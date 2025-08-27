‘เต๋อ-ใหม่’ ลุ้นวิวาห์ปลายปีนี้ ตื่นเต้นหลังได้ลองชุดแต่งงาน ลั่นมีเซอร์ไพรส์เพียบ!
นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา ควงหวานใจ เต๋อ ฉันทวิชช์ มาร่วมงาน รอบกาล่า “ผีใช้ได้ค่ะ” ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงฤกษ์งานวิวาห์ ที่ทั้งสองคอนเฟิร์มแล้วว่าลุ้นจัดงานแต่งปลายปีนี้และยังแอบกระซิบว่ามีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้รอลุ้นกันอีกเพียบ
ได้ฤกษ์แต่งหรือยัง
ใหม่ : “ก็ปลายปีนี้ค่ะ แต่วันก็อยากให้ลุ้นกันต่อไปค่ะ ตื่นเต้น คือไม่ใช่ไม่สะดวกบอก แต่ว่ากลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนไหม (พฤศจิกายนนี้เตรียมงานทันไหม?) เราเตรียมทันแหละค่ะ แต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า”
ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง จะเป็นบ่าวสาวแล้ว
เต๋อ : “ก็ตื่นเต้นครับ ดีใจ ก็เป็นอะไรที่เฝ้ารอ เฝ้ารอที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน”
ใหม่ : “พี่เต๋ออ้วนขึ้น”
เต๋อ : “ใช่ อันนี้เรื่องจริง กินดีอยู่ดี ใหม่ดูแลดีครับ”
ใหม่ : “ใหม่ชอบทรงเสี่ย (หัวเราะ)”
เต๋อ : “ตอนนี้มันจะเลยทรงเสี่ยไปแล้วสิ เป็นทรงลุงแล้ว”
ได้ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วเป็นยังไงบ้าง
ใหม่ : “ใหม่ได้ไปลองมาแล้วนะ ก็ตื่นเต้นมากค่ะ อยากให้ทุกคนเห็นมากๆ เลย ว่ามันเป็นชุดจากแบรนด์อะไร ใหม่ตกใจมากที่พี่เต๋อกรี๊ดแรงกว่าใหม่ คือเปิดห้องไปแล้วมีชุดเจ้าสาวอยู่ แต่พี่เต๋อกรี๊ดดังมาก ใหม่ก็ตกใจ ใหม่งงมาก คือมีกล้องเก็บรูปเบื้องหลังใช่ไหม ใหม่ก็บอกพี่เต๋อ ซีนนี้หนูต้องกรี๊ด แต่พี่เต๋อกรี๊ดแรงมาก เขานั่งมองตาเยิ้มเลยค่ะ”
เต๋อ : “ตื่นเต้นอะ มันสวยมาก มันก็ดีใจแหละครับ ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วงานแต่งของเรา นึกภาพเขาในชุดนั้น มันก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจ ก็เลยกรี๊ดครับ จริงๆ เขาใส่อะไรก็สวยครับ แต่วันนั้นเขาสวยเป็นพิเศษ”
ใหม่ : “รอดูพี่เต๋อร้องไห้”
มีกี่ชุด
ใหม่ : “ถ้าวันงานมีแค่ 2 ชุดค่ะ เพราะว่าเราเรียบง่ายเนอะที่รักเนอะ”
เต๋อ : “ใช่ เราสบายๆ ครับ เป็นวันที่ควรจะมีความสุข เราไม่อยากเหนื่อยกัน”
เราทุ่มขนาดไหน เป็นหลักล้านเลยไหม
ใหม่ : “พูดว่าประเมินค่าไม่ได้ดีกว่า ต้องรอดูว่าจากแบรนด์ไหนค่ะ เพราะเป็นเหมือนของขวัญงานแต่งของเรา”
เต๋อ : “ต้องรอดูครับ”
เซอร์ไพรส์เยอะไหม
ใหม่ : “เซอร์ไพรส์เยอะมาก”
เต๋อ : “ต้องรอดูครับ เซอร์ไพรส์แน่นอนครับ”
ใหม่ : “ขอให้ไม่เปลี่ยนวัน ขอให้ฤกษ์ยังโอเคอยู่ ขอให้มันพอดีเดะ”
เต๋อ : “ถามว่าเตรียมงานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ก็เรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ แต่ก็ถือว่าพร้อม (ปัจจัยที่จะทำให้เปลี่ยนวันคืออะไร ใหม่ดูกังวล?) เราไม่มีทางรู้ไงครับ เราได้แค่ตั้งความหวัง ว่ามันน่าจะเป็นวันนั้น แต่ในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรืออาจจะมีแอคซิเดนต่างๆ ที่ทำให้ต้องเปลี่ยน (ไม่ได้มีแผนสำรอง?) คือยังไงก็ตาม คู่ของเราก็เป็นคนนี้อยู่แล้ว ต่อให้งานจะเกิดขึ้นวันไหน สุดท้ายมันจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของเราสองอยู่แล้ว เลยไม่ใช้คำว่าแผนสำรองครับ เพียงแค่ว่าวันนั้นเกิดขึ้นตามวันที่เรากำหนดไหม”