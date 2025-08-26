สรุปดราม่าเดือด ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ บุปผาราตรี ‘ต้อม-พิง-ปอนด์’ ฟาดกันฉ่ำ
กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดของวงการภาพยนตร์ไทย กับเรื่องราวการรีเมคตำนานภาพยนตร์ดัง “บุปผาราตรี” ที่เคยโด่งจากฝีมือการกำกับของ ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค กับล่าสุด บุปผาราตรีเวอร์ชั่นใหม่ของค่าย Be On Cloud ที่ทำให้เกิดกระแสดราม่าอยู่ตอนนี้ โดยจะมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ค่าย Be On Cloud ได้มีการแถลงข่าวจับมือผู้กำกับคนดัง พิง ลำพระเพลิง ประกาศปลุกตำนานหลอน บุปผาราตรี2025 ในชื่อ “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล” โดยมีนักร้องสาว วี วิโอเลต และ เจษ เจษฎ์พิพัฒ เป็นนักแสดงนำ ร่วมด้วย ป๋อมแป๋ม นิติ และ สตาร์บัคส์ พงศ์พิชญ์
ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บุปผา” (Buppha The Movie) และได้มีการเปิดตัว 5 นักแสดงหลัก อาโป ณัฐวิญญ์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, อิงฟ้า วราหะ, ฟรีน สโรชา และ แจ๊ส ชวนชื่น เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวนักแสดงเกือบยกเซ็ต
ประเด็นดราม่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ผู้กำกับดัง ต้อม ยุทธเลิศ ได้ออกมาโพสต์เดือดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจักรวาลของหนัง “บุปผาราตรี” แต่ผู้เดียวบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะรีบูตหรือรีเมก มีเพียงครั้งเดียวที่อนุญาตให้ไปทำใหม่คือละครเวที “บุปผาราตรี The musical’ ที่ขอลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมทั้งเผยว่า บุปผาราตรี ในรูปแบบภาพยนตร์ที่ถูกต้องนั้น จะเป็น “Buppha in New York” หรือ “บุปผาราตรี5” ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาบท ซึ่งยุทธเลิศยังคงอยู่ในตำแหน่ง เขียนบท-กำกับภาพยนตร์ และ เป็นเจ้าของจักรวาลบุปผาแต่ผู้เดียวเช่นเดิม ใครคิดจะเคลมขอให้หยุดทันที
ด้าน ปอนด์ กฤษดา เจ้าของค่าย Be On Cloud ก็ไม่รอช้าได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง X โดยมีข้อความว่า ในชีวิตไม่เคยมีครั้งไหนที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ชอบให้ใครมาละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับโปรเจคที่ต้องทำการขออนุญาตใช้สิทธิ์ ได้ทำสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ์ในชื่อเรื่องและเค้าโครงเรื่องอย่างเป็นทางการและได้ชำระเงินค่าตอบแทนในการใช้สิทธิ์ถึงบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์โดยตรงแต่แรกเริ่ม และมีหลักฐานในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ก่อนที่ ค่าย Be On Cloud บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ก็ได้ร่อนแถลงการณ์ถึงดราม่าดังกล่าวว่า โครงการภาพยนตร์ “บุปผา (Buppha)” ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในการซื้อเรื่องและเค้าโครงเรื่องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรกับ บริษัท ฟิล์มรีพลับบลิค จำกัด ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยสัญญาดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ
กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ประเด็นสําคัญ ทั้ง เรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนว่า “ไม่ใช่ภาคต่อ” นั้น บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่า ภาพยนตร์บุปผาจะถูกนําเสนอในฐานะภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นใหม่โดยสมบูรณ์ และไม่ใช่ภาคต่อ (Sequel) ของภาพยนตร์ “บุปผาราตรี” แต่อย่างใด เป็นเพียงการนําแรงบันดาลใจจาก “ชื่อและเค้าโครงเรื่อง” ที่ได้รับอนุญาต มาตีความและ สร้างสรรค์ผ่านมุมมองของผู้กํากับและทีมงานชุดใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดําเนินการออกแบบอัตลักษณ์ของภาพยนตร์ขึ้นใหม่ทั้งหมด รวมถึงการใช้ตัวอักษร (ฟอนต์) ของชื่อเรื่องที่แตกต่างจากต้นฉบับอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนและเป็นการให้เกียรติผลงานดั้งเดิม ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงจะไม่นําลักษณะตัวหนังสือแบบเดียวกับบุปผาราตรีทั้ง 4 ภาค มาใช้ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่มีการนําเอกสารซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางธุรกิจ อันเป็นสัญญาฉบับเก่าที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว มาเผยแพร่สู่สาธารณะนั้นไม่ใช่สัญญาฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อโครงการนี้ ซึ่งการกระทําในลักษณะดังกล่าวซึ่งมีเจตนาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพื่อปกป้องสิทธิ์ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หลังจากนั้น ต้อม ยุทธเลิศ ก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งถึง แฟนตัวจริงของบุปผาราตรีทั่วโลก หลังจากที่ประกาศเตือนนักเคลมหน้าใหม่ไป แต่ผลที่ได้คือถูกหาว่าไม่เป็นมืออาชีพ และถูกขู่ฟ้อง เพราะอ้างว่าได้ถือลิขสิทธ์บุปผาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
ก่อนที่จะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ให้ฟังว่า ย้อนกลับไปสักปีกว่า พิง ลำพระเพลิง โทร.มาหาตนขอใช้ชื่อบุปผาราตรีเฉยๆ จะคิดเงินเท่าไหร่ ซึ่งก็ได้ถามกลับไปว่าทำไมไม่คิดใหม่ โดยได้รับคำตอบว่า ถ้าคิดใหม่นายทุนจะไม่ให้เงิน ด้วยความที่เห็นว่าเป็นเพื่อน และคงลำบาก ก็เลยเซ็นให้ไปใช้ได้ในเวลาแค่ 2 ปีและมีข้อแม้ในสัญญาว่า หนังที่จะลงทุนจะ ชื่ออะไรก็ตามพิงต้องเป็นผู้กำกับเท่านั้น
หลังจากนั้นพักใหญ่พิงติดต่อมาอีกครั้ง บอกหนังยังไม่ได้เปิดกล้องเพราะทุนเดิมไม่พอเพิ่งขอทุนใหม่ได้ แต่นายทุนใหม่ขอแก้ไขสัญญาคือขอใส่ชื่อตัวเองต่อท้ายชื่อนายทุนเดิมในการถือครองสิทธิ์ร่วมกัน ด้วยความสงสารเพื่อนก็ยินยอมเซ็นให้ใหม่อีกครั้ง โดยไม่ได้เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์เพิ่มแต่อย่างไร หลังจากนั้น มีการเปิดตัวหนังอันยิ่งใหญ่ นักเคลมหน้าใหม่นั่งคู่ผู้กำกับพิงแต่ไร้ซึ่งชื่อ นายทุนเดิมผู้ถือลิขสิทธ์ร่วม และไร้ซึ่งการสื่อสารให้ชัดเจนตามในสัญญาว่า หนังบุปผาราตรี มาลีรัตติกาล ไม่ใช่ภาคต่อบุปผาราตรีของยุทธเลิศ แต่ก็ไม่ว่าอะไร เพราะเพื่อนยังคงเป็นผู้กำกับอยู่
แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ มีคนส่งข่าวมาให้ นักเคลมหน้าใหม่ได้ออกข่าวเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่ เปลี่ยนนักแสดงใหม่ โละทิ้งเรื่องเก่าและไม่เอาผู้กำกับคนเก่าอย่างพิงกำกับ ต้อมบอกว่า นี่คือสิ่งที่รับไม่ได้ และรู้ว่าพิงเป็นคนดี แดีจนไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้ และนั่นคือเหตุให้ต้อง ออกมาเตือน แต่กลับขู่จะฟ้อง และหากจะเลือกทางนี้ ก็พร้อมที่จะจัดให้
ก่อนจะเตือนอีกครั้งว่า ให้กลับไปอ่านสัญญาที่ถืออยู่ให้ดี เพราะตั้งแต่ที่เอาพิงออกก็ได้ทำผิดสัญญาฉบับนั้นไปเรียบร้อยแล้ว สัญญานั้นถือเป็นโมฆะ และไม่ใช่สัญญาที่ถูกต้อง และตนผู้อนุญาตมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้ และนับจากนี้ ไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อบุปผาอีกต่อไป แล้วถ้าดึงดันจะใช้ชื่อบุปผาต่อ ไม่ว่าจะเป็น บุปผา-อะไรก็แล้วแต่ เตรียมรับหมายศาลและเงินประกันตัวไว้ได้เลย และไม่ว่าใครก็ตาม ที่แชร์ข้อความ อันเป็นเท็จต่อ ก็จะสอยหมด คุกมีที่ไว้ให้คนไม่รู้สี่รู้แปดเสมอ
จากนั้น ปอนด์ กฤษดา ก็ได้โพสต์ความรู้สึกผ่าน X อีกครั้ง ถึงกรณีดังกล่าวว่า พวกเราตั้งใจดี และเต็มที่ทุกคน เราเคารพทุกอย่างทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง ‘บุปผาราตรี’ เชื่อเสมอว่าตำนานคือสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีก สิ่งที่เราทำได้คือการนำแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่นั้นมาตีความในมุมมองของเรา เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมา
นี่คือเหตุผลที่ทีมงานตัดสินใจตีความและเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้รับสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่จริงๆ ที่ยังคงมีจิตวิญญาณเดิมที่เรารักและเคารพ โดยไม่ไปกระทบต่อความทรงจำที่ดีที่ทุกคนมีต่อต้นฉบับการใช้ชื่อ ‘บุปผา’ ก็เช่นกัน สำหรับตนและทีม นี่คือภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นใหม่จากกลุ่มคนที่มีศรัทธาในหนังไทย และเป็นแฟนตัวยงของ ‘บุปผาราตรี‘ มาก่อน
ทั้งนี้ประเด็นดราม่าดังกล่าวขยายวงกว้างมากขึ้นเมื่อ แอ็กเคานต์ชื่อ ผู้กำกับเลว ใน X ได้ออกมาโพสต์ข้อความการสนทนาระหว่างบุคคลต่างๆ ไว้เป็น EP. ดังนี้
EP1 #บุปผา เป็นบทสนทนาของบุคคลชื่อ แจ๊ส, ดาว, ยุทธ และ แจง ซึ่งแจ๊สบอกว่า ว่าแล้วมันแปลกๆ ไม่เห็นพิงในกอง จากนั้นดาวบอกว่า พิงน่าสงสาร ยุทธจึงถามต่อว่า ทำไมพิงไม่ได้กำกับ และแจงตอบว่า ไม่รู้เลย ก่อนที่แจ๊สจะบอกว่า ถ้ารู้ว่าพิงไม่ได้กำกับตนก็จะไม่เล่น ยุทธจึงบอกว่าแต่ชื่อของแจ๊สเป็นผู้อำนวยการสร้าง และแจงบอกว่า เขาไปใส่เอง ไม่ได้บอกเรา
EP2 #BupphaTheMovie เป็นบทสนทนาของ ยุทธที่ถามพิงว่า เกิดอะไรขึ้น ซึ่งพิงบอกว่า ตนไม่ได้กำกับแล้ว ซึ่งยุทธได้ถามต่อว่า นี่เขารู้รึเปล่า ไม่มีพิงหนังไปต่อไม่ได้ ซึ่งพิงบอกว่า เขาบอก หนังไปต่อได้โดยไม่ต้องมีพิง ซึ่งพิงยังบอกให้ยุทธใจเย็นๆ มีอะไรให้ตนช่วยไหม และยุทธสวนกลับว่า จะช่วยอะไรได้ โดนขนาดนี้ยังไปกดไลก์อยู่เลย
จากนั้น พิง ลำพระเพลิง ได้แชร์ข้อความดังกล่าวของ ผู้กำกับเลว พร้อมตอบโต้เรื่องนี้ว่า สาบานด้วยชีวิตของตน ชีวิตเมีย ชีวิตลูก ถ้าตนพูดสิ่งที่เห็นในโพสต์นี้แม้แต่คำเดียว ให้ตายทั้งโคตร ใครก็ตามที่กุเรื่องนี้ขึ้นมา กล้าไปวัดพระแก้ว ไปสาบานด้วยชีวิตลูกของตนที่เหลือมั้ย
และข้อความถึงผู้กำกับเลว ว่า ตนไม่ได้อัดเสียงที่คุยกันเอาไว้ ไม่คิดร้ายกับใครขนาดนั้น เราคุยกันที่หน้าบ้านที่มีกล้องวงจรปิด กำลังติดต่อเขาอยู่ และฟังนะ เขียนบทมาสามสิบปี สิ่งที่จะทำต่อไปคือ จะไปหาตำรวจไซเบอร์ มีเบอร์อยู่ในเครื่องนะ ถ้าเสียงจากกล้องวงจรปิดไม่ชัดพอ จะไปขอเสียงจากตำรวจไซเบอร์ ถ้าฟังอีก ตนจะไปกราบเท้าขอออกรายการโหนกระแส ถ้าแน่จริงว่าไม่ได้โกหกมาเจอกันได้ พร้อมกับช่วยกันแชร์ให้ถึงโหนกระแสด้วยนะทุกคน
ด้าน ผู้กำกับเลว ใน X ก็ตอบโต้เรื่องนี้ทันทีว่า… “งานด่วน แอดมินขอตอบแทนนะคะว่า ผู้กำกับเลวพร้อมออกโหนกระแสค่ะ ถ้านัดโหนกระแสได้แล้วโทร.ไปหาเขาได้เลยค่ะ”
จากนั้นก็ได้โพสต์ข้อความใน EP3 #BupphaTheMovie ต่อทันที โดยระบุว่า มาแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนละ ชัดเจนว่าคือศัตรู ผู้สมคบคิดกับนายใหม่ร่วมกันฉ้อโกงตนตั้งแต่แรก งั้นให้พานายใหม่มารายการด้วย ตนอยากเจอ แล้วการที่ดึงลูกตนที่เสียไปเข้ามาเกี่ยว หลังจบรายการ ต้องกราบขอโทษเขาต่อหน้า ไม่งั้นจะกระทืบให้จมดิน
ด้าน พิง ก็ได้ลบข้อความที่โพสต์ไปก่อนหน้านั้น ก่อนที่จะเปิดความในใจอีกว่า ตนไม่อยากจำสิ่งที่ไม่สบายใจ ขอโทษที่โพสท์ให้รวมคนมาเกลียดในสิ่งเดียวกัน ที่เหลือเป็นเรื่องของกฏหมาย แต่ยังรับสมัครรวมคนที่รักในสิ่งเดียวกันอยู่นะ และล่าสุดก็ได้มีการโพสต์ภาพของตนเอง พร้อมด้วย อาโป และ เจษ 2 นักแสดงจาก บุปผา พร้อมบอกเล่าว่า “ทำงานที่เรารักกันเถอะขอบคุณที่เชื่อในความพิงครับ อาโป เจษฎ์ พระเอกของผม นอนน้อยแต่นอนนะ”
ขณะที่ทางเพจ Hollywood Thailand ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า “เเจ้งทราบ…. เรื่องสิทธิ์ตัวภาพยนตร์ลิขสิทธิ์”บุปผาราตรี” ภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนาน ทั้ง 2 ภาค เป็นของ Hollywood Thailand จากการซื้อลิขสิทธิ์มาจาก บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)”