOD AWARDS 2025
เมื่อ ซีรีส์–ละครไทย กำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการบันเทิง จากความคุ้นเคยกับสูตรสำเร็จรักดราม่า ครอบครัวน้ำตาท่วมจอ วันนี้ผู้ชมกลับได้เห็นมิติใหม่ๆ ของคอนเทนต์ ตั้งแต่ซีรีส์วาย แอคชั่น สืบสวน แฟนตาซี ไปจนถึงเรื่องราวร่วมสมัยที่สะท้อนสังคมมากขึ้น
และความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้อยู่แค่บนจอทีวีอีกต่อไป แต่ขยับเข้ามาอยู่ในมือผู้ชม ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกและโซเชียลมีเดีย จนวิธีวัดความนิยมก็เปลี่ยนจากเรตติ้งทีวี มาเป็นยอดวิว ยอดแชร์ และกระแสแฮชแท็กที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวาง
ซึ่งในงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 ก็ต้องการสะท้อนพลังของซีรีส์-ละครไทยในยุคใหม่ ซีรีส์ที่สามารถเข้าถึงหัวใจผู้ชมได้ทั้งในและนอกประเทศ
รายชื่อผู้เข้าชิงปีนี้เต็มไปด้วยผลงานที่พิสูจน์ความหลากหลายของวงการ ไม่ว่าจะเป็น “GELBOYS สถานะกั๊กใจ” ซีรีส์วายที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ซับซ้อนของวัยรุ่นยุคใหม่, “คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์” ที่ปลุกเสน่ห์ละครย้อนยุคให้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง, หรือจะเป็น “Mad Unicorn สงครามส่งด่วน” ที่พลิกโฉมสู่ดราม่าสุดเข้มข้นบน Netflix
ด้านแนวรหัสคดี ระทึกขวัญ อย่าง “Leap Day วันแก้ตาย” บอกเล่าถึงคำสาปที่จะพรากคนที่พวกเขารักไป หรือดราม่า–แฟนตาซี “ข้ามฟ้าเคียงเธอ (The Next Prince)” ก็สร้างกระแสทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ “กี่หมื่นฟ้า (Your Sky Series)” และ “ปิ่นภักดิ์ The Loyal Pin” ก็ตอกย้ำพลังของคู่จิ้นและเรื่องราวรักที่ตราตรึงใจผู้ชมอย่างต่อเนื่อง
ปิดท้ายด้วย “สายรหัสเทวดา (Perfect 10 Liners)” ซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวมิตรภาพและความรักในมุมที่แฟนๆ ไม่เคยเห็นมาก่อน
ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า ซีรีส์ไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงละครหลังข่าว แต่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อมโลกของผู้สร้างกับคนดู และกำลังก้าวไปอีกขั้นอย่างแท้จริง
ใครคือที่สุดในใจคุณ! ร่วมโหวตได้ที่ FEED X KHAOSOD AWARDS 2025
โหวตได้ตั้งแต่ 00.00 น. คืนนี้ – 8 กันยายน 2568 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผ่าน 2 ช่องทาง
1.โหวตผ่าน http://khaosod.co.th
2.โหวตผ่าน LINE TODAY POLL
แล้วพบกัน 13 กันยายนนี้ ณ Paragon Hall สยามพารากอน