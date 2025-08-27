นักร้องสาว เทย์เลอร์ สวิฟต์ ประกาศข่าวดี หมั้นกับแฟนหนุ่ม ทราวิส แล้ว

นักร้องสาว เทย์เลอร์ สวิฟต์ ประกาศข่าวดี หมั้นกับแฟนหนุ่มนักกีฬา ทราวิส แล้ว
ทำเอาแฟนคลับเป็นปลื้ม ระหว่างที่นักร้องสาวชื่อดัง เทย์เลอร์ สวิฟต์ กำลังโปรโมตอัลบั้มใหม่ The Life of a Showgirl ก็ปล่อยภาพเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการประกาศหมั้นกับแฟนหนุ่ม ทราวิส เคลซี นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล ผ่านทางอินสตาแกรม
โดยเผยภาพ สวมแหวนเพชรเม็ดโต พร้อมสวมกอดกันอย่างอบอุ่น พร้อมข้อความว่า “Your English teacher and your gym teacher are getting married” หรือ “ครูสอนอังกฤษกับครูพละของคุณกำลังจะแต่งงานกัน” ที่ก็มีคนเข้าไปกดไลก์หลักล้านในเวลาเพียงไม่กี่นาที
เทย์เลอร์ ยังได้โพสต์เอ็กซ์แจ้งข่าวดีให้กับแฟนๆ โดยดึงเอาท่อนในเพลงดังอย่าง “It’s a love story, baby, she SAID YES” มาโพสต์ด้วย
Travis Kelce (ทราวิส เคลซี) เป็นนักกีฬา อเมริกันฟุตบอลมืออาชีพ ของทีม Kansas City Chiefs ของ National Football League ตำแหน่ง ไทต์เอนด์ (Tight End) ซึ่ง เป็น ตำแหน่งสำคัญ ของทีม เขาเกิดที่รัฐโอไฮโอ ในปี 1989 เช่นเดียวกับเทย์เลอร์
โดยมักได้เห็นภาพของทั้งคู่ที่ต่างเวียนกันไปให้กำลังใจอีกฝ่ายถึงขอบเวที และขอบสนาม ซึ่งเราก็ได้เห็นสาวเทย์เลอร์ นั่งอยู่ที่ โซน VIP กับแม่ของเขาอยู่เสมอๆ