‘นก อุษณีย์’ เตรียมวิวาห์ผู้ประกาศข่าว ‘ม่วย นิธิตรา’ ปลายปีหน้า มั่นใจคือคนที่อยากใช้ชีวิตที่เหลือด้วย
เรียกว่านับวันความหวานยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ สำหรับคู่รักของนักแสดงสาว นก อุษณีย์ และผู้ประกาศข่าวคนเก่ง ม่วย นิธิตรา ที่มีโมเมนต์หวานมาเสิร์ฟแฟนๆ ในโซเชียลกันอยู่ตลอด ล่าสุดนก มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว K SHORTS (เค-ช๊อต) ซีรีส์แนวตั้ง ที่จะพลิกโฉมการชมละครไทย สู่ยุคของ Micro Drama ณ บริเวณ ชั้น 1 CHANG CANVAS One Bangkok Forum ก็ได้เล่าถึงโมเมนต์วันเกิดของหวานใจที่ผ่านมา ที่สาวนกแอบเซอร์ไพรส์พาสาวม่วยไปเที่ยวเมืองเฉิงตู ประเทศจีน พร้อมยังเผยถึงงานในวงการบันเทิง หลังจากที่เจ้าตัวห่างหายไปนาน
“จริงๆ ละครก็ไม่ได้หายไปไหนนานมากขนาดนั้น มีแบบว่าไปรับเชิญแต่คนอาจจะไม่ได้ดู แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์แนวตั้งอาจจะเป็นมิติใหม่”
หายไปนานแค่ไหน?
“3-4 ปีมั้ง แต่อย่างที่บอกมันมีรับเชิญประปราย แต่คนอาจจะไม่ได้เห็น แต่พอมาเล่นละครแนวตั้งก็ต้องปรับเยอะเหมือนกัน เพราะว่าไม่ถนัดเลยแต่ก็รู้สึกดี พอถ่ายแนวตั้งเราก็ผอมดี ไม่ต้องลดน้ำหนักเยอะ”
เคยได้ดูที่เป็นซีรีส์แนวตั้งบ้างไหม?
“ดูบ้างค่ะ ก็จะอารมณ์แบบไถไปเจออะไรอย่างนี้ แล้วรู้สึกว่าอะไรเนี่ยเรื่องผัวๆ เมียๆ แต่พอดูไปดูมา เอ้าติดเฉย แล้วก็อยากจะลุ้นไปถึงตอนจบ มันก็เป็นเสน่ห์ของละครแนวตั้ง”
เรื่องของการปรับตัวมันยากไหม?
“ถ้าเป็นเรื่องของการแสดงมันเหมือนกันอยู่แล้ว ต่างกันนิดหน่อยตรงที่น้อยลง คนเล่นน้อยลงก็จะเหนื่อยขึ้น บทก็จะเยอะขึ้น แล้วก็มันจะกระชับ มันจะไม่มีการมาปูเนื้อเรื่อง มันก็จะเข้มข้นเลยทันที ถ้าเป็นดราม่าก็จะมีแต่ดราม่าที่เข้มข้นเลย แล้วเรื่องของการเล่นมือไม้อะไรมันก็จะน้อยลง เพราะด้วยความที่จอมันแคบ เราปรับได้ค่ะ”
ก็จะได้มีเวลาไปใช้ชีวิตเพิ่ม?
“จริงๆ ก็ใช้ชีวิตมาสักพักแล้ว เราก็เห็นแล้วล่ะว่า วงการละครมันน้อยลงแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นด้วย หลายคนอาจจะไม่ทราบ เราก็ไม่ค่อยได้อัพเดตชีวิตส่วนตัวในโซเชียลด้วย”
หลังจากที่เราไม่ได้รับงานละครบ่อยตอนนี้เราไปทำอะไรบ้าง?
“ตอนนี้นกก็ช่วยงานอยู่ที่ช่องท็อปนิวส์ก็มีหลายๆ โปรเจกต์ (ไม่ได้เป็นงานละครแต่เป็นรายการ?) ประมาณนั้น”
เรื่องความรักเป็นไงบ้าง?
“แฮปปี้มาก ไม่อยากพูดเดี๋ยวจะมองบนกันหมด (หัวเราะ)”
ล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดหวานใจมา เซอร์ไพรส์อะไรบ้าง?
“เราก็จัดทริปลาพักร้อนหนึ่งอาทิตย์ ไปเที่ยวที่ต่างประเทศ เพราะว่าเขาทำงานหนักมาทั้งปี แล้วเวลาอ่านข่าวต้องใช้สมองเยอะ เขาก็แฮปปี้ เขาไม่ค่อยมีเวลา (ไปที่ไหน?) เฉิงตู
มีของขวัญพิเศษมาเซอร์ไพรส์ไหม?
“ทุกวันมันพิเศษอยู่แล้ว (ยิ้ม) จริงๆ เรามีให้การ์ดแล้วก็มีแพ็กเกจทัวร์ที่เป็นไพรเวททัวร์ ก็เซอร์ไพรส์ ก็ไปกันสองคน”
คบกันมากี่ปีแล้ว?
“ที่เป็นแฟนกันกำลังจะ 2 ปี แต่รู้จักกันมาครึ่งชีวิตแล้วค่ะ”
แต่งเลยไหม?
“ปีหน้าค่ะ แพลนแล้ว (ได้ฤกษ์ได้วันหรือยัง?) ได้แล้วแต่เดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกัน ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะบอก”
โมเมนต์ตอนขอแต่งงานเป็นยังไงบ้าง?
“ยังไม่ได้ขอเป็นทางการแต่ว่าเราคุยวัน ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว เพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องคุยแล้ว เรามั่นใจว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลือกับคนนี้”
เราวางแผนอนาคตชีวิตยังไงบ้าง?
“นกก็อยากไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีที่ๆ เราอยากไปอยู่ วางแผน ตอนนี้ก็เริ่มสร้างบ้านที่จะอยู่ด้วยกันตอนเกษียณ เรียกว่าบ้านพักคนชราดีกว่า (หัวเราะ)”
แพลนเกษียณช่วงอายุเท่าไหร่?
“จริงๆ ก็น่าจะใกล้แล้วมั้ง (ยิ้ม) จริงๆ งานแสดงก็ยังรับบ้างแต่อาจจะน้อยลง อายุสัก 55 อะไรอย่างเนี้ย อยากไปอยู่ต่างจังหวัด”
อย่างตัวเขาก็ต้องหยุดงานเพื่อที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันเลยไหม?
“เขาก็มีความฝันที่อยากจะทำงานฝ่ายกฎหมาย อยากเป็นผู้พิพากษา ก็เร่งสอบอยู่”
ความหวานของเราสองคนหวานแค่ไหน?
“ก็หวานพอกันนะ แต่เขาคลั่งรักกว่า”
อะไรที่ทำให้พี่นกมั่นใจว่าคนนี้แหละที่อยากจะใช้ชีวิตด้วย?
“ถ้าเจอแล้วเดี๋ยวตัวเองก็รู้ เดี๋ยวมันรู้เอง”
หลายคนอยากรู้เรื่องการข้ามผ่านคำวิจารณ์เรื่องความรัก ผ่านมาได้ยังไง?
“อุ้ย ไม่มีผลเลย เพราะว่าเรามีความสุขมาก เราก็เลยไม่ได้เก็บเอาพลังลบพวกนั้นมาใส่ใจ มีความสุขมาก รักกันมาก เข้าใจกันดี”
จะประกาศงานแต่งตอนไหน?
“มันมีวันแล้วเพียงแต่ขอให้ถ้าไม่มีอะไรที่ติดขัดแล้วไม่ได้เลื่อน ก็จะบอกอีกที (เดือนไหน?) “ปีหน้า ปลายปี (รออีก 1 ปี) ใช่”