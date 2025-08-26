บรรยากาศความสนุก เทศกาลดนตรีระดับโลก SUMMER SONIC BANGKOK 2025
เมื่อกรุงเทพให้กลายเป็นมหานครแห่งเสียงเพลง กับการกลับมาเป็นครั้งที่ 2 ของ SUMMER SONIC BANGKOK เมื่อ วันที่ 23-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ IMPACT CHALLENGER HALL 1-3 โดยมีคลื่นมหาชนจากทั้งไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่งานภายในฮอลล์ พร้อมประสบการณ์เหนือระดับ
เริ่มกันที่วันแรก เสียงเชียร์กระหึ่มเมื่อ HITGS ขึ้นเปิดเวทีหลักของวันแรก ทันทีที่ดนตรีเริ่มขึ้น พลังความสดใหม่และซาวด์ที่เต็มไปด้วยความไดนามิกได้ดึงผู้ชมเข้าสู่ “โหมดเฟสติวัล” อย่างเต็มตัว ต่อด้วยโลกเหนือจริงของ KIKUO ที่พาผู้ชมเข้าสู่ห้วงดนตรีเหนือจินตนาการ ผ่านซาวด์ล่องลอยและภาพวิชวลที่ซิงค์อย่างลงตัว จากนั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนโทนทันทีเมื่อวง BUS because of you i shine ขึ้นเวทีด้วยโชว์สุดพลังจากสมาชิกทั้ง 12 คน การร้องประสานเสียงที่หลากหลายผสมเข้ากับท่าเต้นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์กรุ๊ปสุดแน่นหนา
พลังความร้อนแรงยังต่อเนื่องกับการปรากฏตัวของ BAND-MAID ที่มาในชุดเมดสุดไอคอนิก แต่สิ่งที่ออกมาจากเวทีกลับเป็นซาวด์ร็อกจัดจ้าน เสียงกีตาร์และกลองที่กระแทกใจ ทำให้ทั้งฮอลล์ตกอยู่ในมนตร์สะกด ความคิ้วท์ภายนอกผสานกับความแข็งกร้าวของซาวด์ได้อย่างลงตัว พร้อมโซโล่กีตาร์และเบสที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ต่อด้วยโชว์จาก Creepy Nuts คู่ดูโอ้ระดับตำนานจากญี่ปุ่น การปรากฏตัวของ DJ Matsunaga เจ้าของสถิติโลกในการสแครชแผ่นเสียง และ R-Shitei แรปเปอร์ตัวท็อป ทำให้ฮอลล์ทั้งฮอลล์ลุกเป็นไฟ
เมื่อถึงคิวของ JVKE เสียงเปียโนอันอบอุ่นและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทำให้บรรยากาศทั้งฮอลล์กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบและความซึ้ง หลังจากความมันส์ต่อเนื่องมาตลอดวัน ผู้ชมหลายพันคนชูไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องแสงจนเกิดเป็น “ทะเลทองคำ” ที่งดงามสุดประทับใจ
และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เมื่อ Snow Man ขึ้นเวทีตรงเวลา 19:40 บรรยากาศในฮอลล์พลันเปลี่ยนไปทันที การเต้นที่สมบูรณ์แบบและพลังเสียงร้องที่ทรงพลังทำให้แฟน ๆ กรี๊ดสะท้านฮอลล์ พวกเขายังเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยการพูดภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างโมเมนต์แห่งความอบอุ่นจนมีแฟนหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ สำหรับ Snow Man การแสดงครั้งนี้คือ “ก้าวแรกสู่เวทีระดับโลก” อย่างแท้จริง
พลังถูกส่งต่อไปยัง 21 Savage ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจากแอตแลนตา เมื่อบีตแรกดังขึ้น ฮอลล์ทั้งฮอลล์ระเบิดออกด้วยเสียงเชียร์ ดนตรีฮิปฮอปอันเข้มข้นและสไตล์มินิมอลที่เฉียบคมทำให้พลังของเขาโดดเด่นแบบไร้ข้อกังขา ปิดท้ายค่ำคืนด้วยเฮดไลเนอร์ระดับตำนาน BLACK EYED PEAS เสียงอินโทรของ “I Gotta Feeling” ดังขึ้น ฮอลล์ทั้งฮอลล์กลายเป็นคลับขนาดยักษ์ที่สั่นสะเทือนด้วยเสียงกรี๊ดและเบสที่กระหึ่มไปทั่ว ผู้ชมกระโดดพร้อมกันราวกับคลื่นทะเล เสียงร้องประสานใน “Pump It” ดังกึกก้อง
และ SUMMER SONIC BANGKOK 2025: DAY 2 เริ่มต้นเปิดเวทีวันสุดท้ายด้วย ลำไย ไหทองคำ ศิลปินลูกทุ่งไทยรุ่นใหม่ที่สร้างความประทับใจให้แฟนเพลงจากทั่วโลก ด้วยเสียงร้องที่ผสมผสานเสน่ห์ของ ลูกทุ่งและหมอลำดั้งเดิม เข้ากับการเรียบเรียงแบบสมัยใหม่อย่างลงตัว พร้อมโชว์สุดพลังที่มาพร้อมชุดการแสดงตระการตาและทีมแดนเซอร์เต็มเวที ต่อด้วยการปรากฏตัวของ KickFlip บอยแบนด์น้องใหม่ 7 คนจากเกาหลีใต้ ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการท้าทาย ชุดการเต้นที่คมชัด เสียงร้องที่สดใส และเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สมบูรณ์แบบทำให้ผู้ชมทั้งฮอลล์ลุกขึ้นร่วมจังหวะตั้งแต่ช่วงต้นงาน ถ่ายทอดพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่อนาคต BE:FIRST บอยแบนด์ตัวแทนจากญี่ปุ่นผู้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกปรากฏตัวบนเวทีหลัก เสียงร้องเฉียบคม การเต้นที่สมบูรณ์แบบ และเสน่ห์ของซูเปอร์สตาร์ทำให้ผู้ชมทั้งฮอลล์สะกดสายตาตลอดโชว์
ต่อด้วยศิลปินไทย Jeff Satur ที่สร้างโมเมนต์สุดอบอุ่นในค่ำคืนนี้ เสียงร้องที่เต็มไปด้วยอารมณ์และท่วงทำนองที่ลุ่มลึก ทำให้ผู้ชมหลายพันคนส่องไฟสร้างภาพบรรยากาศราวกับ “ทะเลแห่งดวงดาว” ที่ตราตรึงใจ พลังยังคงต่อเนื่องกับการปรากฏตัวของ The Rose วงร็อกจากเกาหลีใต้ที่กำลังเติบโตบนเวทีโลก ดนตรีของพวกเขาเต็มไปด้วยความไพเราะและพลังดิบที่สร้างการเชื่อมโยงกับผู้ชมอย่างลึกซึ้ง เสียงร้องประสานจากแฟนเพลงทั่วทั้งฮอลล์ทำให้ช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยพลังของการรวมใจ และเสียงกรี๊ดดังลั่นทันทีที่ BABYMETAL ขึ้นเวที พลังของเสียงกีตาร์เมทัลและจังหวะดรัมที่หนักแน่น ผสานเข้ากับท่าเต้นแบบซิงโครไนซ์สุดสมบูรณ์แบบ ทำให้ทั้งฮอลล์ถูกพัดเข้าสู่ “เฮดแบงกิ้งโหมด” ในพริบตา
ต่อด้วย CHANYEOL จาก EXO ที่สร้างฟีลลิ่งอบอุ่นผ่านการพูดคุยเป็นกันเองกับแฟน ๆ ก่อนจะปล่อยโชว์ที่ผสมผสานทั้งการแร็ปและบัลลาดเข้าด้วยกันอย่างไร้ที่ติ ความหลากหลายและเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เสียงเชียร์ดังกึกก้องตลอดการแสดง ความร้อนแรงพุ่งสู่ขีดสุดเมื่อ Camila Cabello ปรากฏตัวบนเวที แค่เสียงอินโทรเพลง “Havana” ดังขึ้น ฮอลล์ทั้งฮอลล์ก็ลุกเป็นไฟ ต่อด้วย “Señorita” และเพลงฮิตระดับโลกอีกมากมาย พลังความสนุกแบบละตินแพร่กระจายไปทั่ว ทำให้ผู้ชมทั้งฮอลล์เปลี่ยนเป็นฟลอร์เต้นรำขนาดยักษ์ โมเมนต์ที่เธอลงจากเวทีเพื่อสัมผัสมือแฟน ๆ ทีละคน สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความใกล้ชิดที่ยากจะลืม
ปิดท้ายวันสุดท้ายของ SUMMER SONIC BANGKOK 2025 ด้วยเฮดไลเนอร์ระดับโลก Alicia Keys เสียงเปียโนอันทรงพลังของเธอเปิดอินโทรเพลง “If I Ain’t Got You” ทำให้ทั้งฮอลล์เงียบลงอย่างพร้อมเพรียง ราวกับเวลาหยุดนิ่ง เสียงร้องที่เต็มไปด้วยวิญญาณของ Alicia สะกดผู้ชมทุกคนในฮอลล์เมื่อเข้าสู่เพลง “Empire State of Mind” ภาพมหานครนิวยอร์กซ้อนทับเข้ากับค่ำคืนของกรุงเทพฯ สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงอันทรงพลัง และในจุดพีคของโชว์ MILLI ศิลปินหญิงไทยมากความสามารถปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษ จุดไฟเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ให้ดังกึกก้องทั่วฮอลล์
ไม่เพียงสร้างความทรงจำที่ยากจะลืม แต่ยังตอกย้ำให้เห็นว่า SUMMER SONIC BANGKOK คือเทศกาลที่สามารถเชื่อมผู้คนข้ามพรมแดนด้วยเสียงดนตรี ตอกย้ำให้เห็นว่า กรุงเทพฯ ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างแท้จริง ด้วยการรวมพลังของศิลปินระดับนานาชาติ ศิลปินเอเชีย และศิลปินไทยไว้บนเวทีเดียว เสียงดนตรีในครั้งนี้ไม่ได้เพียงสร้างความสนุกและความทรงจำ แต่ยังสะท้อน “พลังที่ไร้พรมแดน” ของดนตรีที่เชื่อมใจผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียว
การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของ Bangkok Connect ร่วมกับ Paradise E&A และ Creativeman Productions โดยมี CI Showbiz ร่วมเป็น Official Local Partner ทำให้ SUMMER SONIC BANGKOK 2025 แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการเทศกาลดนตรีเอเชีย